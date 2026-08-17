Colombia crea base de datos para evitar que el número de celular tenga llamadas spam y SMS de publicidad

La CRC habilita el Registro Nacional de Excluidos para frenar SMS y llamadas publicitarias en Colombia - REUTERS/Violeta Santos Moura

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El bombardeo constante de mensajes publicitarios y llamadas no solicitadas es una de las molestias más comunes en la era digital. Ante la saturación de promociones, sorteos y campañas comerciales que llegan a través de SMS, correo electrónico y aplicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia ha puesto en marcha herramientas para que cualquier usuario en Colombia pueda proteger su privacidad y gestionar quién puede contactarlo.

Inscribir el número de teléfono y correo en la lista de exclusión del Registro Nacional de Excluidos (RNE) es la manera más efectiva de evitar comunicaciones no deseadas con fines comerciales o publicitarios.

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Esta opción, amparada por la Resolución CRC 5050 de 2016 y la Ley 2300 de 2023, permite a los ciudadanos ejercer control sobre el uso de sus datos personales. En una sociedad que avanza hacia la protección activa de la privacidad, conocer y usar estos mecanismos es clave para mejorar la experiencia digital y reducir el ruido de mensajes no solicitados en la vida cotidiana.

Cómo inscribirse en el RNE paso a paso y evitar comunicaciones comerciales no deseadas - REUTERS/Tim Wimborne

Para qué sirve la inscripción en el RNE

Registrar tu número de teléfono o correo electrónico en el RNE significa pedir a operadores, proveedores de contenido y aplicaciones, y empresas tecnológicas, que se abstengan de contactarte con fines publicitarios o comerciales.

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La inscripción es completamente gratuita y puede realizarse tanto para líneas fijas como móviles, así como para direcciones de correo electrónico, ampliando la protección a los canales digitales más utilizados.

Es importante aclarar que esta restricción no bloquea mensajes operativos relacionados con la prestación de servicios (como avisos de facturación), ni comunicaciones comerciales que hayas solicitado antes o después de la inscripción. El RNE tampoco limita la posibilidad de que solicites, en cualquier momento, la modificación, rectificación o eliminación de tus datos de las bases utilizadas para campañas publicitarias.

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Paso a paso para inscribirte en la lista de exclusión de la CRC

La inscripción frena publicidad y campañas comerciales, pero no impide avisos operativos como facturación ni comunicaciones que el usuario haya solicitado, y mantiene el derecho a rectificar o eliminar datos en bases usadas para promociones y marketing - (Imagen ilustrativa Infobae)

1. Accede al sistema de trámites de la CRC

Ingresa a la página oficial de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Dirígete a la sección “Registro de números excluidos”.

2. Crea tu usuario

Selecciona la opción de registro.

Diligencia el formulario con tus datos personales: nombre, número de cédula, correo electrónico y crea una contraseña segura.

Acepta los términos y condiciones, resuelve el captcha y finaliza el registro.

3. Verifica tu correo electrónico

Recibirás un mensaje de confirmación en el correo registrado.

Haz clic en el enlace enviado para validar tu cuenta.

4. Inicia sesión en el sistema

Una vez validado el correo, ingresa con tus datos de usuario.

5. Registra tu número y/o correo electrónico

Accede al formulario de exclusión de mensajes de texto y llamadas.

Agrega los números de teléfono fijo o móvil que deseas excluir. Selecciona los canales de exclusión (SMS, llamadas, aplicaciones web) y confirma la acción.

Para excluir correos electrónicos, accede al formulario correspondiente, agrega las direcciones de email y selecciona las aplicaciones o canales que no deseas recibir mensajes.

Valida los correos electrónicos siguiendo el enlace enviado a cada dirección.

6. Finaliza la inscripción y descarga el resumen

Tras registrar los datos, descarga el resumen en PDF como comprobante.

Puedes modificar o eliminar números y correos en cualquier momento, y revisar el historial de cambios desde el portal.

¿Qué pasa después de inscribirse?

El registro permite excluir tanto SMS y llamadas como mensajes enviados por canales digitales asociados, con opción de editar o retirar datos cuando se quiera, y un historial de cambios accesible desde la plataforma para mantener control sobre privacidad - REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo

Una vez realizada la inscripción, las empresas y operadores tienen un plazo máximo de cinco días hábiles para dejar de enviarte mensajes comerciales o publicitarios a través de los canales registrados.

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Si decides retirar tu número o correo de la lista, la exclusión se hará efectiva el siguiente día hábil. Ten en cuenta que la inscripción no afecta los mensajes de interés público ni las comunicaciones operativas de tu proveedor.

Consejos adicionales para mantener tu privacidad

Revisa periódicamente tus preferencias en el RNE y actualiza tus datos si cambias de número o correo.

Solicita a tu operador la confidencialidad, rectificación o eliminación de tus datos en sus bases de datos comerciales.

Si continúas recibiendo mensajes no deseados tras inscribirte, reporta la situación ante la Superintendencia de Industria y Comercio o la CRC.

En un entorno digital cada vez más saturado de notificaciones, la capacidad de gestionar quién puede contactarte no solo aporta tranquilidad, también refuerza tu derecho a la privacidad. Utilizar la lista de exclusión de la CRC es un paso sencillo y gratuito para tener una experiencia digital más limpia, segura y acorde a tus preferencias.

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