Desactiva ya mismo esta opción del iPhone: está provocando que cualquiera vea tus datos si tienes Apple Watch

El iPhone puede quedar desbloqueado sin querer si mantiene activa la función que detecta un Apple Watch cercano. (Europa Press)

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Tener un iPhone desbloqueado sin querer es una situación posible debido a un ajuste específico pensado para tiempos de pandemia en 2020, pero que hoy puede exponer los datos personales a terceros.

El problema surge con la función que permite que el dispositivo se desbloquee automáticamente si detecta un Apple Watch cercano, una medida que fue útil cuando el uso de mascarilla impedía el reconocimiento facial, pero que en la actualidad representa un riesgo de seguridad.

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Cómo surgió el desbloqueo con Apple Watch

Durante la pandemia de COVID-19, el uso de mascarillas complicó el uso de Face ID, ya que el sistema no podía identificar el rostro tapado. Ante esta limitación, Apple implementó una solución de urgencia: permitir que el iPhone se desbloquee cuando detecta el Apple Watch emparejado y cercano al usuario.

Esta alternativa fue bien recibida por quienes dependían de Face ID y necesitaban un método ágil para acceder a su teléfono sin tener que quitarse la mascarilla en espacios públicos.

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Un tercero puede desbloquear el iPhone si está cerca del usuario y el Apple Watch emparejado permanece dentro del rango permitido.

La función se activaba automáticamente si el reloj estaba en la muñeca y desbloqueado, permitiendo un acceso sencillo al teléfono incluso con la cara cubierta. En su momento, esto facilitó la vida de millones de personas.

Por qué hoy es un peligro mantener activa esta función

Con el fin de la obligatoriedad de las mascarillas y el retorno a la normalidad, la función de desbloqueo con Apple Watch ha perdido sentido práctico para la mayoría de los usuarios. Ahora, su activación puede jugar en contra de la privacidad.

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Si alguien se encuentra cerca del propietario —ya sea un familiar o un desconocido— y el Apple Watch está en el rango de proximidad permitido, esa persona podría desbloquear el iPhone sin mayor dificultad.

El riesgo más grave aparece en situaciones de robo. Si un delincuente arrebata el teléfono y el usuario permanece cerca, el iPhone podría desbloquearse solo por detectar el Apple Watch en las inmediaciones. Esto facilita el acceso inmediato a información personal y aplicaciones sensibles antes de que el dueño logre bloquear el dispositivo a distancia.

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El desbloqueo con Apple Watch no permite autorizar pagos con Apple Pay ni validar operaciones en aplicaciones sin el código o Face ID. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Este ajuste, que muchos usuarios pueden haber activado en 2020 y olvidado, se convierte así en una puerta de entrada no deseada para terceros, incluso para personas de confianza que no deberían tener acceso al dispositivo.

Detalles técnicos y limitaciones del desbloqueo con Apple Watch

La función de desbloqueo con Apple Watch no sustituye a Face ID en todos los aspectos del sistema. Por ejemplo, no es posible autorizar pagos con Apple Pay ni validar operaciones en aplicaciones únicamente con la presencia del reloj. El mecanismo fue diseñado solo para agilizar el acceso al teléfono en condiciones específicas.

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Existen políticas de seguridad adicionales: si el usuario presiona el botón “Bloquear iPhone” desde la notificación en el reloj, este envía una orden inmediata al teléfono para bloquear el acceso, desactivar Face ID y cualquier otro método de desbloqueo con dispositivos cercanos. A partir de ese momento, solo el código numérico permitirá volver a acceder al iPhone.

Para que el desbloqueo funcione, deben cumplirse varios requisitos de simultaneidad: el iPhone tiene que haberse desbloqueado anteriormente tras ponerse el reloj, el Apple Watch no puede estar en modo “Hora de dormir” y debe haberse detectado actividad física reciente en el usuario. El rango entre ambos dispositivos no debe superar los tres metros.

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Para proteger la privacidad, Apple recomienda revisar en Ajustes > Face ID y código > Desbloqueo con dispositivos cercanos y desactivar la opción. (REUTERS/Ann Wang/Foto de archivo)

Cómo desactivar la función para proteger la privacidad

La recomendación para quienes quieren evitar que terceros accedan a su información es desactivar la función de desbloqueo con Apple Watch. El proceso es sencillo: hay que ir a la ruta Ajustes > Face ID y código > Desbloqueo con dispositivos cercanos.

Si aparece el Apple Watch con la casilla activa (en color verde), lo más adecuado es desmarcarla. Si ya estaba desactivada, no hace falta realizar ninguna acción.

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Generalmente, esta opción viene desactivada de fábrica, pero es común que algunos usuarios la hayan habilitado durante la pandemia y luego la dejaran olvidada. Revisar y modificar este ajuste puede prevenir accesos no deseados y proteger la intimidad de los datos personales.