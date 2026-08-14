Steam regala nuevo juego para PC por tiempo limitado: lo descargas y es tuyo para siempre

Steam está regalando un nuevo juego para PC que puedes descargar y conservar para siempre. Se trata del título Deponia, el cual está gratis hasta el 20 de agosto de 2026.
Para acceder a este videojuego, solo debes ingresar a Steam con una nueva, buscar el título y pulsar la opción ‘Agregar a la cuenta’.
De qué trata el juego gratis de Steam
El juego se sitúa en un planeta convertido en un inmenso basural. Allí vive Rufus, un joven malhumorado y de clase baja que sobrevive entre montañas de basura y sueña con escapar de ese lugar.
PUBLICIDAD
Su objetivo es llegar a la ciudad flotante donde vive la gente rica, suspendida por encima de las nubes y completamente separada del mundo de abajo.
Todo cambia cuando Goal, una joven del sector “alto”, cae accidentalmente en uno de los montones de desechos. Rufus se ofrece a ayudarla y decide llevarla de regreso con su esposo, pero en el camino descubre algo clave: el marido de Goal es idéntico a él.
PUBLICIDAD
A partir de esa coincidencia, Rufus idea un plan para hacerse pasar por ese hombre y así conseguir acceso a la ciudad de los ricos. El problema es que sus sentimientos por Goal empiezan a interferir con su plan y lo empujan a tomar decisiones que no esperaba.
En la práctica, el jugador guía a Rufus para resolver rompecabezas, conversar con personajes excéntricos y avanzar en una trama que mezcla humor, enredos y el intento de escapar de Deponia con la posibilidad, además, de salvar el planeta.
PUBLICIDAD
Qué requisitos debe cumplir mi PC para jugar este título
Para jugar Deponia, Steam recomienda cumplir con estos requisitos mínimos, según el sistema operativo:
Si tu PC usa Windows:
- Sistema operativo: Windows 7
- Procesador: 2,5 GHz (un solo núcleo) o 2 GHz (doble núcleo)
- Memoria RAM: 2 GB
- Gráficos: compatible con OpenGL 2.0 y 512 MB de memoria (no se recomienda memoria compartida)
- DirectX: 9.0c
- Espacio en disco: 5 GB
- Sonido: compatible con DirectX
Si usas macOS:
- Sistema operativo: MacOS X Lion (10.7)
- Procesador: Intel de 2 GHz (doble núcleo)
- Memoria RAM: 2 GB
- Espacio en disco: 3,5 GB
Qué juegos gratis hay en Steam
Steam también tiene juegos gratis para PC sin fecha límite de acceso. Algunos son:
- Arena Breakout Infinite
- Worlds Beyond
- Blue Archive
- TMNT Arena
- GeoGuessr Steam Edition
- Eternal Return
- Path of Exile: Mirage
- Wuthering Waves
- Brawlhalla
- FC 24
- The Finals
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Team Fortress 2
- The Sims 4
- Where Winds Meet
- Bongo Cat
- Heartopia
- Marvel Rivals
- Overwatch S1: Conquest
- Warframe
En qué otro sitio encontrar juegos gratis para PC
Epic Games es otro de los lugares más conocidos para conseguir juegos gratis para PC de forma legal.
A través de su tienda digital, la plataforma suele ofrecer títulos sin costo por tiempo limitado, que el usuario puede “reclamar” y conservar en su biblioteca.
PUBLICIDAD
Para aprovechar estas promociones, solo hace falta crear una cuenta, instalar el launcher oficial y estar atento a las ofertas semanales.
Además de juegos independientes, en ocasiones incluye producciones de alto perfil, lo que la vuelve una opción atractiva para quienes buscan ampliar su colección sin gastar. Conviene revisar su sección de regalos con regularidad.
PUBLICIDAD
Algunos juegos gratuitos de Epic Games son:
- Ruins of Tearlyn DEMO
- Shroom Bound
- Spray N’ Pray
- Dead Rails
- Neon Express
- Pixel Gun 3D
- Idle Guy
- Tractor Racers
- Super Meat Boy 3D Demo
- Perceptum Demo
- Trenches
- Retired Steel
- LetMeSee_Demo
- ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
- Tractor Racers Demo
- GRIMPS demo
- Starmasons
- Game of Thrones Winter is Coming
- Seven Knights Re:BIRTH
- Shattered Chess Demo
- STALCRAFT: X
- Go Ape Ship!
- Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
- Free PT Pack (Emotes & Gestures)
- Windrose Demo
- Boing! Demo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD