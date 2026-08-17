Steam Deck: cuánto vale y cuáles son los mejores usos según Valve

En mercados europeos y latinoamericanos, la Steam Deck OLED también experimentó subas considerables. (store.steampowered.com)

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El precio de la Steam Deck OLED experimentó uno de los mayores aumentos desde el lanzamiento de la consola, tras la decisión de Valve de ajustar sus valores en respuesta al encarecimiento global de componentes tecnológicos. El nuevo costo supera el 40 % en ciertos modelos y afecta tanto a Estados Unidos como a mercados europeos y latinoamericanos.

Subida de precios de la Steam Deck OLED: causas y consecuencias

En mayo de 2026, Valve comunicó oficialmente que la Steam Deck OLED tendría un aumento significativo en sus precios. El modelo con 512 GB de almacenamiento pasó a costar 789 dólares en Estados Unidos, mientras que la versión de 1 TB alcanzó los 949 dólares. Estos precios no incluyen los impuestos locales que aplica cada estado y se mantienen exclusivos para ese mercado.

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La empresa justificó el ajuste señalando que no existen mejoras técnicas ni nuevas características en la consola que expliquen la suba. El principal motivo, según Valve, se encuentra en el incremento sostenido de los costos de la memoria RAM, el almacenamiento interno y otros componentes esenciales.

El encarecimiento de Steam Deck OLED introduce incertidumbre en torno a los futuros productos de Valve, especialmente en relación con Steam Machine.

La industria tecnológica atraviesa un contexto difícil, con una demanda en aumento de componentes que son clave tanto para consolas de videojuegos como para la infraestructura de inteligencia artificial. Valve remarcó que estos factores, en conjunto, derivaron en un escenario donde los costos de fabricación se elevaron de manera considerable y afectaron el precio final para el consumidor.

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El impacto de la inteligencia artificial en el precio de la Steam Deck

El crecimiento acelerado de los centros de datos dedicados a inteligencia artificial ha generado una fuerte presión sobre la disponibilidad y el costo de ciertos componentes. Los sistemas de IA utilizan grandes volúmenes de memoria RAM y almacenamiento de alto rendimiento, elementos que también son esenciales para la fabricación de dispositivos como la Steam Deck.

La consecuencia directa para los fabricantes ha sido un aumento en los costos de producción y una menor disponibilidad de chips específicos. Este fenómeno no solo afecta a Valve, sino que se replica en otros sectores del mercado gamer, donde se han registrado incrementos de precios en los últimos meses.

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Steam Deck en el modelo OLED sube un 40 % en su tienda online.

La convergencia entre el desarrollo de inteligencia artificial y la tecnología gamer ha generado una competencia directa por insumos críticos, repercutiendo en el valor de venta de productos finales.

Precios de la Steam Deck en Argentina, Perú, Colombia, México y España

El ajuste de precios no se limitó a Estados Unidos. En mercados europeos y latinoamericanos, la Steam Deck OLED también experimentó subas considerables.

En España, por ejemplo, el modelo de 512 GB pasó de costar 569 euros a 779 euros, mientras que la versión de 1 TB aumentó de 679 euros a 919 euros, cifras que representan un salto importante respecto a los valores originales de lanzamiento.

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Precios de la Steam Deck en euros. (Difusión)

En Argentina, donde la consola se comercializa principalmente a través de importadores informales o plataformas como Mercado Libre, el modelo LCD de 256 GB se encuentra entre $750.000 y $900.000 ARS, el OLED de 512 GB va de $1.100.000 a $1.300.000 ARS y el de 1 TB oscila entre $1.400.000 y $1.600.000 ARS. Los precios pueden variar según el canal de venta, la disponibilidad y los impuestos aplicados.

En Perú, las tiendas especializadas y las importadoras ofrecen el modelo LCD de 256 GB por montos entre S/ 1.800 y S/ 2.100, el OLED de 512 GB entre S/ 2.500 y S/ 2.800 y el OLED de 1 TB entre S/ 3.000 y S/ 3.400.

