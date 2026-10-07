El entrenador de Benín habló de un “punto negro” en la despedida de Messi: “No nos dieron nada”

El DT reveló su frustración por no haber conseguido ningún recuerdo del capitán ni de sus compañeros

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El seleccionador de Benín, Gernot Rohr, alegó que su plantel se marchó frustrado tras el último partido de Lionel Messi con la selección argentina por no haber conseguido ningún recuerdo del capitán ni de sus compañeros a pesar de los intentos del equipo africano por intercambiar camisetas o conseguir una foto con la figura rosarina.

El técnico franco-alemán expuso los detalles del desencuentro en el programa Rothen s’enflamme, de la radio francesa RMC. “Fue demasiado difícil. Lo intentamos. Ese es el único punto negro: no les dieron nada a nuestros jugadores. Ni siquiera una foto de Messi”, afirmó Rohr. Según su relato, la seguridad del estadio impidió cualquier acercamiento del plantel beninés a los futbolistas de la Albiceleste tras el pitazo final.

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“Ni siquiera nos dejaron entrar en su pasillo, ni en el vestuario. La seguridad rechazó a todo el mundo”, detalló. El entrenador agregó que varios jugadores habían llevado sus propias camisetas con la intención de canjearlas, no solo con Messi sino también con otros futbolistas argentinos, pero ninguno de esos intentos prosperó.

Gernot Rohr reveló su frustración (REUTERS/Matias Baglietto)

El único objeto que Rohr logró conservar de la noche fue una camiseta propia, de 2018, que le pidió firmar a Lionel Scaloni, director técnico de Argentina. “Pude darle a Scaloni la camiseta de Messi de 2018 que tenía. Él me la firmó. Después me la devolvió. Eso es todo”, contó el entrenador, quien agregó que esperó media hora para recuperar la prenda autografiada.

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De todos modos, según pudo observar Infobae en su cobertura, varios integrantes del staff argentino salieron con valijas del vestuario visitante.

Pese a la falta de reciprocidad que lamentó Rohr tras el partido, el plantel beninés sí había logrado hacerle llegar varios presentes al rosarino antes del inicio del encuentro. Durante el sorteo previo al partido, el capitán Sessi D’Almeida le entregó en mano a Messi una estatuilla que representa a las Amazonas del Dahomey, un cuerpo militar integrado exclusivamente por mujeres que formó parte del antiguo Reino de Dahomey, en el territorio del actual Benín. La figura, que cuenta con una réplica de 30 metros en bronce en la ciudad de Cotonú, simboliza en el país africano la fortaleza y la resiliencia de las guerreras que combatieron frente al avance colonial francés a fines del siglo XIX.

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Junto con la estatuilla, D’Almeida le entregó también una rosa y una carta manuscrita, elaborada por integrantes de todo el plantel beninés, que sumó una dimensión colectiva al homenaje. El equipo había preparado además un ramo de flores con los colores de Benín, rojo, amarillo y verde, según precisó Rohr, aunque ese gesto adicional no logró traducirse en un intercambio posterior con los futbolistas argentinos.

El partido terminó 3-0 a favor de Argentina, con un gol de penal convertido por el propio Messi y dos asistencias suyas para Nicolás Otamendi y Nicolás Paz. Al término del encuentro, varios futbolistas beninenses se acercaron al ídolo para saludarlo y felicitarlo, y algunos buscaron llevarse una fotografía junto a él, en un gesto que, según el relato de Rohr, no incluyó el intercambio de camisetas que el plantel africano había esperado.

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El astro cerró una etapa de 22 años, seis títulos y numerosos récords con la camiseta de la selección argentina, con un total de 208 partidos, 126 goles y 68 asistencias.