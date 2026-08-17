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Un hondureño y un venezolano intentaban viajar con pasaportes españoles falsos pero los detuvieron en Guatemala

La verificación con la Embajada de España llevó a la aprehensión de los extranjeros en el aeropuerto La Aurora cuando iban a abordar un vuelo a Bogotá

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica decomisó los documentos y remitió a los dos hombres al juzgado correspondiente en la Torre de Tribunales.
La Policía Nacional Civil de Guatemala detuvo en el Aeropuerto Internacional La Aurora a dos extranjeros que intentaban viajar a Bogotá con presuntos pasaportes españoles falsificados. (PNC de Guatemala)
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La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detuvo en el Aeropuerto Internacional La Aurora a dos extranjeros, un hondureño y un venezolano, cuando intentaban viajar a Bogotá, Colombia, con presuntos pasaportes españoles falsificados.

La captura ocurrió el sábado 15 de agosto frente a los mostradores de una aerolínea que opera vuelos hacia Colombia.

Las autoridades guatemaltecas advirtieron un comportamiento que consideraron extraño y señales de nerviosismo, por lo que decidieron entrevistarlos, evento durante el cual confirmaron sus sospechas.

Tras una verificación con autoridades españolas, se estableció que los pasaportes con los que pretendían viajar los hombre de nacionalidades venezolana y hondureña eran falsificados y que “no existían registros en el departamento migratorio español sobre su existencia”.

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Fue en ese momento cuando agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la (PNC) los detuvieron y fueron puestos a disposición judicial para enfrentar el proceso por la documentación con indicios de falsificación.

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica decomisó los documentos y remitió a los dos hombres al juzgado correspondiente en la Torre de Tribunales.
La consulta de la PNC determinó que los pasaportes no tenían registros en el sistema migratorio de España y derivó en la aprehensión de los viajeros. (PNC de Guatemala)

Los detenidos fueron identificados como Luis Miguel Bautista Zúñiga, de 39 años, originario de El Progreso, Yoro, Honduras, y Ángel Alfredo Zapata Vásquez, de 30 años, originario de Barinas, Venezuela. Ambos fueron trasladados a una sala de inspección en el segundo nivel de la terminal para revisar su documentación.

La verificación con autoridades españolas derivó en la aprehensión

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, los dos hombres presentaron pasaportes españoles que, a juicio de los agentes, mostraban rasgos compatibles con una posible falsificación. La consulta posterior con la Embajada de España indicó que los documentos tenían indicios falsarios.

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Uno de los pasaportes incautados correspondía a Zapata Vásquez y tenía fecha de vencimiento del 14 de enero de 2028. El documento contenía 32 páginas, en una de ellas figuraba un posible sello de inscripción como residente del Consulado General de España en México, además de un posible sello de movimiento migratorio de Canadá.

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica decomisó los documentos y remitió a los dos hombres al juzgado correspondiente en la Torre de Tribunales.
La captura en el aeropuerto de Guatemala ocurrió frente a los mostradores de una aerolínea que opera vuelos hacia Colombia antes del abordaje del vuelo AV165 a Bogotá. (DCA)

El segundo documento correspondía a Bautista Zúñiga y tenía fecha de vencimiento del 23 de enero de 2035. En ese caso, las autoridades observaron posibles sellos de movimientos migratorios del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y de México.

Los documentos quedaron bajo custodia para la investigación

La intervención estuvo a cargo de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica. Los documentos y otros indicios localizados quedaron decomisados para fortalecer la investigación.

Los dos hombres fueron remitidos al juzgado correspondiente en la Torre de Tribunales. Allí deberán enfrentar el proceso derivado de portar documentación que, según las primeras verificaciones de la PNC, presentaba indicios de falsificación.

Control migratorio

Guatemala ha implementado diversas tecnologías para establecer la veracidad de los documentos de identificación de los turistas y viajeros.

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica decomisó los documentos y remitió a los dos hombres al juzgado correspondiente en la Torre de Tribunales.
Guatemala ha implementado diversas tecnologías para establecer la veracidad de los documentos de identificación de los turistas y viajeros. (DCA)

Al ingresar o salir del territorio guatemalteco por aeropuertos, puertos o fronteras terrestres, el pasaporte se somete al siguiente proceso de verificación:

  • Lectura biométrica y óptica: Los oficiales de migración escanean la zona de lectura mecánica y el chip del pasaporte para verificar su autenticidad y vigencia.
  • Consulta en bases de datos internacionales y locales: El sistema del IGM cruza los datos del pasaporte y del viajero en tiempo real con alertas nacionales e internacionales (como restricciones de salida, alertas por órdenes de captura, o alertas de desaparición como la alerta Alba-Keneth en el caso de menores).
  • Registro de movimientos: Se valida el tiempo de estancia autorizado (para extranjeros según su nacionalidad) o se registra el flujo migratorio del ciudadano guatemalteco.

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