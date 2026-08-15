Cuáles son las canciones de Las guerreras k-pop en español, habrá segunda parte y más preguntas en Google

Esta película se encuentra disponible en Netflix y ganó el Oscar a mejor canción original. (Netflix)

Guardar

Las guerreras K-pop es el título de la película animada más popular en el último año de Netflix. Se trata de un filme que combina aventura y el mundo de cultura coreana, acompañado de una exitosa banda sonora.

Las canciones que se pueden encontrar en español son:

Dorada (Golden) – Interpretada por HUNTR/X

Sigo el plan (How It’s Done) – Interpretada por HUNTR/X

Nocaut (Takedown) – Interpretada por HUNTR/X

Soda Pop – Interpretada por Saja Boys

Tu Idol (Your Idol) – Interpretada por Saja Boys

Nuestras voces juntas (What It Sounds Like)

Las guerreras K-Pop son una película animada que mezcla aventura y k-pop. (Netflix)

Las versiones en español se pueden encontrar en varias plataformas, incluido Spotify.

El impacto del fenómeno también se vio en el mundo digital: la franquicia sumó 4.600 millones de impresiones en redes sociales, de las cuales 2.300 millones estuvieron vinculadas al video oficial con la letra de “Golden” en YouTube.

PUBLICIDAD

Además, la experiencia de Las guerreras k-pop en Roblox acumuló 11,5 millones de horas de juego.

Los Saja Boys son populares por su canción Soda pop. (Netflix)

Por otra parte, en Google también consultan si habrá una secuela de esta película. La respuesta es afirmativa.

Netflix ya confirmó que habrá una segunda parte de Las guerreras K-pop.

“Como cineasta coreana, me siento muy orgullosa de que el público quiera más de esta historia coreana y de nuestros personajes coreanos. Hay mucho más en este mundo que hemos construido y me emociona poder mostrarlo. Este es sólo el principio”, dijo Maggie Kang, guionista y directora de la película.

PUBLICIDAD

"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

“Estos personajes son como nuestra familia, su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Estamos emocionados por escribir su próximo capítulo, ponerlos a prueba y ver cómo evolucionan, y seguir superando los límites de cómo la música, la animación y la narrativa pueden combinarse”, afirmó Chris Appelhans, productor de este filme.

Qué otras preguntas de Las guerreras K-pop hacen en Google

Otras preguntas que realizan de Las guerreras K-pop son:

De qué trata Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop sigue a Huntrix, un grupo ficticio integrado por Rumi, Mira y Zoey, que combina su vida como estrellas de K-pop con una misión secreta: actuar como guerreras místicas para proteger a la sociedad de amenazas sobrenaturales.

PUBLICIDAD

Mientras sobre el escenario realizan giras y coreografías, fuera de él asumen una identidad oculta y enfrentan peligros vinculados al mundo espiritual.

En Google, los usuarios acuden para realizar consultas sobre la película. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

En la trama, su música y sus habilidades de combate se cruzan en una historia que fusiona espectáculo musical y lucha contra fuerzas demoníacas.

Quiénes son Huntrix.

Huntrix es el grupo femenino ficticio protagonista de Las guerreras K-pop. Está formado por Rumi, Mira y Zoey, tres jóvenes que alternan entre el mundo del espectáculo y un rol secreto como cazadoras de demonios. En el escenario son superestrellas del K-pop; fuera de él, protegen a la sociedad de amenazas sobrenaturales.

PUBLICIDAD

Cada integrante tiene habilidades de combate y utiliza armas inspiradas en la cultura tradicional coreana.

Rumi, Mira y Zoey son las guerreras k-pop. (Netflix)

Además, dentro del universo del film, la misión de Huntrix es enfrentar a fuerzas del inframundo que ponen en riesgo la seguridad pública.

Quién canta las canciones de Las guerreras K-pop

Las canciones del grupo Huntrix en Las guerreras K-pop son interpretadas principalmente por tres artistas: EJAE, que da voz a Rumi; Audrey Nuna, que es la voz de Mira; y Rei Ami, que canta las partes de Zoey.

PUBLICIDAD

La película también incluye a los Saja Boys, otra banda ficticia, con voces de Andrew Choi (Jinu), Kevin Woo (Mystery), Samuil Lee (Romance), NECKWAV (Abby) y Danny Chung (Baby).

En este momento, Rumi presenta en solitario la famosa canción Golden. (Netflix)

Dónde ver Las guerreras K-pop

Para ver Las guerreras K-pop en español de forma legal, Netflix es la única plataforma habilitada para acceder a la película.

El servicio la distribuye de manera global y la incluye en su catálogo, por lo que se puede reproducir desde distintos dispositivos compatibles, como un televisor inteligente, una computadora, una tableta o un celular.

PUBLICIDAD