El Salvador lanza AgroConecta, una plataforma digital para asistir al sector agropecuario

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador lanzó AgroConecta, un modelo de asistencia técnica híbrida para atender a productores de todo el país. (Cortesía: Ministerio de Agricultura y Ganadería)

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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador anunció este miércoles la puesta en marcha de AgroConecta, un modelo de asistencia técnica híbrida que combinará el trabajo en campo con herramientas digitales para atender a productores de todo el país. La propuesta incorporará WhatsApp, llamadas telefónicas, mensajes, videos y aplicaciones, junto con visitas, capacitaciones y demostraciones presenciales.

El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, afirmó que la iniciativa añade una herramienta digital a la asistencia técnica agropecuaria. Según explicó en redes sociales, los productores podrán realizar consultas y recibir orientación remota con el apoyo de profesionales en agronomía y una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) especializada en el sector agropecuario.

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“Desde consultas básicas hasta la programación de visitas territoriales a nivel nacional, la atención estará al alcance de los productores”, sostuvo Domínguez. El funcionario presentó a AgroConecta como la primera fase de una estrategia de modernización y digitalización de la asistencia técnica especializada.

Los agricultores y ganaderos recibirán orientación remota mediante la atención de profesionales en agronomía y el soporte de una herramienta de Inteligencia Artificial (Cortesía: Ministerio de Agricultura y Ganadería)

La plataforma ofrecerá consultas remotas y coordinación de visitas en territorio

El modelo anunciado mantendrá las modalidades presenciales de acompañamiento a agricultores y ganaderos. Las visitas técnicas, los espacios de capacitación y las demostraciones en campo formarán parte del servicio, que ahora tendrá canales remotos de comunicación.

Con el sistema, los productores podrán plantear dudas vinculadas con sus actividades y solicitar atención sin necesidad de esperar una jornada presencial. De igual manera, el MAG indicó que la herramienta facilitará además la programación de visitas técnicas en las distintas zonas del país.

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Domínguez señaló que un agrónomo atenderá las consultas que ingresen por los canales habilitados. También afirmó que, a partir de cada interacción, la herramienta de IA incorporará información para ampliar y fortalecer su capacidad de atención.

La asistencia está dirigida a productores de granos básicos, hortalizas, frutales, ganadería y especies menores. La cartera agrícola señaló que el objetivo es extender el acceso a contenidos técnicos y facilitar la transferencia de conocimientos para las distintas actividades del sector.

El modelo mantendrá las capacitaciones presenciales en campo y agilizará la programación de visitas técnicas en el territorio salvadoreño. (Cortesía: Ministerio de Agricultura y Ganadería)

Los productores interesados pueden comunicarse a través de WhatsApp al (+503) 7748-6792 o llamar al 912 para solicitar asistencia técnica remota. El horario de atención anunciado es de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30.

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MAG puso en marcha AgroConecta con apoyo de la Unión Europea y la FAO

AgroConecta es impulsado por el proyecto MERIAN, que cuenta con financiamiento de la Unión Europea (UE). El programa se ejecuta con la participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en El Salvador y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

También intervienen el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Enrique Álvarez Córdova (CENTA) y la Escuela Nacional de Agricultura (ENA), según informó el MAG. Estas instituciones participarán en una etapa inicial que el Ministerio inscribió dentro de su objetivo de avanzar hacia una agricultura 5.0.

La cartera agrícola define ese enfoque como una articulación entre la experiencia de los productores y las tecnologías disponibles. En sus publicaciones oficiales, el MAG señaló que busca impulsar la productividad, la innovación y la sostenibilidad a partir de una asistencia más cercana y continua.

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