Steam regala nuevo juego para PC por tiempo limitado: lo descargas y es tuyo para siempre

Steam ofrece un nuevo juego gratis para PC para quedártelo para siempre. (Steam)

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Steam está regalando un nuevo juego para PC que puedes descargar y conservar para siempre. Se trata del título Deponia, el cual está gratis hasta el 20 de agosto de 2026.

Para acceder a este videojuego, solo debes ingresar a Steam con una nueva, buscar el título y pulsar la opción ‘Agregar a la cuenta’.

De qué trata el juego gratis de Steam

El juego se sitúa en un planeta convertido en un inmenso basural. Allí vive Rufus, un joven malhumorado y de clase baja que sobrevive entre montañas de basura y sueña con escapar de ese lugar.

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Para obtenerlo, inicia sesión, busca el título y toca “Agregar a la cuenta”. (Steam)

Su objetivo es llegar a la ciudad flotante donde vive la gente rica, suspendida por encima de las nubes y completamente separada del mundo de abajo.

Todo cambia cuando Goal, una joven del sector “alto”, cae accidentalmente en uno de los montones de desechos. Rufus se ofrece a ayudarla y decide llevarla de regreso con su esposo, pero en el camino descubre algo clave: el marido de Goal es idéntico a él.

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A partir de esa coincidencia, Rufus idea un plan para hacerse pasar por ese hombre y así conseguir acceso a la ciudad de los ricos. El problema es que sus sentimientos por Goal empiezan a interferir con su plan y lo empujan a tomar decisiones que no esperaba.

La historia transcurre en un planeta convertido en basural; allí vive Rufus. (Steam)

En la práctica, el jugador guía a Rufus para resolver rompecabezas, conversar con personajes excéntricos y avanzar en una trama que mezcla humor, enredos y el intento de escapar de Deponia con la posibilidad, además, de salvar el planeta.

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Qué requisitos debe cumplir mi PC para jugar este título

Para jugar Deponia, Steam recomienda cumplir con estos requisitos mínimos, según el sistema operativo:

Si tu PC usa Windows:

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: 2,5 GHz (un solo núcleo) o 2 GHz (doble núcleo)

Memoria RAM: 2 GB

Gráficos: compatible con OpenGL 2.0 y 512 MB de memoria (no se recomienda memoria compartida)

DirectX: 9.0c

Espacio en disco: 5 GB

Sonido: compatible con DirectX

El jugador controla a Rufus para resolver acertijos, hablar con personajes raros y avanzar. (Steam)

Si usas macOS:

Sistema operativo: MacOS X Lion (10.7)

Procesador: Intel de 2 GHz (doble núcleo)

Memoria RAM: 2 GB

Espacio en disco: 3,5 GB

Qué juegos gratis hay en Steam

Steam también tiene juegos gratis para PC sin fecha límite de acceso. Algunos son:

Arena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

Brawlhalla

FC 24

Steam también tiene juegos gratis para PC sin límite de tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

Where Winds Meet

Bongo Cat

Heartopia

Marvel Rivals

Overwatch S1: Conquest

Warframe

En qué otro sitio encontrar juegos gratis para PC

Epic Games es otro de los lugares más conocidos para conseguir juegos gratis para PC de forma legal.

Epic Games es una de las opciones más populares para conseguir juegos gratis y legales en PC. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

A través de su tienda digital, la plataforma suele ofrecer títulos sin costo por tiempo limitado, que el usuario puede “reclamar” y conservar en su biblioteca.

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Para aprovechar estas promociones, solo hace falta crear una cuenta, instalar el launcher oficial y estar atento a las ofertas semanales.

Además de juegos independientes, en ocasiones incluye producciones de alto perfil, lo que la vuelve una opción atractiva para quienes buscan ampliar su colección sin gastar. Conviene revisar su sección de regalos con regularidad.

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Algunos juegos gratuitos de Epic Games son:

Ruins of Tearlyn DEMO

Shroom Bound

Spray N’ Pray

Dead Rails

Neon Express

Pixel Gun 3D

Idle Guy

Para aprovechar los títulos gratis, crea una cuenta, instala el launcher y revisa las ofertas semanales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tractor Racers

Super Meat Boy 3D Demo

Perceptum Demo

Trenches

Retired Steel

LetMeSee_Demo

ChromaGun 2 - Dye Hard Demo

Tractor Racers Demo

GRIMPS demo

Starmasons

Game of Thrones Winter is Coming

Seven Knights Re:BIRTH

Shattered Chess Demo

STALCRAFT: X

Go Ape Ship!

Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)

Free PT Pack (Emotes & Gestures)

Windrose Demo

Boing! Demo