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El Salvador llevó su apuesta por el surf a Israel

La embajada organizó en Herzliya un encuentro con atletas, agencias y empresarios para promover al país centroamericano como destino vacacional y abrir vínculos comerciales con un mercado que considera estratégico

Turista se prepara para ingresar al mar luego de una clase de surf en la playa El Tunco, uno de los destinos principales de Surf City. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Turista se prepara para ingresar al mar luego de una clase de surf en la playa El Tunco, uno de los destinos principales de Surf City. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
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La embajada de El Salvador en Israel organizó el conversatorio “Surf Experience El Salvador: The Perfect Waves” como parte de una estrategia para posicionar al país centroamericano como destino turístico entre el público israelí.

El evento, realizado en el Club Náutico de la Marina de Herzliya, marcó la primera vez que se llevó a cabo una actividad de este tipo en territorio israelí, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño.

Durante la jornada, la representación diplomática de El Salvador trabajó conjuntamente con la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Herzliya para impulsar la diplomacia económica y el intercambio comercial a través del turismo deportivo.

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El conversatorio reunió a figuras destacadas del surf israelí, entre ellos los entrenadores Gabi Wolovick y Lior Benisty, quienes compartieron sus vivencias en las playas salvadoreñas.

Ambos resaltaron la calidad y constancia de las olas en las costas de El Salvador, la seguridad del destino y la hospitalidad de la población local, además de mencionar las recientes mejoras en la infraestructura turística del país.

Asistentes y oportunidades de negocio

El encuentro atrajo a una audiencia compuesta por agentes de viajes, representantes de aerolíneas, empresarios del sector hotelero, surfistas y miembros de la Cámara de Comercio Israel–América Latina, así como otros actores vinculados a la industria turística, según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Esta convocatoria permitió establecer contactos y explorar oportunidades de negocio orientadas a incrementar el flujo de visitantes israelíes hacia El Salvador.

En el club náutico de la marina local, entrenadores israelíes relataron sus experiencias en costas centroamericanas y dejaron una pista sobre qué cambió en los servicios para viajeros (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
En el club náutico de la marina local, entrenadores israelíes relataron sus experiencias en costas centroamericanas y dejaron una pista sobre qué cambió en los servicios para viajeros (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Entre las empresas participantes se destacó Ocean Monkeys, dedicada a la comercialización de paquetes turísticos para surfistas interesados en visitar el país centroamericano. Su presencia en el evento posibilitó la identificación de nuevas oportunidades comerciales y el fortalecimiento de la promoción internacional del destino. De acuerdo con el reporte oficial, la actividad apuntó a consolidar la marca Surf City El Salvador y a proyectarla como una opción atractiva en el competitivo mercado turístico de Israel.

Gastronomía y promoción del destino

La jornada concluyó con una degustación de pupusas, considerado uno de los platos emblemáticos de la gastronomía salvadoreña. Esta muestra culinaria fue valorada por los asistentes como un acercamiento a la riqueza cultural y la diversidad del país, según recogió el comunicado del Ministerio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador sostuvo que la iniciativa busca ampliar el posicionamiento internacional del destino y generar mayores ingresos para el sector turístico nacional a través de la diversificación de mercados y la promoción de experiencias únicas en la región.

Vale mencionar que el Estado salvadoreño se ha ocupado de promover la oferta turística en varios países asiáticos. Otro de los países en donde se está promoviendo El Salvador.

La cita congregó aerolíneas, hoteleros y agentes, junto con la Cámara de Comercio Israel–América Latina, y el intercambio dejó contactos que apuntan a mover el mapa de visitantes en los próximos meses (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La cita congregó aerolíneas, hoteleros y agentes, junto con la Cámara de Comercio Israel–América Latina, y el intercambio dejó contactos que apuntan a mover el mapa de visitantes en los próximos meses (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Para entonces, El embajador Héctor Jaime subrayó que la estrategia gubernamental se apoya en tres pilares: seguridad, promoción internacional y desarrollo de infraestructura turística. “El Salvador se ha convertido en uno de los países más seguros del hemisferio, lo que crea un entorno propicio para turistas e inversores, gracias a la modernización de la infraestructura vial, la ampliación de aeropuertos y las inversiones hoteleras”, afirmó el diplomático en declaraciones al HORECA Trend.

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