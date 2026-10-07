Debutó en la selección argentina, vio a Messi por primera vez y le dio un abrazo inolvidable: el susurro al oído que se hizo viral

Santiago Castro, delantero de la Roma y convocado a la Selección, vio a Lionel Messi por primera vez y le dijo "te amo"

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Santiago Castro tiene 22 años, 17 menos que Lionel Messi. El delantero argentino disfrutó de su primera convocatoria a la Selección y tuvo el lujo de estar en la despedida del ídolo albiceleste. Una de las imágenes que se viralizaron en medio del emotivo adiós a Leo muestra una escena llena de ternura, con un abrazo y una frase que caló en el fondo del alma.

El futbolista formado en las inferiores de Vélez, que dio el salto al Bologna de Italia para luego ser comprado por la Roma en 35 millones de euros, vivió un instante inolvidable: se abrazó con Messi en el círculo central luego del partido ante Benín y le dijo al oído lo que muchos argentinos quisieran susurrarle al capitán: “Te amo”.

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En sus redes sociales, el Toto Castro compartió algunas imágenes de la noche en el Monumental cuando Messi dio su discurso en el centro del campo y escribió: “Gracias por cada momento que nos regalaste con esta camiseta, gracias por llevar los colores de la argentina a lo más alto, gracias por nunca dejar a este país en banda y por ponerte en el lomo a millones de personas representándonos en donde sea. Gracias por haberme hecho enamorar del futbol y de la Selección, gracias por ser argentino”.

*La palabra de Santiago Castro tras la despedida de Messi

“Es emocionante que Leo se retire de la Selección. Es mucho e inimaginable. Uno nunca lo imaginó y no voy a caer jamás. Tengo un par de videos y de fotos que me quedé toda la noche mirándolos. Era la primera vez que lo veía en estos dos o tres días que estuve con él y lo disfruté muchísimo”, dijo Castro antes de emprender el vuelo de regreso a Roma.

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Santiago Castro debutó con la selección mayor de Argentina en octubre de 2026, durante el amistoso que el equipo que dirige Lionel Scaloni goleó 7-0 a Burkina Faso, en el mismo partido en el que Franco Mastantuono marcó su primer gol con el seleccionado. El futbolista categoría 2004, que mide 1,82 metros y pesa 80 kilos, reemplazó a Lautaro Martínez a los 69 minutos y estrelló un remate en el travesaño.

Santiago Castro debutó con 22 años en la selección argentina durante el amistoso ante Burkina Faso (REUTERS/Rodrigo Valle)

El delantero se formó en las inferiores de Vélez, club con el que debutó en primera división y disputó 40 partidos entre 2021 y 2024, con cuatro goles convertidos en uno de los momentos más calientes del Fortín, que peleaba por no descender. Su rendimiento en el fútbol argentino llamó la atención del Bologna, que pagó 13,2 millones de euros por su pase en enero de 2024.

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En Italia, Castro tuvo un proceso de adaptación progresivo. En su primera temporada con el Bologna, la de 2023/2024, jugó ocho partidos y marcó un gol. El salto de calidad llegó en la campaña siguiente: 36 partidos y ocho goles en la siguiente campaña, que lo consolidaron como titular indiscutido en el ataque del equipo. En la 2025/2026 repitió protagonismo, con 35 presencias y siete tantos.

Santiago Castro dio el salto desde el Bologna a la Roma luego de ser transferido en 35 millones de euros (REUTERS/Ciro De Luca)

El 30 de julio de 2026, el AS Roma confirmó la compra del delantero por 35 millones de euros, una cifra que representó un salto significativo respecto de lo pagado por su pase anterior. Desde su llegada al club de la capital italiana, Castro lleva disputados cuatro partidos de Serie A, sin goles convertidos hasta el momento, y utiliza la camiseta número 9.

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Antes de su debut con la selección mayor, el delantero recorrió las divisiones juveniles de la AFA: jugó seis partidos con la Sub 20, con dos goles, y 11 encuentros con la Sub 23, donde también marcó en dos ocasiones. Ese recorrido formativo precedió a su primera convocatoria con el plantel principal, que coincidió con el último partido de Lionel Messi con la camiseta argentina, disputado en el estadio Monumental.