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Un año gratis de Claude Team y 1.000 dólares en créditos para la API: el nuevo plan de Anthropic para startups

Las compañías elegidas tendrán acceso a Claude Marketplace para desarrollar extensiones de la plataforma y podrán agendar encuentros virtuales con el equipo de Applied AI de Anthropic

Anthropic dará a las startups un año sin cargo de Claude Team y USD 1.000 para utilizar su API. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo
Anthropic dará a las startups un año sin cargo de Claude Team y USD 1.000 para utilizar su API. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo
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Anthropic ofrecerá a las startups un año gratis de Claude Team y USD 1.000 en créditos para usar su API.

La iniciativa forma parte de la ampliación de Claude for Startups, el programa de la empresa para compañías emergentes que desarrollan productos sobre sus modelos de inteligencia artificial. El beneficio incluye hasta cinco asientos premium en Claude Team durante 12 meses.

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Además de los créditos y el acceso al plan para equipos, las empresas seleccionadas podrán utilizar Claude Marketplace para crear complementos del servicio y reservar reuniones virtuales con el equipo de Applied AI de Anthropic.

Las startups beneficiadas podrán coordinar reuniones virtuales con el equipo de Applied AI de Anthropic. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Las startups beneficiadas podrán coordinar reuniones virtuales con el equipo de Applied AI de Anthropic. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo acceder a este programa de Anthropic

Las startups interesadas deberán postularse a través de la página de Claude for Startups. Pueden solicitar el beneficio las compañías fundadas en los últimos cinco años o las que hayan recibido financiación durante los últimos dos años.

El programa ofrece USD 1.000 en créditos de API para que las startups construyan herramientas con Claude. También incluye un año sin costo de Claude Team, el plan pago de Anthropic para grupos de trabajo.

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“Creamos este programa porque creemos que los beneficios de la IA llegarán a la mayoría de las personas a través de las empresas que construyen sobre los modelos, en lugar de solo a través de los modelos”, señaló Anthropic en un comunicado.

La propuesta amplía Claude for Startups, la iniciativa de la empresa destinada a compañías emergentes que desarrollan productos con inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
La propuesta amplía Claude for Startups, la iniciativa de la empresa destinada a compañías emergentes que desarrollan productos con inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Qué es Claude Team

Claude Team es el plan pago de Anthropic para grupos que usan Claude.ai. Está pensado para organizaciones que necesitan administrar usuarios y facturación desde un solo lugar, con mayor capacidad de uso por integrante que el plan Pro.

No está diseñado para usuarios individuales: exige un mínimo de cinco miembros y cada participante debe tener un correo electrónico asociado al dominio autorizado de la organización.

El servicio incluye acceso a los modelos disponibles de las familias Claude 3 y Claude 4, una ventana de contexto de 200.000 tokens y herramientas de colaboración.

Entre ellas están los Proyectos, espacios con historial de conversaciones y bases de conocimiento, donde los equipos pueden cargar documentos, texto o código para aportar contexto. En los planes Team, los proyectos pueden compartirse con integrantes y asignar permisos de uso o edición.

Claude Team es la suscripción de Anthropic diseñada para equipos que trabajan con Claude.ai. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Claude Team es la suscripción de Anthropic diseñada para equipos que trabajan con Claude.ai. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, Claude Team ofrece acceso prioritario en momentos de alta demanda y la posibilidad de probar funciones nuevas antes de su disponibilidad general. Anthropic aclara que el plan no incluye Claude Code, herramienta disponible para usuarios Pro.

Para crear un equipo, la empresa exige registrarse en Claude.ai con un correo corporativo y elegir la modalidad de suscripción durante el proceso de registro.

Anthropic lanza Claude Opus 5.5

Anthropic lanzó Claude Opus 5.5, una nueva versión de su modelo de inteligencia artificial orientado a empresas y desarrolladores, con menores costos y respuestas más rápidas que su antecesor.

La compañía afirmó que se trata del modelo con mejor rendimiento probado hasta ahora dentro de su catálogo.

Claude Opus 5.5 llegó con precios más bajos y una mayor velocidad de respuesta frente a su versión anterior. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Claude Opus 5.5 llegó con precios más bajos y una mayor velocidad de respuesta frente a su versión anterior. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El precio de los tokens de salida bajó de USD 25 a USD 20 por millón, mientras que los de entrada pasaron a costar USD 4 por millón. Las lecturas de caché, relevantes para tareas de programación y agentes de IA, redujeron su precio un 60%, hasta USD 0,20 por millón.

Según Anthropic, estas modificaciones permiten una baja total de costos de 40% en las cargas de trabajo habituales.

La empresa sostuvo que Opus 5.5 genera respuestas más de 30% más rápido que Opus 5 y que superó a Fable, su modelo de mayor capacidad, en varias pruebas comparativas.

Anthropic afirmó que el modelo fue sometido a evaluaciones externas y mejoró sus indicadores de honestidad y reducción de conductas desalineadas. REUTERS/Carlos Barria
Anthropic afirmó que el modelo fue sometido a evaluaciones externas y mejoró sus indicadores de honestidad y reducción de conductas desalineadas. REUTERS/Carlos Barria

Sin embargo, Fable continúa destinado a tareas largas y autónomas, mientras que Opus se enfoca en el uso cotidiano dentro de organizaciones.

El lanzamiento también incorpora medidas de seguridad equivalentes a las aplicadas en Fable.

Anthropic indicó que el modelo fue evaluado por METR y Frontier Design antes de su publicación y que mejoró en honestidad y en la reducción de conductas desalineadas.

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