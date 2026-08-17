A los 16 años empezó a entrenar para recuperar su cuerpo: se convirtió en campeona invicta y sueña con llegar al Mr. Olympia

Oriana Canelo empezó a entrenar a los 16 años por un problema de salud y convirtió esa necesidad en una carrera en el fisicoculturismo

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A los 16 años, Oriana Canelo empezó a entrenar por una razón que poco tenía que ver con convertirse en atleta. Un problema de salud la había dejado con un peso muy bajo y la llevó a buscar una manera de recuperar fuerza y sentirse mejor con su cuerpo. El gimnasio apareció casi como una necesidad. Lo que no podía imaginar entonces era que aquella decisión terminaría convirtiéndose, más de una década después, en una profesión y en el proyecto de vida que la llevaría desde Lomas de Zamora hasta los escenarios internacionales.

Hoy tiene 27 años y es fisicoculturista profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB). Es campeona argentina y sudamericana invicta, compitió recientemente en Miami y desde 2021 forma parte del circuito profesional. Ahora tiene una nueva meta: volver a competir en diciembre y seguir sumando puntos y experiencia para alcanzar el gran objetivo de cualquier atleta de su disciplina, el Mr. Olympia, el máximo escenario mundial del fisicoculturismo.

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En diálogo con Infobae a la Tarde, Canelo repasó el camino que la llevó a transformar una actividad que comenzó en la adolescencia en una carrera que exige organizar prácticamente toda su vida alrededor del entrenamiento, la alimentación y la competencia. “Desde el 2021 que me hice profesional. Ya son cinco años”, contó.

El salto llegó mucho antes de lo que imaginaba. Después de comenzar a competir como amateur en Argentina, consiguió buenos resultados y rápidamente dio el paso al profesionalismo. “Competí en Argentina, gané como amateur y en menos de tres torneos ya me hice profesional”, recordó.

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Oriana Canelo pasó del amateurismo al profesionalismo en menos de tres torneos y compite en el circuito profesional desde 2021 (Infobae en Vivo)

Desde entonces, el objetivo dejó de ser simplemente cambiar su físico. Cada entrenamiento empezó a tener una finalidad concreta: llegar en las mejores condiciones posibles al próximo escenario.

El precio de vivir para competir

En el fisicoculturismo, la competencia es apenas la parte visible de un proceso que puede durar meses. Los minutos sobre el escenario son el resultado de una preparación que ocupa buena parte del día y que obliga a tomar decisiones que, para alguien ajeno al deporte, pueden resultar difíciles de entender.

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Canelo lo resume en una palabra: sacrificio. “Muchas cosas. Por lo menos la vida social, 100%. Es un deporte muy individualista”, explicó.

Durante una preparación, las salidas y los encuentros dejan de formar parte de la rutina. “No voy a los cumpleaños, no voy a las juntadas, me quedo en mi casa”, contó. No se trata solamente de entrenar unas horas al día: el descanso, las comidas y cada etapa de la preparación tienen que estar organizados en función de la competencia.

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La alimentación también cambia según el momento. En una etapa de volumen, el objetivo es generar masa muscular; durante la definición, reducir la grasa corporal para que ese trabajo quede expuesto. A eso se suman las sesiones de entrenamiento y el ejercicio aeróbico, que puede ocupar alrededor de 40 minutos diarios durante una preparación.

Esa disciplina es parte de lo que, para Canelo, diferencia al fisicoculturismo de una actividad recreativa. El cuerpo se convierte en el resultado visible de un proceso que no se detiene cuando se abandona el gimnasio.

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Y también en el motivo de una de las principales discusiones que tuvo que aprender a manejar: la mirada de los demás.

Oriana Canelo pasó del amateurismo al profesionalismo en menos de tres torneos y compite en el circuito profesional desde 2021 (Infobae en Vivo)

Entre los prejuicios y la mirada de los jueces

El desarrollo muscular femenino todavía genera prejuicios. Canelo conoce los comentarios y las dudas que aparecen alrededor de las mujeres que entrenan fuerza y, especialmente, de aquellas que llevan ese entrenamiento al nivel competitivo.