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En Colombia, el precio del modelo LCD de 256 GB va de $2.100.000 a $2.400.000 COP, el OLED de 512 GB se ubica entre $2.900.000 y $3.200.000 COP y el de 1 TB entre $3.500.000 y $3.900.000 COP, según lo reportado por importadoras y plataformas de comercio electrónico.

Así luce el Steam Deck OLED. (store.steampowered.com)

En México, las tiendas de importación y Amazon ofrecen el modelo LCD de 256 GB por un rango de $8.500 a $9.800 MXN, el OLED de 512 GB entre $12.000 y $13.500 MXN y el OLED de 1 TB entre $14.500 y $16.000 MXN.

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Cuáles son los mejores usos de la Steam Deck según Valve

La Steam Deck, según Valve, ha sido diseñada para maximizar la experiencia de juego en sesiones prolongadas, gracias a controles de tamaño completo que resultan cómodos en la mano. La disposición de sticks analógicos, botones y gatillos busca que cada elemento esté perfectamente al alcance, permitiendo un acceso intuitivo y preciso durante largas horas de uso.

Uno de los usos destacados de la Steam Deck radica en su capacidad para adaptarse a juegos de PC originalmente no concebidos para dispositivos portátiles. Valve subraya la ventaja de los trackpads integrados, que ofrecen mayor precisión y posibilidades de personalización, facilitando el control en títulos que requieren movimientos rápidos, como los juegos de disparos en primera persona.

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La presencia de botones traseros reasignables ofrece otra dimensión de personalización. Europa Press

Esta característica permite a los usuarios disfrutar de una experiencia competitiva incluso fuera del escritorio tradicional. Ahora bien, a continuación se presentarán otros usos que figuran en la página de Valve llamada Steam Deck.

La inclusión de un giroscopio y sticks analógicos con sensores táctiles capacitivos se traduce en una mejora significativa al apuntar en juegos que demandan exactitud. Valve señala que “posicionando físicamente el dispositivo, puedes lograr más precisión que usando solamente un stick analógico o un trackpad”. Esta combinación de tecnologías ofrece un nivel de control que supera a muchas consolas portátiles convencionales.

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La presencia de botones traseros reasignables ofrece otra dimensión de personalización. Los usuarios pueden asignar funciones específicas a los cuatro botones de la parte posterior del dispositivo, posibilitando acciones rápidas sin retirar los pulgares de los sticks o trackpads. De este modo, la Steam Deck responde a estilos de juego variados y necesidades particulares de cada jugador.

Steam es una plataforma digital de Valve Corporation lanzada en 2003. VALVE

Un aspecto relevante es el apartado de audio. Valve destaca que los altavoces estéreo cuentan con un DSP integrado capaz de proporcionar claridad y un amplio escenario sonoro. Así, la experiencia auditiva es inmersiva, ya sea utilizando los altavoces del dispositivo, auriculares conectados o los micrófonos duales para comunicación durante partidas en línea.

Entre los mejores usos según Valve, figura también la funcionalidad de suspensión y reanudación rápidas. Con solo presionar el botón de encendido, la Steam Deck puede suspender la partida y entrar en modo reposo, permitiendo que el usuario retome el juego exactamente donde lo dejó.

Esta característica distingue al dispositivo en términos de portabilidad y comodidad para quienes buscan interrumpir y continuar partidas sin complicaciones.

Entre los mejores usos según Valve, figura también la funcionalidad de suspensión y reanudación rápidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El almacenamiento es otro de los puntos que Valve ha priorizado. Todos los modelos de Steam Deck incluyen una ranura para tarjeta microSD que permite ampliar el espacio disponible para juegos y aplicaciones.

Los títulos almacenados en una microSD aparecen de inmediato en la biblioteca, facilitando la gestión de grandes catálogos de juegos sin depender exclusivamente del almacenamiento interno.

La pantalla táctil de la Steam Deck, disponible en versiones LCD de 7 pulgadas y OLED de 7,4 pulgadas, ofrece una interacción fluida con la interfaz de Steam. Los usuarios pueden escribir, deslizar y seleccionar elementos en pantalla con rapidez y precisión. Esta pantalla multitáctil capacitiva contribuye a que la navegación y el control resulten naturales incluso en movimiento.