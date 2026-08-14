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Apple alerta de software espía a miles de iPhone en más de 100 países

La compañía tecnológica explica que estas son herramientas de vigilancia, generalmente vinculadas a actores estatales

Apple alertó a usuarios en 110 países sobre posibles ataques de software espía mercenario. REUTERS/Ann Wang/File Photo
Apple alertó a usuarios en 110 países sobre posibles ataques de software espía mercenario. REUTERS/Ann Wang/File Photo
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Apple envió notificaciones a usuarios que sospecha fueron blanco de software espía capaz de poner en peligro la información de dispositivos como un iPhone.

La compañía confirmó a TechCrunch que las alertas se enviaron a usuarios en 110 países y que desde 2021 ha notificado a personas en más de 150 países en total.

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Las notificaciones de amenaza de Apple están diseñadas para alertar a quienes pudieron haber sido atacados de forma individual por programas espías.

Dos teléfonos iPhone, uno con pantalla de bloqueo que muestra una alerta de software espía y otro con el menú de ajustes de sistema
Las notificaciones aparecen en la pantalla de bloqueo del iPhone, por correo y al iniciar sesión en la cuenta de Apple. (Apple)

Estas son herramientas de vigilancia, generalmente vinculadas a actores estatales, que han sido usadas históricamente contra periodistas, activistas, políticos y diplomáticos, explica la empresa tecnológica.

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Según la propia compañía, este tipo de ataques cuesta millones de dólares, tiene una vida útil corta y resulta mucho más difícil de detectar que la actividad cibercriminal habitual.

La alerta llega directamente a la pantalla de bloqueo del iPhone con el siguiente mensaje: “Apple detectó un ataque de software espía mercenario dirigido a tu iPhone. Hay acciones que puedes tomar ahora para proteger tus datos y dispositivo”.

Recibir la alerta no confirma que el dispositivo fue hackeado, pero exige acción inmediata. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo
Recibir la alerta no confirma que el dispositivo fue hackeado, pero exige acción inmediata. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo

La empresa también envía una notificación por correo electrónico y muestra un aviso en la parte superior de la página de la cuenta de Apple cuando el usuario inicia sesión.

“El elevado coste, la sofisticación y el alcance mundial de los ataques de software espía mercenario los convierten en algunas de las amenazas digitales más avanzadas que existen actualmente”, afirma la empresa.

“Por consiguiente, Apple no atribuye los ataques ni las notificaciones de amenazas resultantes a ningún atacante ni región geográfica en particular”, agrega Apple.

Primer plano de manos escribiendo en un teclado de portátil, con la pantalla iluminada por código verde en un entorno oscuro
Los ataques de software espía mercenario cuestan millones de dólares y suelen estar vinculados a gobiernos. (Reuters)

Qué hacer si se recibe una de estas alertas

Recibir la notificación no significa necesariamente que el dispositivo haya sido vulnerado con éxito, pero sí que Apple identificó actividad consistente con un ataque de software espía mercenario. La compañía recomienda tomar medidas de inmediato.

El primer paso es verificar que la alerta sea genuina: ingresa a account.apple.com y comprueba si aparece el aviso en la parte superior de la página.

Las notificaciones legítimas de Apple nunca piden hacer clic en enlaces, abrir archivos, instalar aplicaciones ni proporcionar contraseñas o códigos de verificación por correo electrónico o por teléfono.

Los correos oficiales llegan desde la dirección threat-notifications@email.apple.com.

Activar el Modo Bloqueo es la primera medida recomendada por Apple ante una notificación de amenaza. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Activar el Modo Bloqueo es la primera medida recomendada por Apple ante una notificación de amenaza. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una vez confirmada la autenticidad, Apple recomienda activar el Modo Bloqueo (Lockdown Mode), una función de seguridad que restringe severamente las funciones del dispositivo para dificultar los ataques de software espía.

Hasta la fecha, la compañía no ha registrado ningún caso en que un dispositivo con ese modo activado haya sido comprometido.La empresa también sugiere buscar asistencia especializada.

“Si no has recibido una notificación de amenaza de Apple, pero tienes motivos fundados para creer que podrías ser blanco de ataques de software espía malicioso, puedes activar el Modo Bloqueo en tus dispositivos Apple para mayor protección”, indica Apple.

Apple no ha registrado ningún caso de dispositivo comprometido con el Modo Bloqueo activado. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
Apple no ha registrado ningún caso de dispositivo comprometido con el Modo Bloqueo activado. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Para todos los usuarios, hayan recibido o no una alerta, Apple recuerda las medidas básicas de protección: mantener los dispositivos actualizados con los últimos parches de seguridad, usar contraseñas fuertes y únicas, activar la autenticación de dos factores para la cuenta de Apple, y no abrir enlaces ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos.

John Scott-Railton, investigador del grupo de investigación digital Citizen Lab, destacó que estas notificaciones representan una mejora significativa desde que Apple lanzó el sistema de alertas en 2021.

Periodistas, activistas, políticos y diplomáticos son los blancos más frecuentes de este tipo de ataques. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Periodistas, activistas, políticos y diplomáticos son los blancos más frecuentes de este tipo de ataques. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

“Las notificaciones crean una señal crítica de que una comunidad está siendo atacada. Las personas reciben una alerta y algunas de ellas buscan ayuda. Eso a menudo desencadena una investigación que revela muchos, muchos más casos”, señaló Scott-Railton al medio mencionado.

“Estos ataques son mucho más sofisticados que la ciberdelincuencia habitual, ya que los ciberdelincuentes emplean recursos excepcionales para atacar a un número muy reducido de personas y sus dispositivos”, indica Apple.

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