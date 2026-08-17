Se confirmó la lesión que sufrió Montiel: el singular problema que tiene River para reemplazarlo en la Copa Sudamericana

El festejo de Montiel tras su gol a Argentinos (FOTOBAIRES)

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Fue el partido 200 de Gonzalo Montiel con la camiseta de River Plate y arrancó de la mejor manera posible: el lateral derecho abrió el marcador ante Argentinos Juniors en el Estadio Monumental y rompió una sequía de 360 minutos sin goles del equipo en el Torneo Clausura 2026. Pero al inicio del segundo tiempo, un pinchazo en el aductor izquierdo lo obligó a salir del campo. Lo que empezó como una noche para recordar terminó con bolsa de hielo, cara de preocupación en el banco y una baja que le genera un problema sin solución fácil a Eduardo Coudet de cara a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana (CONMEBOL) ante Independiente Santa Fe, en Bogotá.

El diagnóstico llegó horas después del partido. Según informó el periodista Gustavo Yarroch, Montiel sufrió una distensión en el aductor izquierdo y no viajará a Colombia para el encuentro del miércoles 19 de agosto. El cuerpo técnico apunta a que el defensor, de 29 años y campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, pueda estar disponible para el domingo, cuando River recibe a Vélez en el Monumental. La vuelta de la Sudamericana, también en casa, es otra fecha que el club tiene en mente para su regreso.

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El problema no es solo la ausencia de uno de los titulares habituales. Cuando River cerró su lista de buena fe para la Conmebol Sudamericana, el club utilizó las cinco modificaciones permitidas para sumar a Thiago Almada, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada. En ese proceso, Giovani González —el jugador que entró en lugar de Montiel ante el Bicho— quedó fuera de la nómina. El resultado es directo: River no tiene un lateral derecho natural habilitado para jugar en Bogotá.

La lista de nombres que podrían haber cubierto esa posición es larga, pero ninguno está disponible. Fabricio Bustos se entrena por separado en el predio de Cantilo. Ulises Giménez salió a préstamo a Sarmiento de Junín y Matías Unyicio fue cedido a Racing de Montevideo. Entre los que sí tienen ficha en el plantel, Lucas Obregón y Thiago Salvatierra —de 18 años— también están lesionados.

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El único lateral derecho con ficha habilitada en la lista de la Sudamericana es Yutiel Susano, un defensor de 19 años que llegó al club a los 8 años desde Isidro Casanova y que todavía no sumó un solo minuto en Primera División. Versátil, Susano llegó a actuar de mediocampista central en su estreno en la Reserva de Marcelo Escudero, donde anotó su único gol en esa categoría. Viajó con el grupo juvenil al amistoso de pretemporada ante Flamengo en Portugal, pero su debut en el primer equipo sigue pendiente.

Ante ese panorama, la variante más probable que baraja Coudet no pasa por apostar al juvenil desde el arranque. El orientador suele recurrir a una línea de tres centrales con carrileros cuando le faltan laterales, y las opciones para cubrir el flanco derecho en ese esquema son Andrada o Juan Cruz Meza. Otra alternativa habitual es correr a un zaguero a la banda —como hizo con Lautaro Rivero en varias ocasiones durante la temporada—, aunque por el sector derecho esa posibilidad se complica: el único que podría asumir ese rol sería Lucas Martínez Quarta.

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El cuadro sanitario del plantel suma más nombres. Marcos Acuña arrastra un desgarro en el isquiotibial derecho desde el 29 de julio, cuando se lesionó ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Sebastián Driussi, en tanto, todavía no debutó en el segundo semestre a raíz de un desgarro en el gemelo derecho que sufrió en la pretemporada. Ambos serán evaluados antes del viaje a Colombia, aunque sus chances de sumar minutos en Bogotá son escasas.

River parte hacia Colombia con la misión de conseguir un resultado favorable en la ida de los octavos de final de la Sudamericana, con la vuelta programada en el Monumental el miércoles 26 de agosto.

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