El reencuentro de Callejero Fino con su hijo después de un mes detenido: “Perdoname, te amo”

Su pareja compartió el emotivo abrazo del artista con Karim Yadiel, su único hijo (Video: Instagram)

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A cinco días después de que la Justicia le concediera la prisión domiciliaria, Callejero Fino ya se encuentra en su casa de Pilar. El cantante se reencontró con su hijo Karim Yadiel, de 9 años, en una escena que compartió Jéssica Belén, pareja del músico, este miércoles. El video muestra al niño corriendo hacia su papá y abrazándolo entre lágrimas.

El artista de RKT recibe a su hijo con emoción y le dice: “¡Hola, papi!”. Durante el abrazo, le repite que lo ama y le pide disculpas: “Te amo mucho, papi. Perdoname. Perdón”. En las imágenes, el nene llora mientras permanece entre los brazos de su padre. Ante las disculpas del artista, Karim le responde: “No pasa nada”. Callejero Fino vuelve a decirle: “Te amo, papi”, y el chico contesta: “Yo también”. El registro fue difundido por la influencer luego de que el músico regresara al domicilio en el que cumplirá la medida judicial.

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La foto de Jéssica Belén con Callejero Fino después de que el artista volvió a su hogar después de recibir prisión domiciliaria (Instagram)

Además, Jéssica Belén publicó una selfie en la que aparece abrazada por Callejero Fino. Mientras que en otra publicación, expresó su agradecimiento a Diego Storto, abogado defensor del cantante.

La decisión fue tomada en la causa en la que el cantante está acusado por portar una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida. La Justicia dispuso que cumpla la detención en una vivienda de La Lonja, partido de Pilar, bajo el cuidado de su pareja y con monitoreo electrónico. La medida quedará firme cuando se instale la tobillera. Hasta entonces, se previeron controles policiales semanales en horarios discontinuos.

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El músico había sido detenido el 30 de agosto durante un control vehicular en Tigre, cuando circulaba en una Volkswagen Amarok. En el procedimiento, los agentes secuestraron el arma, que estaba en el panel de la puerta del conductor y tenía 12 municiones.

El emotivo abrazo de Callejero Fino con su hijo Karim Yadiel

La jueza descartó el encuadre de tenencia ilegal solicitado por la defensa, al considerar que el arma estaba a disposición inmediata del acusado en la vía pública. Sin embargo, modificó la imputación a portación ilegal de arma de guerra atenuada, en concurso ideal con la supresión de la numeración.

La resolución consideró las amenazas, hostigamientos y agresiones que Callejero Fino atribuyó a su exmánager, Mauricio Fernández. La fiscalía no se opuso a la morigeración de la detención y la magistrada valoró el arraigo familiar para reducir el riesgo de fuga.

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De acuerdo con el expediente, la pericia balística estableció que la Glock calibre .40 estaba apta para el disparo y que su numeración había sido suprimida. La jueza sostuvo que el músico no figuraba como legítimo usuario de armas de fuego y que el arma permanecía dentro de su esfera de custodia.

El abrazo de Callejero Fino a su hijo: “Te amo mucho, papi. Perdoname. Perdón”

La defensa había solicitado que el hecho fuera considerado como tenencia ilegal de arma, pero ese planteo fue rechazado. La magistrada entendió que, al circular por la vía pública con la pistola al alcance y lista para ser utilizada, correspondía mantener la figura de portación, aunque en su forma atenuada por el contexto expuesto por el acusado.

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La resolución también menciona que Fernández se encuentra detenido en otra investigación que tramita en el Departamento Judicial de San Isidro. Para conceder la prisión domiciliaria, la jueza evaluó la pena en expectativa y una condena anterior de Callejero Fino a 7 años y 6 meses de prisión por robo doblemente agravado. Aun así, consideró que el domicilio fijado y el vínculo familiar permitían reducir el riesgo procesal.

El cantante permanecerá en una vivienda de La Lonja, partido de Pilar, bajo el cuidado de su pareja y con supervisión del Área de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense. Hasta que la tobillera electrónica sea instalada y la medida quede firme, deberá cumplir controles policiales semanales en horarios discontinuos.

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