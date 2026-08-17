Todos los códigos de Free Fire para reclamar recompensas y diamantes hoy 17 de agosto

Free Fire es compatible con teléfonos de diferentes sistemas operativos. (Foto: Garena)

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Este lunes 17 de agosto de 2026, Garena habilitó una nueva serie de códigos que permiten a los jugadores de Free Fire reclamar recompensas digitales, incluyendo diamantes y objetos de colección, sin coste adicional.

Entre los premios figuran diamantes, accesorios exclusivos y objetos de edición limitada. La compañía advierte que la validez de cada código depende de la cantidad de redentores y la ubicación geográfica, así que quienes deseen obtener los beneficios deben actuar con rapidez.

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Cuáles son los códigos de Free Fire disponibles para hoy

Garena difundió la siguiente lista de códigos para este lunes 17 de agosto de 2026. Cada combinación puede utilizarse solo una vez por persona:

FFSKTXVQF2NR.

FFV2K8PLM4RN.

FF2VC3DENRF5.

T6Y4U1I5O7PZ.

XZDJZE25WEFJ.

FFRSX4CYHLLQ.

FFL2M8PKR9VN.

FFZ2M7KPL5RV.

E9QH6K4LNP7V.

FF8HG3JK5L0P.

FFV4K8PLM3RN.

F7F9A3B2K6G8.

FQ9W2E1R7T5Y.

4N8M2XL9R1G3.

S9QK2L6VP3MR.

B1RK7C5ZL8YT.

FFR4G3HM5YJN.

FF6YH3BFD7VT.

FF7TRD2SQA9F.

BR43FMAPYEZZ.

UPQ7X5NMJ64V.

XZDJZE25WEFJ.

Estos códigos deben introducirse cuanto antes en el portal oficial, porque el sistema no contempla reservas ni reclamaciones si la vigencia expira.

Los códigos se deben canjear desde el portal oficial. (Foto: Garena)

Cómo canjear los códigos de Free Fire para obtener diamantes y recompensas

Para reclamar las recompensas, el usuario debe ingresar al sitio oficial de recompensas de Garena y acceder con una cuenta vinculada a Google, Facebook, Apple, Huawei o VK. Las cuentas registradas como invitado no son elegibles para esta promoción.

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El sistema exige introducir el código exactamente como aparece, respetando el orden y las mayúsculas. Un error en la escritura puede invalidar el proceso de canje y bloquear el intento. Una vez validada la combinación, el premio se acredita en menos de 24 horas, aunque el tiempo puede variar según la demanda y la región.

Qué tipo de recompensas se pueden obtener a través de los códigos de Free Fire

La variedad de premios incluye diamantes, que funcionan como la moneda principal dentro de Free Fire y permiten desbloquear personajes, adquirir trajes exclusivos y realizar compras en la tienda virtual.

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Los premios incluyen diamantes, skins y accesorios de edición limitada, elementos valorados por quienes personalizan su experiencia en el juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los códigos pueden otorgar skins de armas, trajes temáticos y accesorios de edición limitada, todos elementos muy valorados por la comunidad.

La validez de cada código depende tanto de la demanda global como de la región donde se ingresa. Si al intentar el canje el sistema indica “código inválido o expirado”, la causa más frecuente es que la vigencia concluyó o el límite de usos se alcanzó.

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La mejor pauta es ingresar los códigos lo antes posible para no perder la oportunidad de recibir premios. No existe un sistema de reclamaciones posterior ni reservas. Se sugiere verificar la conexión y la correcta escritura de los caracteres para evitar bloqueos.

El canje de los códigos debe realizarse en poco tiempo y esperar su acreditación en la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo proteger el dispositivos de virus al instalar juegos

INCIBE recalca la importancia de descargar juegos como Free Fire y canjear los códigos exclusivamente desde portales y tiendas oficiales, como Google Play Store o App Store.

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Asimismo, el uso de aplicaciones externas o no autorizadas implica riesgos concretos, como el robo de cuentas, filtración de datos o mal funcionamiento del dispositivo.

Otro aspecto clave es mantener la aplicación actualizada en todo momento. Las versiones no verificadas carecen de soporte y pueden exponer al usuario a errores o vulnerabilidades ya solucionadas por la edición oficial. Se aconseja evitar cualquier software de procedencia dudosa para preservar la integridad de la cuenta y los datos.

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Por qué no se puede instalar Free Fire en en el celular

Free Fire suele ocupar mucho espacio en el dispositivo. (Foto: YouTube: Garena Free Fire Global)

Existen diversas causas que impiden la instalación de Free Fire en determinados dispositivos. La incompatibilidad de hardware figura entre los motivos más frecuentes, porque el juego requiere una cantidad mínima de memoria RAM, un procesador específico y suficiente espacio de almacenamiento interno.

Si el dispositivo no cumple con los requisitos técnicos establecidos por Garena, la descarga o instalación puede bloquearse de forma automática.

Algunos sistemas operativos desactualizados no son compatibles con las últimas versiones del juego, lo que puede generar errores durante el proceso de instalación.