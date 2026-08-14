"El mejor regalo es que me trates bien": la campaña del Ministerio Público Tutelar porteño por el Día del Niño

El Ministerio Público Tutelar porteño lanzó una campaña por el Día del Niño para promover la crianza sin violencia

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En Argentina, 6 de cada 10 niñas y niños son criados con prácticas violentas —gritos, humillaciones y castigos físicos—, según datos de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Esa cifra es el punto de partida de la campaña que el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta en este Día del Niño, bajo el nombre “El mejor regalo es que me trates bien”, con el objetivo de promover una crianza sin violencia y poner en discusión los vínculos cotidianos entre adultos y niñas, niños y adolescentes (NNyA).

La propuesta no apunta a la góndola ni al regalo envuelto en papel brillante. Frente a una de las fechas más marcadas por el consumo del calendario familiar, el MPT convoca a familias, empresas y organizaciones a reflexionar sobre qué necesitan realmente las infancias para crecer: afecto, escucha, respeto y protección. La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto BA Ciudad Pionera INSPIRE —la estrategia global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para poner fin a la violencia contra NNyA— y se sostiene en una articulación público-privada que incluye jugueterías, supermercados y entidades bancarias.

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La iniciativa se difunde a través de los canales digitales del organismo en Facebook, Instagram y X bajo el usuario @mptutelar. El esquema replica el modelo de acción colectiva que INSPIRE propone como condición para que las políticas de prevención tengan alcance real: la colaboración entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.

Carolina Stanley, asesora general tutelar del MPT, subrayó el sentido de la campaña: “En este día, queremos poner en el centro aquello que verdaderamente necesitan las niñas y los niños para crecer y desarrollarse plenamente: afecto, escucha, respeto, protección y una vida libre de violencia”.

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La funcionaria agregó que la violencia y el maltrato “pueden tener consecuencias severas en su desarrollo y en su salud mental”, y remarcó que prevenir y erradicar toda forma de violencia contra NNyA “es un compromiso que nos involucra a todos, cada día, en cada palabra, en cada gesto y en cada una de nuestras acciones”.

Según datos de UNICEF, en Argentina, 6 de cada 10 niños reciben maltratos en sus hogares

Victoria Costoya, directora de Investigación y Cooperación Internacional del MPT, amplió el enfoque al situar la campaña dentro del marco de INSPIRE: “Como Ciudad Pionera, promovemos esta campaña que busca visibilizar e identificar distintas formas de violencia que padecen a diario niñas, niños y adolescentes”.

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Costoya señaló que abordar esa problemática “requiere un compromiso colectivo, donde tanto los actores públicos como privados trabajemos juntos con un norte común, que es prevenir y erradicar la violencia”, y destacó que ese tipo de alianzas “son las que ayudan a sumar y comprometer a toda la sociedad”.

La dimensión de la problemática que impulsa estas acciones también se refleja en los propios registros del MPT. Durante el primer semestre de 2026, el organismo recibió 5.513 nuevas consultas en sus Oficinas de Atención barriales y en su línea telefónica y de WhatsApp. Del total, el 9,8% correspondió a situaciones que afectan la dignidad e integridad de NNyA: violencia familiar (6,2%), violencia entre pares (1,3%), abuso sexual (0,9%), maltrato (0,9%) y violencia de género (0,5%). En cuanto al perfil de quienes realizaron las consultas, el 93,2% fueron personas adultas, el 3,6% NNyA y el 3,2% usuarios de servicios de salud mental. Por género, 7 de cada 10 consultantes fueron mujeres y 3 de cada 10, varones.

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Esa estructura de atención forma parte de un sistema más amplio que el MPT desarrolla en su rol de coordinador de INSPIRE en el ámbito local. En 2024, el organismo intervino en 10.861 causas que involucraban a NNyA a través de las Asesorías Tutelares de Primera Instancia; el 16% de esas intervenciones —1.720 casos— correspondió a situaciones de violencia contra NNyA. A lo largo de ese año, el MPT también brindó patrocinio jurídico gratuito a 228 NNyA a través de su Equipo de Abogados del Niño, acompañó a 411 NNyA en procesos de revinculación con sus adultos responsables y realizó 226 visitas de monitoreo a hogares y espacios de cuidado alternativo, con seguimiento mensual de 1.015 NNyA.

Dentro de las herramientas del MPT figura la Sala de Entrevistas Especializada (SEE), un espacio diseñado para que NNyA víctimas o testigos puedan prestar declaración sin revivir el trauma del hecho denunciado. En 2024, 477 niñas, niños y adolescentes declararon allí. El dispositivo se complementa con el Programa de Perros de Terapia para Asistencia Judicial: según una evaluación interna del MPT, el 85% de los NNyA atendidos con ese acompañamiento reportó que su experiencia fue mejor de lo esperada, y el 99% indicó que la presencia de los animales los hizo sentir mejor.

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La campaña “El mejor regalo es que me trates bien” forma parte de un conjunto más amplio de acciones que el Departamento de Compromiso por la Sustentabilidad Social y Ambiental del MPT impulsa junto a INSPIRE. En enero de 2022, la Ciudad de Buenos Aires manifestó su intención de adherir como Ciudad Pionera a nivel global en la lucha contra las violencias hacia NNyA, convirtiéndose en la primera ciudad de Argentina y la cuarta del mundo en sumarse a esa iniciativa. Desde entonces, el MPT actúa como punto focal de INSPIRE en el ámbito local y como uno de los organismos del sistema de protección que lleva adelante acciones de prevención, acompañamiento y respuesta frente a la violencia contra las infancias.