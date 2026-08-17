Crisis en la FIFA: despidieron al número 3 del organismo que había desafiado públicamente a Infantino por el plan de venta del Mundial (REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo)

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La FIFA dio por terminada este lunes la relación laboral con Kevin Lamour, su director de operaciones y hasta hoy el tercer funcionario de mayor rango en el organismo. El despido, confirmado por un portavoz de la entidad, llegó tres semanas después de que el francés de 45 años publicara un comunicado en el que atacó de frente el plan de Gianni Infantino para abrir el capital del Mundial a inversores privados, y advirtió que estaba dispuesto a perder su empleo por decirlo.

“La relación laboral entre la FIFA y Kevin Lamour, en su calidad de director de operaciones, concluyó el 17 de agosto de 2026”, confirmó el portavoz de la institución, citado por The Athletic y ratificado por L’Équipe. El organismo agradeció “sus dos años de servicio” y le deseó “mucho éxito en el futuro”. A los miembros del Consejo de la FIFA se les comunicó que “la decisión fue tomada con gran consideración y con mucho respeto por Kevin”.

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La salida de Lamour no fue una sorpresa para quienes siguieron la escalada de tensión interna de las últimas semanas. A principios de agosto, el directivo no fue convocado a la reunión de emergencia que Infantino organizó en Marruecos para reordenar su bloque de apoyos tras el fracaso del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). Ya entonces, su ausencia fue leída como una señal de que su futuro en la organización estaba comprometido.

Kevin Lamour (centro) en su rol de subsecretario general de la UEFA junto al presidente de la entidad europea, Aleksander Čeferin (derecha), antes del inicio de un partido del Grupo F entre Turquía y Georgia en el torneo de fútbol Eurocopa 2024 en Dortmund, Alemania, el martes 18 de junio de 2024. (Foto AP/Alessandra Tarantino, Archivo)

Lamour había trabajado junto a Infantino desde los tiempos de la UEFA, donde ambos coincidieron bajo la presidencia de Michel Platini. Acompañó al dirigente italo-suizo en su llegada a la presidencia de la FIFA en febrero de 2016 y, durante dos décadas en la política del fútbol, actuó como enlace con federaciones miembro de África y Asia. Desde 2024 ocupaba uno de los cargos ejecutivos más altos en la sede de Zúrich.

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Su ruptura con Infantino quedó expuesta a fines de julio, cuando envió un comunicado a la agencia Associated Press (AP) en el que calificó el plan de privatización parcial del Mundial como “el proyecto de una sola persona”. Lamour sostuvo que el personal del organismo había sido “engañado” y que sus colegas “merecen algo mejor que desprecio e intimidación”. Cerró el texto con una frase que resultó premonitoria: “Y si eso significa que pierdo mi trabajo, que así sea. Entenderé y respetaré esa decisión. Al menos dormiré tranquilo esta noche”.

El plan que detonó la crisis preveía la creación de la filial FIFA Forward Enterprise, una empresa valuada en 20.000 millones de dólares que concentraría los negocios de las Copas del Mundo masculina y femenina y del Mundial de Clubes. La propuesta contemplaba la venta de un 20% de participación a inversores privados para recaudar 4.200 millones de dólares, con Joshua Kushner y su fondo Thrive Capital como inversor ancla. A cambio, el bono que recibe cada federación miembro subiría de 8 a 20 millones de dólares.

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El presidente de la FIFA Gianni Infantino camina frente al trofeo de la Copa Mundial durante el Congreso de la FIFA, el jueves 30 de abril de 2026, en Vancouver. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

La reacción dentro y fuera de la FIFA fue inmediata. Carlos Cordeiro, asesor principal de Infantino y ex banquero de Goldman Sachs, renunció públicamente y declaró que el plan era “un mal negocio para el fútbol” e “hipotecar su futuro sin ninguna justificación convincente”. La UEFA, la Concacaf y la AFC (Confederación Asiática de Fútbol) emitieron una carta conjunta en la que afirmaron que el fútbol “no pertenece a ningún individuo”. Ante la presión acumulada, Infantino anunció el abandono del proyecto dos días después de su difusión pública.

El despido de Lamour se produce en un momento de fuerte desgaste político para el presidente de la FIFA, que enfrenta un escenario electoral cada vez más adverso de cara a los comicios presidenciales del 18 de marzo de 2027.

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Escocia se suma al bloque que retira su apoyo a Infantino

En medio de este contexto, la Federación Escocesa de Fútbol anunció este lunes que no respaldará a Gianni Infantino en las elecciones presidenciales de la FIFA previstas para marzo de 2027. Con este movimiento, Escocia se alinea con la postura de la UEFA y se suma a Inglaterra, Irlanda y Gales, que ya habían anticipado que tampoco votarán por el actual mandatario.

Ian Maxwell, director general de la asociación escocesa, fue directo al comunicar la decisión: “La Federación Escocesa no votará por Gianni Infantino. Eso está en línea con la postura de la UEFA que nosotros hemos mantenido”. Maxwell también apuntó contra la conducción del organismo: “Ha habido fallos en el liderazgo, una falta de transparencia, una falta de diálogo con las federaciones miembros, y es algo que debemos corregir”.

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El escenario se complica para Infantino, el único candidato que hasta ahora ha anunciado su intención de presentarse. Para ganar, necesita la mayoría de los votos entre las 211 asociaciones miembro de la FIFA. Además de las federaciones británicas, la UEFA, la Concacaf y la AFC ya expusieron su rechazo a su liderazgo. Oceanía y África aún no se han pronunciado de manera definitiva, mientras que la Conmebol expresó su apoyo al presidente en ejercicio.

Asia pide que se debatan de forma transparente las iniciativas que impacten en el fútbol. Fotografía de archivo del 12 de abril de 2025, en la que puede verse al presidente de la AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa (c), durante un congreso regional. EFE/ FAZRY ISMAIL

El organismo rector del fútbol mundial respondió a la presión el 9 de agosto con un comunicado en el que advirtió que no “apoyará, facilitará ni tolerará” ningún proceso de elección presidencial que no se ajuste a sus estatutos. La FIFA calificó las críticas de “esfuerzo coordinado y continuo” para socavar a su presidente y rechazó lo que definió como “alegaciones demostrablemente falsas”.

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A la presión política se suma una impugnación legal. La organización FairSquare envió el 13 de agosto una carta al Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de la FIFA para solicitar que Infantino sea declarado inelegible para presentarse a un cuarto mandato, según reveló The Athletic. El argumento central es que el período 2016-2019 —que el propio Infantino describió en 2022 como una continuación del mandato interrumpido de Sepp Blatter y no como un término propio— debería computar como su primer mandato, lo que lo convertiría en el actual ocupante de su tercera y última gestión permitida por los estatutos de la FIFA.

Las elecciones presidenciales de la FIFA están fijadas para el 18 de marzo de 2027 en el 77° Congreso, que se realizará en Marruecos. El plazo para la presentación de candidaturas vence el 18 de noviembre de 2026.

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