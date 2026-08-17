Kicillof busca reforzar su perfil federal con un acto en Chaco y actividades en Uruguay

Kicillof busca reforzar su perfil federal

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Axel Kicillof desplegará esta semana una agenda en Chaco, en la provincia de Buenos Aires y en Montevideo (Uruguay) para fortalecer su proyección nacional en medio de la disputa de liderazgos del peronismo hacia 2027. El itinerario combina actos políticos, actividades partidarias y la participación junto a dirigentes progresistas de la región.

La semana inicia para Kicillof en el distrito de Vicente López. Allí, encabezará el lanzamiento del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC). Se trata de un espacio que tiene al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, como presidente. El acto es organizado por el dirigente del distrito del conurbano norte. El objetivo es articular a diferentes sectores de la economía del conocimiento y, en última instancia, acercarlos a la figura de Kicillof y su proyección política electoral. Sujarchuk ya ocupó ese rol a nivel nacional durante la conducción de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. En el mes de mayo, el jefe comunal coordinó una reunión entre Kicillof y el empresario Eduardo Constantini, encuentro que llevó adelante en su distrito. De momento, Sujarchuk no aparece en la tira de posibles sucesores a la gobernación dentro del peronismo.

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El gobernador Axel Kicillof, el empresario Eduardo Constantini y Ariel Sujarchuk

En Chaco, Kicillof, encabezará distintas actividades junto al senador nacional y ex gobernador, Jorge Milton Capitanich. Entre ellas, participará en la asunción de autoridades de la CGT local. También presentará su libro “De Smith a Keynes” en la Universidad Nacional del Nordeste. Este despliegue responde a la intención de fortalecer lazos en el interior del país y proyectar una imagen de alcance federal, en tiempos de disputa interna y en la antesala de una posible competencia presidencial dentro del peronismo. Pese a que diga que no es año de candidaturas, los movimientos que viene dando el gobernador se parecen a los de un candidato.

En el medio, la carrera PBA

En paralelo, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), impulsado por Kicillof, realiza plenarios seccionales en la provincia de Buenos Aires. El más reciente tuvo lugar en Ramallo, en la Segunda sección electoral. Ocurrió el sábado pasado y hasta el distrito del norte provincial llegaron ministros, intendentes y entre ellos algunos posibles candidatos a la sucesión bonaerense, como el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el intendente de La Plata, Julio Alak y su par de La Matanza, Fernando Espinoza. Los tres, junto a Jorge Ferraresi y Gabriel Katopodis, son quienes el mandatario bonaerense habilitó a recorrer la provincia, pensando en 2027, cuando él no podrá ir por una reelección. La semana pasada, Ferraresi realizó distintas charlas en la Quinta sección electoral: Tandil y Necochea. Estuvo escoltado por el jefe comunal de Villa Gesell, Gustavo Barrera.

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En su entorno, explican que Kicillof “dejará correr” a todos los posibles candidatos a la gobernación. No solo a los propios, sino también a quienes no se encuadran dentro del MDF. La llamada Liga de Intendentes tiene sus nombres —Federico Achával (Pilar), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Otermín (Lomas de Zamora)—; el Frente Renovador apostaría al intendente de San Fernando, Luis Andreotti, mientras que el kirchnerismo guarda sigilo, aunque hubo ciertos movimientos de la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, que fueron en ese sentido.

Intendentes de La Liga

Actos propios

El sábado 22 finalmente se concretará el lanzamiento del MDF Juventudes. El acto iba a realizarse el 6 de junio, pero fue pospuesto por el fallecimiento del Indio Solari. El gobernador también les había pedido a los referentes de juventud que articulen con otras provincias. Por eso, se espera que el acto del próximo sábado tenga carácter federal.

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Las actividades del gobernador bonaerense se dan en un contexto de negociaciones y tensiones dentro del peronismo. La reciente cumbre entre Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner abrió un período de diálogo, pero persisten las incógnitas sobre el armado de una alternativa competitiva para 2027.

Sergio Massa Máximo kirchner

Por su parte, la CGT organiza un acto para el 17 de octubre, buscando ganar peso en la mesa política del peronismo y presionar para ser tenida en cuenta en la definición de candidaturas y alianzas; situación que no ocurrió en la cumbre que gobernadores del PJ encabezaron días atrás. Sin embargo, Kicillof prepara un evento propio para esa fecha, en línea con su intención de mostrarse autónomo. Será el sábado 17 en el municipio de La Matanza.

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El viernes, Kicillof dejará la gobernación y participará del Tercer Congreso Panamericano en Montevideo, Uruguay. El evento reunirá a cerca de un centenar de referentes progresistas de la región. Entre los invitados figuran la dirigente chilena Jeannette Jara, la exvicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky, el expresidente colombiano Ernesto Samper y parlamentarios del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Kicillof formará parte de la delegación argentina junto al diputado nacional y excanciller Jorge Taiana y el representante argentino en el Parlamento del Mercosur, Gabriel Fuks. El congreso abordará temas como integración económica, reindustrialización, soberanía digital, seguridad, multilateralismo y políticas de bienestar, bajo el lema “Solidaridad entre los pueblos. Soberanía entre las naciones”.

El contexto regional, marcado por el avance de gobiernos de derecha, pone en alerta a los sectores progresistas. El evento en Montevideo, se inscribe en ese intento de construir una agenda común ante los desafíos políticos y económicos de la región. Kicillof buscará repetir fotos con líderes regionales. Será, además, en la antesala de la elección de Brasil en la que Lula Da Silva irá por la reelección en un escenario polarizado con el senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro; una dinámica que el peronismo sigue de cerca.

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