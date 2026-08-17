En Panamá capturan a 14 vinculados presuntamente a delitos financieros y blanqueo de capitales por $276 mil

Alias “Comanche” es señalado como presunto cabecilla con vínculos con las pandillas Pentágono y Los Galácticos, además de mantener conexiones con integrantes del Clan del Golfo. (PN)

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Un grupo de 14 personas fue arrestado en diferentes puntos del territorio nacional como parte de una investigación sobre delitos financieros y blanqueo de capitales, y según la información oficial el perjuicio económico calculado asciende a $276 mil.

Las detenciones se produjeron por orden de la Procuraduría General de la Nación, que a través de la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana coordinó la Operación Cenit junto a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

Durante los operativos, se informó que los fiscales realizaron allanamientos simultáneos en distintos lugares de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

En estos procedimientos, los equipos investigadores señalaron que recolectaron municiones, tarjetas de crédito y débito, documentación bancaria y equipos tecnológicos, además de otros objetos relevantes para el caso.

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La investigación se originó tras el robo de un teléfono móvil el 14 de febrero de 2026 en el Parque Porras de la ciudad de Las Tablas, en la provincia de Los Santos.

Se informó que durante los operativos los fiscales realizaron allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. (PN)

La víctima denunció que, después del hurto, se efectuaron transacciones bancarias ilícitas desde su cuenta en banca en línea por el monto investigado.

En otro caso, en un operativo separado, en el sector de Cocobolo del corregimiento Arnulfo Arias, en el distrito de San Miguelito, agentes de la Policía Nacional decomisaron dos armas de fuego, diversas municiones, sustancias ilícitas y detuvieron a 12 personas para investigación.

Las autoridades también informaron el hallazgo de 110 municiones de diferentes calibres en otra acción policial. Las personas arrestadas fueron puestas a disposición de las autoridades para iniciar los trámites legales correspondientes.

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En otro proceso judicial, el ciudadano Jorge Néstor Sánchez, conocido como “Comanche” y de 46 años, fue detenido provisionalmente por orden del juez de garantías Fermín Bonilla. Se lo investiga por su presunta relación con delitos de drogas y blanqueo de capitales. “Comache”, fue extraditado desde Colombia.

La fiscalía presentó cargos durante la audiencia, argumentando que existen elementos que vinculan a Sánchez con conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y lavado de dinero. Según el juez, la medida de detención era adecuada y proporcional, considerando la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga.

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Las detenciones se produjeron por orden de la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana.

La investigación sobre Sánchez forma parte de la llamada “Operación Jericó”, que comenzó en junio de 2023 y está relacionada con el posible tráfico de drogas hacia Costa Rica. El acusado fue extraditado desde Colombia antes de ser puesto a disposición judicial.

El diario La Prensa detalló que la Operación Jericó comenzó el 30 de junio de 2023, cuando el Ministerio Público descubrió la existencia de un grupo criminal que se dedicaba al tráfico internacional de drogas.

Este grupo, según la publicación, introducía la droga por la selva de Darién, vía terrestre, utilizando mochileros. Posteriormente, la droga era trasladada al distrito de San Miguelito, donde la escondían en vehículos con doble fondo y finalmente la transportaban a Costa Rica.

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Talleres ubicados en San Miguelito se encargaban de camuflar la droga en los vehículos con doble fondo.

Agentes del Servicio Nacional de Fronteras, siempre de acuerdo a la publicación de La Prensa, se encargaban de dar seguridad a los cargamentos. Su participación con el grupo quedó al descubierto a través de intervenciones telefónicas, agrega.

Las personas aprehendidas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes. (PN)

Sánchez Rodríguez fue capturado en Medellín, Colombia, en enero de 2025, tras ser localizado en un sector exclusivo de esa ciudad utilizando una identidad falsa. El ciudadano era uno de los más buscados dentro de la Operación Jericó, por quien se ofrecía una recompensa de $30 mil.

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A su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, fue trasladado bajo un amplio dispositivo de seguridad por unidades de Interpol Panamá, la Dirección de Investigación Judicial y el Bloque de Búsqueda hacia la sede de la DIJ donde quedó a órdenes de las autoridades competentes, indicó la Policía.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Comanche” es señalado como presunto cabecilla con vínculos con pandillas locales, entre ellas Pentágono y Los Galácticos, además de mantener conexiones con integrantes del Clan del Golfo.

Las autoridades lo vinculan con la coordinación del recibimiento de lanchas rápidas cargadas de cocaína procedentes de Colombia, que ingresaban por sectores de la Comarca Guna Yala, para posteriormente movilizar la droga hacia Costa Rica.

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Asimismo, las investigaciones señalan que habría utilizado empresas fachada como mecanismo para el blanqueo de capitales, con el propósito de introducir al sistema económico recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas.