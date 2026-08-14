Cómo funciona el parche que podría cambiar la forma de controlar el colesterol y los triglicéridos

Un equipo de Caltech desarrolló un parche adhesivo que mide lípidos en el sudor y estima de forma continua colesterol y triglicéridos en sangre (Créditos: California Institute of Technology)

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Un equipo del California Institute of Technology desarrolló un parche adhesivo capaz de medir lípidos en el sudor y estimar de forma continua sus niveles en sangre, una propuesta que busca resolver una limitación central de los análisis tradicionales de colesterol y triglicéridos: ofrecen una foto aislada del estado metabólico y dependen de una extracción.

El avance fue descrito en un estudio publicado en Nature Sensors, con pruebas preclínicas en 24 participantes y un sistema de aprendizaje automático diseñado para traducir una señal biológica indirecta en una estimación útil para el seguimiento de marcadores asociados con enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

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El punto de partida del trabajo era una dificultad doble: técnica y biológica. El sudor no refleja de manera simple lo que ocurre en la sangre, y la relación entre ambas mediciones no sigue una línea recta, según detalló el instituto en su comunicado.

El parche de Caltech busca superar la limitación de los análisis tradicionales de colesterol y triglicéridos, que dependen de extracciones y ofrecen una medición aislada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dispositivo busca medir en tiempo real lo que hoy exige un análisis clínico

El sensor se adhiere a la piel, recoge datos de la transpiración y los usa para calcular colesterol y triglicéridos, dos compuestos grasos que suelen evaluarse en estudios de laboratorio. La diferencia es que, en vez de producir un resultado ocasional, apunta al monitoreo continuo.

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Wei Gao, profesor del California Institute of Technology en el Cherng Department of Medical Engineering, explicó en el comunicado institucional: “Juntas, la medición del sudor y el modelo causal de aprendizaje automático pueden predecir el nivel en sangre con alta precisión”.

La universidad indicó que esa herramienta fue entrenada para detectar relaciones entre variables e identificar cuáles inciden de manera efectiva sobre el resultado. Para eso incorpora factores fisiológicos como el índice de masa corporal, el sexo y la cantidad de transpiración, con el fin de calcular la concentración de grasa en sangre.

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Caltech indicó que la relación entre sudor y sangre no es lineal, por lo que el parche interpreta una señal indirecta con un modelo computacional (Créditos: California Institute of Technology)

Según el estudio, esa conversión resulta necesaria porque las mediciones obtenidas en la transpiración no guardan una relación lineal con las de la sangre. Un aumento en la transpiración no implica un incremento proporcional en la circulación, por lo que el sistema no reemplaza de manera directa la química clínica, sino que interpreta una señal indirecta mediante un modelo computacional.

Gao situó el desarrollo en un problema más amplio de seguimiento sanitario. “¿Cuántas personas se extraen sangre con regularidad? Yo mismo no lo he hecho en al menos dos años, probablemente”, señaló el investigador en la comunicación difundida por Caltech.

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En esa misma declaración agregó: “Por eso creemos que una forma no invasiva de monitorear los lípidos será crítica”.

El colesterol en sudor obligó a diseñar una traducción química

Una de las principales barreras del proyecto estuvo en la composición del sudor. El grupo de Gao ya había desarrollado antes pruebas no invasivas para glucosa y ácido úrico, pero en este caso se encontró con un problema distinto.

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Según el estudio, una parte importante del colesterol presente en esa secreción aparece como colesterol esterificado, una forma química que no puede detectarse de manera directa con un sensor convencional.

Para resolverlo, los investigadores diseñaron una reacción en dos pasos. Primero, el colesterol esterificado se transforma en colesterol libre; después, se oxida y genera peróxido de hidrógeno, una molécula que el sensor sí puede registrar.

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El estudio concluyó que esa secuencia permitió convertir una señal difícil de captar en otra cuantificable por el dispositivo. La universidad describió ese rodeo técnico como una condición necesaria para habilitar la medición sostenida del perfil lipídico mediante una plataforma portátil.

Los investigadores resolvieron la detección del colesterol en sudor con una reacción en dos pasos que convierte colesterol esterificado en una señal cuantificable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El otro obstáculo apareció con los triglicéridos. Para medirlos, el sistema requiere ATP, o adenosín trifosfato, la molécula que actúa como principal fuente de energía celular.

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El comunicado explicó que el equipo consiguió atrapar una reserva de ATP dentro de un polímero especial incorporado a la herramienta. Ese material libera el compuesto de forma gradual hacia el sudor del usuario y permite sostener la reacción química necesaria para la detección.

Esa solución mantuvo la medición de triglicéridos durante más de 20 horas. Ese dato define una parte práctica del desarrollo: el monitoreo continuo exige no solo sensibilidad química, sino estabilidad suficiente para que el sistema no pierda capacidad a las pocas horas de uso.

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El parche fue presentado como un avance experimental, no como sustituto del laboratorio

Los resultados corresponden a una prueba inicial en escala acotada. El trabajo no presenta este desarrollo como una herramienta de uso clínico inmediato ni como un reemplazo definitivo de los análisis de laboratorio.

El valor de la propuesta, según se desprende del estudio, está en la posibilidad de seguimiento frecuente sin recurrir a extracciones repetidas. En ese marco, la tecnología aparece como una plataforma experimental para convertir el sudor en una fuente continua de información sobre colesterol y triglicéridos.

Para medir triglicéridos, el dispositivo incorporó un polímero con ATP que libera el compuesto de forma gradual y sostuvo la medición durante más de 20 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese objetivo era especialmente difícil en comparación con otros biosensores ya desarrollados para distintas moléculas. Los lípidos planteaban un desafío mayor por la química de sus componentes y por la relación no lineal entre sudor y sangre.

Según el estudio, el trabajo combinó ingeniería de materiales, reacciones enzimáticas y análisis computacional en una única plataforma portátil.