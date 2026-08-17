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El robot humanoide que no necesita humanos: puede cambiar su batería de forma autónoma

El robot humanoide de nombre Atlas puede realizar trabajos prolongados sin depender de la intervención humana

Atlas puede detectar cuándo necesita energía, desplazarse hasta una estación, sustituir su batería y regresar a trabajar sin intervención humana
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Atlas, el robot humanoide desarrollado por Boston Dynamics, ha incorporado una nueva capacidad que puede resultar clave para su uso en fábricas y almacenes: ahora puede cambiar su propia batería sin intervención humana.

Cuando este detecta que necesita energía, el robot puede desplazarse de manera autónoma hasta una estación preparada para realizar el procedimiento, retirar la batería agotada, instalar una nueva y regresar a su puesto para continuar con el trabajo.

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El proceso completo tarda menos de tres minutos, una diferencia importante frente a los aproximadamente 90 minutos que necesita Atlas para recargar completamente una batería. La compañía busca así reducir los periodos en los que el robot permanece detenido y facilitar su funcionamiento durante turnos prolongados.

Atlas puede funcionar de manera autónoma durante 4 horas. (Boston Dynamics)
El robot humanoide Atlas fue diseñado para trabajar en fábricas. (Boston Dynamics)

Una batería que puede cambiar sin asistencia

La autonomía energética es uno de los principales desafíos para los robots eléctricos diseñados para trabajar durante varias horas. Atlas puede alcanzar una autonomía de aproximadamente cuatro horas en condiciones normales, aunque este tiempo puede reducirse hasta unas dos horas cuando realiza tareas especialmente exigentes.

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Hasta ahora, una batería agotada suponía una interrupción que requería intervención humana o un periodo de espera para completar la recarga. Con el nuevo sistema, Atlas puede detectar la necesidad de sustituirla y dirigirse por sí mismo hacia una estación específica.

Una vez allí, realiza el cambio y vuelve al lugar donde estaba trabajando. La operación permite que el robot retome sus tareas en cuestión de minutos, en lugar de permanecer inmovilizado durante una recarga completa.

Atlas puede funcionar de manera autónoma durante 4 horas. (Boston Dynamics)
Atlas puede funcionar de manera autónoma durante 4 horas. (Boston Dynamics)

La tecnología está especialmente orientada a entornos industriales en los que los robots deben trabajar durante largos periodos y donde reducir los tiempos muertos puede tener un impacto directo en la productividad.

Un robot diseñado para trabajar en fábricas

Boston Dynamics retiró en abril de 2024 el anterior Atlas, equipado con un sistema hidráulico. Poco después, la compañía presentó una nueva generación completamente eléctrica, desarrollada desde el principio para aplicaciones industriales.

El nuevo Atlas mide alrededor de 1,9 metros de altura y pesa unos 90 kilogramos. Está diseñado para manipular diferentes objetos y puede transportar cargas de hasta 30 kilogramos de forma sostenida. También puede levantar hasta 50 kilogramos durante periodos breves.

Para desenvolverse en espacios industriales, cuenta con cámaras que le proporcionan una visión de 360 grados y sensores táctiles ubicados en sus manos. Estos sistemas le permiten identificar objetos y reaccionar ante diferentes situaciones durante sus tareas.

Atlas puede funcionar de manera autónoma durante 4 horas. (Boston Dynamics)
Atlas puede cargar hasta 30 kilos. (Boston Dynamics)

Inteligencia artificial para adaptarse al entorno

Otra de las características de Atlas es el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático. En lugar de limitarse a ejecutar movimientos completamente predeterminados, el robot está diseñado para adaptarse a las condiciones que encuentra durante su trabajo.

Esta capacidad resulta especialmente importante en fábricas y almacenes, donde los objetos pueden encontrarse en posiciones diferentes o las condiciones del entorno pueden cambiar.

El objetivo de Boston Dynamics es que Atlas pueda realizar tareas industriales de manera cada vez más autónoma, reduciendo la necesidad de que una persona supervise constantemente cada uno de sus movimientos.

Atlas puede funcionar de manera autónoma durante 4 horas. (Boston Dynamics)
Atlas cuenta con un sistema de inteligencia artificial que le permite identificar humanos. (Boston Dynamics)

El robot todavía necesita mantenimiento

El cambio autónomo de batería no significa que Atlas pueda funcionar de manera indefinida. El robot continúa dependiendo de baterías adicionales, estaciones preparadas para realizar el intercambio y tareas periódicas de mantenimiento.

La principal ventaja está en eliminar uno de los momentos de mayor interrupción para un robot eléctrico: la espera necesaria para recuperar su autonomía.

Boston Dynamics presentó esta nueva generación de Atlas en enero de 2026 y comenzó su fabricación con despliegues previstos durante este año en instalaciones vinculadas con Hyundai y Google DeepMind.

La incorporación del cambio autónomo de batería representa otro paso hacia robots capaces de operar durante turnos prolongados con una intervención humana cada vez menor. Si estas capacidades funcionan a escala industrial, Atlas podría pasar menos tiempo detenido y dedicar una mayor parte de su jornada a manipular, transportar y organizar objetos en entornos de trabajo reales.

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