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El video del escándalo del técnico de la selección de Egipto: se desmayó en medio de la pelea entre su primera y su segunda esposa

Hossam Hassan estuvo presente en el cruce entre Howaida Al-Gharabawi y Dan Adam, que se transformó en un enfrentamiento físico con acusaciones cruzadas

Hossam Hassan se desmayó durante la escena pública que estalló con una discusión entre Howaida Al-Gharabawi y Dan Adam

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El nombre de Hossam Hassan resurgió con fuerza en la opinión pública tras un episodio que sacudió su entorno familiar y deportivo. La escena tuvo lugar en la exclusiva costa norte de Egipto, donde una acalorada disputa entre Howaida Al-Gharabawi, primera esposa del técnico, y Dan Adam —nombre mediático de Dina Mustafa—, segunda esposa del entrenador del seleccionado local, derivó en una pelea que trascendió los límites de lo privado.

La confrontación ocurrió en el interior de un café de hotel frecuentado por familias de alto perfil. Allí, la tensión inicial entre ambas mujeres fue creciendo ante la mirada de varios testigos, hasta que los desacuerdos verbales dieron paso a una pelea física. Según relató el medio árabe Al-Arabiya, no solo volaron insultos, sino también golpes y objetos, lo que llevó a que numerosos presentes intentaran separar a las partes sin conseguirlo inmediatamente.

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El escándalo en el que se vio envuelto Hossam Hassan con sus dos esposas
Hossam Hassan estuvo presente en el altercado que tuvo como una de las protagonistas a su primera esposa Howaida Al-Gharabawi

La gravedad del altercado hizo necesaria la intervención de la policía local, que acudió al llamado del personal del hotel para controlar la situación. Mientras los agentes restablecían el orden, la atención se centró en Hossam Hassan, de 60 años, quien sufrió un desmayo en medio del caos. El entrenador tuvo que ser asistido por personal médico ante la preocupación de los presentes, quienes documentaron la escena y la difundieron rápidamente a través de redes sociales.

Pocos minutos después, la imagen de Hassan conmocionado y la noticia del enfrentamiento familiar se convirtieron en tendencia en la prensa egipcia. El episodio marcó un quiebre en la vida pública del técnico, quien hasta entonces había procurado mantener sus asuntos familiares lejos de las cámaras y del debate internacional. La intervención de Ibrahim Hassan, hermano gemelo de Hossam, fue determinante para calmar los ánimos y evitar que el conflicto escalara a consecuencias legales de mayor gravedad, según consignó la prensa local.

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En medio de la conmoción, la policía registró denuncias formales por parte de ambos bandos. El entorno de Howaida Al-Gharabawi sostuvo que tanto ella como sus hijas fueron agredidas durante la trifulca, mientras que allegados a Dan Adam responsabilizaron a la familia de la primera esposa por la escalada de violencia. Sin embargo, horas más tarde, ambas partes optaron por retirar las acusaciones, permitiendo que el caso no avanzara en los tribunales.

El escándalo en el que se vio envuelto Hossam Hassan con sus dos esposas
Según la prensa egipcia, la discusión comenzó como un cruce verbal entre Dina Mustafa, la segunda esposa del técnico, con Howaida Al-Gharabawi, madre de cuatro hijos de Hassan

El incidente se produjo cuando la figura de Hossam Hassan atravesaba uno de sus momentos de mayor visibilidad debido a su desempeño en el Mundial 2026. Egipto, bajo su dirección técnica, fue eliminado en un partido disputado ante Argentina, encuentro que terminó envuelto en polémica por una serie de decisiones arbitrales. El entrenador manifestó su malestar con el arbitraje y realizó un gesto interpretado como una denuncia racista, aunque él aclaró que solo protestaba por las decisiones de los jueces.

Las tensiones entre Hossam Hassan y Howaida Al-Gharabawi venían de tiempo atrás. Al mismo tiempo, la segunda esposa, Dan Adam, fue ganando protagonismo en la vida pública y en las redes sociales desde su matrimonio con el entrenador en 2015, mostrando apoyo constante a la carrera futbolística del técnico y compartiendo con sus seguidores momentos cotidianos del entorno familiar.

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