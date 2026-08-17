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Guatemala iniciará el 22 de agosto la venta de gasolina regular con mezcla Etanol

La medida incorporará 10% de etanol en el combustible de mayor consumo, tras un acuerdo ministerial publicado el 5 de agosto, y buscará reducir costos, ampliar biocombustibles y actualizar una política postergada

El alza afecta principalmente a taxistas, colectiveros, motociclistas y otros conductores, quienes deben destinar más ingresos al combustible. Ante ello, comparar precios entre grifos permite reducir el gasto.
Guatemala iniciará el 22 de agosto la venta de gasolina regular con mezcla E10, con 90% de gasolina y 10% de etanol. (Foto: Motor 16)
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Guatemala iniciará el 22 de agosto la venta de gasolina regular con mezcla E10, una combinación de 90% gasolina y 10% de etanol que el Gobierno aplicará primero en el combustible más usado del país, con la expectativa de abaratar su precio, ampliar el uso de biocombustibles y modificar una política cuya puesta en marcha llevaba décadas pendiente.

La incorporación quedó fijada en el Acuerdo Ministerial 333-2026/SG, publicado el 5 de agosto en el Diario de Centro América. El Ministerio de Energía y Minas estimó una reducción de entre Q0.50 y Q1.50 por galón en la gasolina regular, aunque aclaró que el precio final dependerá de las condiciones del mercado.

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La nueva mezcla se distribuirá únicamente en las bombas que hoy despachan gasolina regular. La gasolina superior seguirá sin cambios por ahora, una decisión que modificó el plan inicial del Gobierno, que contemplaba incorporar etanol en ambos tipos de combustible.

El Ministerio de Energía y Minas estimó que la gasolina regular con E10 podría bajar entre Q0.50 y Q1.50 por galón, según las condiciones del mercado.
El Ministerio de Energía y Minas estimó que la gasolina regular con E10 podría bajar entre Q0.50 y Q1.50 por galón, según las condiciones del mercado.

El ministerio explicó que el arranque se concentrará en la regular porque es el producto que utiliza la mayor parte de la población, alrededor de 54% del parque vehicular del país usa ese combustible, al igual que tres millones de motoristas.

La implementación comenzará solo en la gasolina regular

La decisión oficial deja a los consumidores la posibilidad de seguir eligiendo combustibles sin mezcla en otras bombas, según lo expuesto por autoridades de Gobierno. La eventual incorporación del etanol en la gasolina superior dependerá de decisiones posteriores y de evaluaciones técnicas y económicas.

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Las revisiones estarán a cargo de la Dirección General de Hidrocarburos, que deberá analizar el comportamiento de la cadena logística y de almacenamiento ante la demanda del mercado. El procedimiento de mezcla se realizará en depósitos y plantas de almacenamiento autorizadas antes de que el producto sea trasladado a las estaciones de servicio.

La entrada del E10 también exige asegurar el abastecimiento de etanol. El ministro indicó que está previsto el ingreso de entre dos y tres buques mensuales para sostener la mezcla.

Los importadores y distribuidores han asegurado desde julio que cuentan con condiciones para atender la demanda inicial. El Ministerio de Energía y Minas también continuó autorizando inscripciones en el Registro de Distribuidores de Alcohol Carburante, mientras mantiene la supervisión de la calidad del combustible, la trazabilidad del etanol y el cumplimiento del acuerdo.

FOTO DE ARCHIVO. El Gobierno concentró la mezcla E10 en la gasolina regular porque ese combustible es usado por 54% del parque vehicular y por tres millones de motoristas. REUTERS/Seth Herald
FOTO DE ARCHIVO. El Gobierno concentró la mezcla E10 en la gasolina regular porque ese combustible es usado por 54% del parque vehicular y por tres millones de motoristas. REUTERS/Seth Herald

El Gobierno apuesta a compatibilidad mayoritaria y a una mejora ambiental

Para el consumidor, la respuesta central es esta: desde el 22 de agosto, quien cargue gasolina regular en Guatemala empezará a recibir una mezcla con 10% de etanol y 90% de gasolina base, sin que eso implique cambios operativos en la carga cotidiana del vehículo.

La principal duda sigue siendo la compatibilidad mecánica. El Gobierno sostiene que la mayoría de los vehículos que circulan en el país puede usar E10, aunque recomendó a los propietarios revisar las especificaciones del fabricante de cada automóvil o motocicleta.

Ese punto generó cuestionamientos de sectores vinculados con las motocicletas, que reclamaron más información sobre los posibles efectos en ciertos modelos. La medida impacta especialmente a ese segmento porque, de acuerdo con los datos citados por rrppguatemala.com, en el país circulan tres millones de motoristas.

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