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“Hay un mal concepto, que es como que hay mucho miedo en el tema de la mujer de entrenar fuerza”, sostuvo. Frente a la idea de que levantar pesas puede hacer que una mujer desarrolle un físico excesivamente musculoso, explicó que alcanzar ese nivel requiere años de trabajo y una preparación específica.

Pero hay otra mirada mucho más importante para una atleta profesional: la de los jueces. A diferencia de otros deportes en los que el resultado está determinado por una marca o un tiempo, en el fisicoculturismo existe un componente subjetivo inevitable.

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“Es algo muy subjetivo”, explicó Canelo. Una atleta puede pasar un año preparándose y, aun así, encontrarse con un resultado diferente al esperado porque el jurado priorizó determinadas proporciones, características físicas o aspectos de la presentación.

Por eso, dice, la fortaleza mental es indispensable. “Tenés que estar fuerte, porque si no te frustrás y tenés que entender que es algo muy, muy subjetivo”.

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La exposición tampoco termina cuando baja del escenario. Su físico genera reacciones de todo tipo: algunas personas la toman como inspiración y otras aseguran que nunca elegirían una vida con semejante nivel de exigencia. Canelo aprendió a convivir con esas opiniones sin dejar que definan su camino. “Me quedo con los comentarios buenos”, contó.

Competir en el exterior, con una apuesta personal

El crecimiento deportivo también significó salir de Argentina y enfrentarse con competidoras de otros países. En sus últimas participaciones internacionales viajó a competir a Miami, una experiencia que implicó además asumir buena parte de los costos por su cuenta.

“A estas últimas dos competencias me fui sola, sin sponsor, sin nadie que me diga: ‘Ella vino por...’. Y así y todo hice podio”, relató.

La situación expone otra de las dificultades menos visibles del fisicoculturismo profesional: el esfuerzo económico. Viajes, alojamiento, inscripción, alimentación y preparación forman parte de una inversión que puede ser muy difícil de recuperar.

“Nunca terminás de recuperar la inversión. Es una inversión que vos hacés durante toda la preparación”, explicó.

Oriana Canelo afirmó que el fisicoculturismo femenino todavía enfrenta prejuicios y que el desarrollo muscular requiere años de trabajo (Infobae en Vivo)

Para Canelo, sin embargo, esa realidad no alcanza para poner en duda la decisión. “Te tiene que apasionar mucho, porque la verdad que es bastante la inversión”, reconoció.

Además de su carrera deportiva, desarrolló su propia marca de fajas fitness, una actividad con la que busca acompañar su proyecto profesional y construir una estructura económica alrededor del deporte.

El resultado en Miami funcionó como una confirmación: lejos de su país y sin el respaldo de un gran sponsor, consiguió subir al podio. Ahora quiere que esa experiencia sea apenas un paso más.

El sueño que empezó en un gimnasio de Lomas de Zamora

El próximo objetivo tiene un nombre propio: Mr. Olympia. Para cualquier fisicoculturista profesional, llegar a ese escenario significa entrar en la elite mundial de la disciplina.

Canelo sabe que todavía hay un camino por recorrer. La clasificación exige competir, conseguir resultados y seguir demostrando que puede medirse con las mejores atletas del circuito. Su próximo desafío podría llegar en diciembre, cuando planea volver a competir en Argentina.

“El Mr. Olympia es el torneo más importante y creo que todas las que competimos aspiramos a llegar ahí”, afirmó.

El recorrido hasta ese objetivo contrasta con aquel comienzo a los 16 años. Entonces, el entrenamiento era una herramienta para recuperar un cuerpo que había quedado debilitado. Hoy, ese mismo cuerpo es el resultado de más de una década de disciplina y el instrumento con el que busca abrirse un lugar entre las mejores del mundo.

Entre una situación de salud que la llevó por primera vez a un gimnasio y un escenario internacional en Miami hay años de entrenamiento, renuncias, competencias y decisiones personales. También hay una transformación que excede lo físico.

Desde Lomas de Zamora, Oriana Canelo convirtió una necesidad de la adolescencia en una profesión. Ahora, a los 27 años, mira hacia el desafío más grande de su carrera: conseguir que aquel sueño que empezó levantando pesas a los 16 pueda llevarla finalmente al escenario del Mr. Olympia.

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