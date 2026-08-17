Horror en San Nicolás: mató a su pareja a golpes en la cabeza, enterró el cuerpo en el patio de su casa y confesó

La víctima, José Manuel Andino, y su agresora, Virginia Marlene Alviso

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José Manuel Andino, de 60 años, llevaba varios días desaparecido cuando su hijo decidió acudir a la Policía para denunciar que no tenía noticias de él. La búsqueda del paradero tuvo un desenlace macabro: el hombre fue encontrado muerto y enterrado en el patio de la casa de su pareja, Virginia Marlene Alviso, de 30 años, en San Nicolás.

La mujer confesó ante los efectivos que había golpeado a Andino en la cabeza durante una confrontación, que el impacto le provocó la muerte y que luego había enterrado el cadáver en el fondo de su vivienda. Tras el hallazgo, quedó aprehendida por orden de la Justicia y acusada de homicidio.

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El crimen ocurrió en una casa ubicada en la calle Necochea al 800, en el barrio Irigoyen

La investigación comenzó el 4 de agosto, cuando Santiago Andino, hijo de la víctima, se presentó en la Comisaría Primera de San Nicolás para denunciar la desaparición de su padre. Según consta en el parte policial al que accedió Infobae, explicó que desde hacía varios días no tenía noticias de él.

Las primeras averiguaciones llevaron a los investigadores hasta su pareja, Virginia Marlene Alviso. Andino había mantenido una discusión con ella antes de desaparecer y la mujer era, de acuerdo con la información policial, la última persona que lo había visto con vida.

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Ante estos elementos, tomó intervención la UFI N°12 del Departamento Judicial de San Nicolás, a cargo de la fiscal María Belén Baños, y personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Primera se dirigió este domingo al domicilio de Alviso, ubicado sobre Necochea al 700, en el barrio Irigoyen.

Fue allí donde el caso dio un giro. Ante los policías, la mujer admitió que el jueves anterior había mantenido una confrontación con Andino y que durante ese episodio lo había golpeado en la cabeza hasta provocarle la muerte. También reconoció que, después del crimen, enterró el cuerpo en el patio trasero de la propiedad.

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A partir de su relato, efectivos de la Policía Científica inspeccionaron el lugar y detectaron un sector con tierra removida. Al excavar, encontraron el cuerpo sin vida de Andino enterrado.

Virginia Marlene Alviso (30) quedó detenida e imputada por homicidio. Se espera que este martes sea indagada

La fiscal Baños dispuso entonces la aprehensión de Alviso por el delito de homicidio y el posterior traslado a sede judicial.

Según publicó el diario local El Norte, durante el procedimiento los investigadores también secuestraron una maza con manchas de sangre, que quedó incorporada como evidencia a la causa. El mismo medio indicó que la mujer sostuvo que había atacado a Andino para defenderse.

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La autopsia realizada posteriormente al cuerpo aportó nuevos elementos para determinar cómo ocurrió el crimen. De acuerdo con los resultados preliminares difundidos por dicho medio local, la víctima presentaba múltiples golpes, una hemorragia cerebral y una fractura de cráneo. Las lesiones serían compatibles con la maza hallada dentro de la vivienda.

La detenida permanece a disposición de la Justicia y se espera que sea indagada este martes. La investigación deberá determinar ahora las circunstancias en las que se produjo la confrontación y evaluar, entre otros elementos, la versión brindada por Alviso sobre los momentos previos al ataque.

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Los cuatro hijos menores de la imputada, en tanto, quedaron bajo resguardo del personal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.