Estos son los fraudes tecnológicos más comunes al viajar: WiFi gratis, cajeros manipulados y códigos QR

Las redes abiertas al público son las principales fuentes de riesgo durante la visita a un sitio turístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Viajar supone un cambio de ambiente que puede exponer a los usuarios a nuevas amenazas tecnológicas y fraudes digitales. El desplazamiento a ciudades desconocidas, la necesidad de conectividad y la frecuencia de operaciones bancarias en tránsito abren una ventana de oportunidad para los ciberdelincuentes.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), en destinos turísticos, aeropuertos, cafeterías y hoteles, los viajeros pueden encontrarse con redes WiFi abiertas, cajeros automáticos manipulados y códigos QR fraudulentos.

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Estas amenazas, sumadas a la posibilidad de robo o extravío de dispositivos, incrementan la vulnerabilidad de la información personal y financiera. La falta de precaución puede facilitar el acceso ilícito a datos sensibles y permitir ataques como el robo de contraseñas, el espionaje de comunicaciones y la suplantación de identidad.

Por qué las redes WiFi gratuitas son un riesgo para los dispositivos

Las redes WiFi gratuitas suelen estar disponibles en zonas de alto tránsito como aeropuertos y cafeterías. Según el INCIBE, muchas de estas conexiones carecen de cifrado, lo que permite a extraños interceptar las comunicaciones.

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Las conexiones abiertas en aeropuertos o cafeterías permiten interceptar datos privados y exponen las credenciales de acceso de los viajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un atacante puede realizar un ataque de tipo “Man in the Middle” para espiar el tráfico de datos y acceder a contraseñas, correos y datos bancarios.

El organismo advierte que, durante el viaje, el uso de redes abiertas debe limitarse al mínimo indispensable. Consultar información sensible, como cuentas bancarias o correo corporativo, en una WiFi insegura incrementa el peligro de filtración de información.

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Una alternativa segura es emplear la conexión teléfonica propia o usar una red privada virtual (VPN), que cifra el tráfico y reduce el riesgo de espionaje.

Cómo operan los fraudes en cajeros al retirar dinero

INCIBE señala que la manipulación de cajeros automáticos se ha convertido en una táctica frecuente en áreas turísticas. Los ciberdelincuentes instalan dispositivos fraudulentos sobre los lectores de tarjetas o crean cajeros falsos para capturar datos bancarios.

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La manipulación de cajeros y la instalación de dispositivos ilegítimos pueden derivar en el robo de información bancaria o la clonación de tarjetas. (Foto: Europa Press)

Entre las pautas de prevención del INCIBE figura la verificación física del cajero antes de insertar la tarjeta, sumado a la preferencia por cajeros ubicados en el interior de bancos o centros comerciales.

Además, se sugiere cubrir el teclado al introducir el PIN, sumado a revisar con frecuencia los movimientos bancarios para detectar operaciones extrañas.

Qué peligros esconden los códigos QR desconocidos en destinos turísticos

La tecnología de los códigos QR ha ganado popularidad como acceso rápido a menús, mapas o promociones turísticas. INCIBE advierte sobre la proliferación de códigos QR falsos, que remiten a páginas fraudulentas con apariencia legítima para capturar datos personales o instalar malware en los dispositivos.

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Los códigos QR falsos pueden redirigir a sitios fraudulentos que captan datos personales o instalan software malicioso en los dispositivos. (Foto: EFE/ Paolo Aguilar)

Para evitar caer en este tipo de fraude, INCIBE sugiere analizar la URL a la que dirige el código QR antes de proporcionar información personal o realizar descargas. Comprobar que la web utiliza el protocolo “https” y desconfiar de los códigos en lugares poco controlados son medidas efectivas para reducir el riesgo.

Cuáles consecuencias tiene la pérdida o robo de dispositivos durante un viaje

El extravío o robo de celulares y portátiles durante el viaje implica riesgos adicionales. Si los dispositivos no cuentan con un bloqueo seguro o cifrado, cualquier persona que los encuentre puede acceder a la información almacenada.

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Según el INCIBE, los atacantes pueden obtener datos bancarios, credenciales de acceso y archivos personales, y utilizarlos para extorsión, fraude o suplantación de identidad.

El extravío de celulares y portátiles sin protección adecuada facilita el acceso a archivos sensibles y credenciales bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, los expertos sugieren activar funciones de rastreo, como “Buscar mi iPhone” o “Encontrar mi dispositivo”, que permiten localizar, bloquear o borrar la información a distancia.

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Asimismo, se aconseja realizar copias de seguridad cifradas antes de viajar y utilizar autenticación multifactor para dificultar el acceso no autorizado.

Qué otras medidas ayudan a proteger al viajero

INCIBE sugiere evitar redes WiFi públicas, mantener los dispositivos actualizados, no reutilizar contraseñas y usar gestores de contraseñas seguros. Sugiere desactivar las conexiones automáticas a redes WiFi o Bluetooth desconocidas y almacenar los archivos importantes en la nube o en discos externos cifrados.

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Otra pauta es la prudencia en el uso de redes sociales. Publicar fotos con geolocalización puede revelar la ausencia del usuario en su domicilio y facilitar ataques dirigidos, como el phishing personalizado con ofertas falsas relacionadas con viajes.