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El abrazo con Jorge Macri, el Gabinete porteño y la autocrítica libertaria: lo que no se vio del acto de Milei

Luego de nueve días en Olivos, el Presidente retomó la actividad junto a su equipo casi completo. El mensaje en clave electoral y la crítica contra “los enemigos internos”. La cumbre porteña que encabezó Pilar Ramirez

El Presidente Milei encabeza el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín
Milei encabezó el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín (Fotos: Jaime Olivos)
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Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente Javier Milei reapareció públicamente este lunes para conmemorar el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, en el Monumento al Libertador de Plaza San Martín, en el barrio de Retiro. Lo hizo acompañado del Gabinete casi completo, a excepción del asesor presidencial, Santiago Caputo, y de gran parte de funcionarios porteños, luego de permanecer en la quinta de Olivos durante 9 días consecutivos.

En un nuevo gesto de equilibrio electoral, el mandatario, que llegó a las 14.47, descendió de la camioneta que lo transportaba y fue recibido por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien saludó con un cálido abrazo, en sintonía con los últimos gestos con los que busca ponerle fin al distanciamiento que mantuvo con el dirigente del PRO. Luego de saludar uno a uno a los integrantes de su equipo de trabajo, el libertario se ubicó en el centro de la plaza, rodeado por Jorge Macri a su izquierda y por Martín Menem y Diego Santilli, a la derecha.

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A ambos lados de la pasarela que separaba al mandatario del monumento al prócer de la patria, se ubicaron ministros, secretarios, legisladores y efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad. La única ausencia fue la del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien no estuvo presente en esta ocasión. Si bien no estila participar de las actividades protocolares, en las últimas convocatorias que incluyeron a la plana completa del Gabinete había dado el presente.

Tras la colocación de la ofrenda floral en el monumento, el mandatario brindó un breve discurso en el que se mostró introspectivo, apuntó contra “los enemigos internos y externos”, y envió mensajes en clave electoral en el marco del operativo reelección rumbo a 2027.

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El Presidente Milei encabeza el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín
El presidente saludando al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger

Desde el oficialismo interpretaron que, al referirse a los ‘enemigos’, el mandatario apuntó contra la oposición local e internacional. “Los enemigos internos son los kukas. Los externos los Lula de la vida”, sintetizó ante este medio un dirigente del entorno de Karina Milei.

Sorprendió el tono autocrítico de algunos pasajes de la alocución del libertario, en particular el relativo a la necesidad de traducir los resultados del programa económico en el bolsillo de la sociedad. “Si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor. Así, nuestra misión hoy es también proveer a nuestra ciudadanía de la estabilidad y el crecimiento necesario para planificar su vida personal y familiar”, admitió el mandatario.

Un día antes, la vicepresidenta Victoria Villarruel, que no fue invitada al acto, se mostró “preocupada por los argentinos que no tienen trabajo o no llegan a fin de mes”, durante su participación en la ExpoVenado. Ante esas declaraciones, en el Ejecutivo evitaron confrontar con la compañera de fórmula de Milei, aunque ironizaron con su rol dentro de la administración libertaria. “Algo tiene que hacer durante el día”, ironizó un funcionario ante la consulta de Infobae.

Por otro lado, el Presidente pidió redoblar los esfuerzos para “dar la batalla cultural” y responsabilizó a la oposición de haber “justificado” el robo en el país. “Por todo esto, defender la libertad que nos legó nuestro general también es defender nuestras ideas y nuestros valores contra aquellos que intentan socavarlos”, pidió ante una escasa convocatoria de vecinos que se apostaron en los laterales para seguir el acto.

El Presidente Milei encabeza el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín
Parte del Gabinete en el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín

Entre los asistentes, figuraron los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), a quien el mandatario saludó con un intenso abrazo, Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud) y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. También los secretarios de Comunicación, Fabián Fernández, y de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

En representación del Poder Legislativo estuvieron presentes el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; los senadores Patricia Bullrich y Agustín Monteverde y los diputados Alejandro Fargosi, Lilia Lemoine y Silvina Giudici.

También participaron los legisladores porteños Pilar Ramírez, Rebeca Fleitas, Marcelo Ernest, Juan Ignacio Fernández, Silvia Imas, Andrea Fregia, Marina Kienast, Sandra Rey y Leonardo Seifert. Al término del encuentro, el bloque libertario de la Ciudad se trasladó a un café cercano a la plaza para celebrar un breve encuentro liderado por la dirigente karinista, que esta semana activó las recorridas por los barrios porteños.

Tras el acto, que duró poco menos de 30 minutos, Jorge Macri cruzó algunas palabras con Martín Menem y Diego Santilli, integrantes de la mesa de negociación con dirigentes del PRO que busca avanzar en un acuerdo electoral rumbo a 2027. Si bien la Ciudad de Buenos Aires representa el principal enigma de la negociación, los gestos de esta tarde parecen haber intentado contener al dirigente amarillo que mantiene un tenso vínculo con su primo y titular del partido, Mauricio Macri.

A contramano de la semana pasada, que transcurrió sin agenda pública y lejos de la Casa Rosada, el mandatario inició este lunes su agenda con un acto oficial que reunió además a casi la totalidad de los funcionarios del Gobierno porteño. A su regreso de Ecuador y Colombia, Milei se recluyó en Olivos y poco se supo de sus movimientos y tampoco brindó entrevistas.

El único indicio de su actividad fue una cena con el economista Sebastián Galiani, quien lo describió a través de X como “un guerrero que conoce bien las fuerzas de resistencia que enfrenta”, aunque borró la publicación horas después.

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