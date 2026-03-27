App Store de iPhone se llena de aplicaciones hechas con IA: muchas de ellas presentan problemas

App Store cuenta con un crecimiento de nuevas apps gracias al uso de la IA. (Apple)

La App Store de iPhone atraviesa un crecimiento acelerado en el número de nuevas aplicaciones, impulsado en gran medida por el uso de inteligencia artificial para desarrollar software sin conocimientos técnicos avanzados.

Sin embargo, este auge también está generando preocupaciones por la calidad, seguridad y funcionamiento de muchas de estas apps, que llegan al público con errores y deficiencias.

El fenómeno está vinculado al llamado “vibe coding”, una práctica que permite crear aplicaciones mediante instrucciones en lenguaje natural dirigidas a modelos de IA.

Con uso del vibe coding, usuarios que no son programadores han empezado a publicar sus propias apps en la App Store. (Apple)

Esta metodología ha reducido drásticamente las barreras de entrada al desarrollo, permitiendo que personas sin experiencia en programación publiquen sus propias apps en cuestión de días o incluso horas.

Datos de Sensor Tower muestran que los lanzamientos de aplicaciones para iPhone crecieron cerca de un 60% interanual en diciembre de 2025, además de registrar un aumento aproximado del 24% en el acumulado anual. Este repunte se produce tras un periodo de estancamiento en la creación de nuevas apps dentro del ecosistema de Apple.

Herramientas basadas en inteligencia artificial como Codex o Claude han sido clave en este proceso. Estas plataformas permiten generar código automáticamente a partir de descripciones escritas, facilitando la construcción de aplicaciones completas sin necesidad de dominar lenguajes de programación. Incluso Apple ha incorporado este enfoque al integrar asistentes de IA en su entorno de desarrollo Xcode.

Apps de la App Store hechas con IA podrían ser un peligro al no contar con revisión técnica.

El impacto de esta tendencia tiene una doble lectura. Por un lado, democratiza el acceso al desarrollo tecnológico, abriendo la posibilidad de que cualquier persona pueda materializar una idea en forma de aplicación. Este aspecto ha sido valorado como un avance en términos de innovación y creatividad, al ampliar el número de actores que participan en el ecosistema digital.

No obstante, la otra cara del fenómeno plantea desafíos significativos. Muchas de las aplicaciones creadas mediante IA presentan errores técnicos, problemas de rendimiento y fallas de diseño. En algunos casos, estos defectos afectan directamente la experiencia del usuario, generando frustración tras la descarga.

Uno de los problemas más recurrentes es la falta de optimización. Al generarse automáticamente, el código puede incluir redundancias o procesos ineficientes que impactan en el consumo de batería y el rendimiento general del dispositivo. A esto se suman dependencias ocultas derivadas de los propios prompts utilizados durante el desarrollo.

Apps desarrolladas por aficionados podrían causar problemas de seguridad a usuarios de la App Store. (Apple)

En el plano visual, también se observa una homogeneización en el diseño. Las aplicaciones generadas por IA tienden a replicar patrones considerados “seguros”, lo que provoca que muchas de ellas presenten interfaces similares, reduciendo la diferenciación entre productos.

Las preocupaciones más relevantes se concentran en la seguridad. La ausencia de conocimientos técnicos por parte de algunos desarrolladores ha derivado en aplicaciones con configuraciones deficientes, sin sistemas adecuados de autenticación o encriptación. En algunos casos, esto ha expuesto datos sensibles de usuarios, evidenciando los riesgos de publicar software sin una revisión especializada.

Frente a este escenario, expertos coinciden en que el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de aplicaciones no es negativo en sí mismo. Por el contrario, puede ser una herramienta valiosa para profesionales con experiencia, que pueden aprovecharla para agilizar procesos y mejorar la productividad.

Fallos en el sistema, mayor consumo de batería y más, entre los principales problemas de apps hechas con IA para la App Store. (Apple)

El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la accesibilidad que ofrece el “vibe coding” y la necesidad de mantener estándares de calidad. La supervisión humana sigue siendo un elemento clave para garantizar que el código generado cumpla con buenas prácticas, sea seguro y funcione correctamente dentro del ecosistema.

En un entorno donde la inteligencia artificial redefine los procesos de creación tecnológica, el crecimiento de apps en la App Store refleja tanto el potencial como los riesgos de esta transformación. Mientras la barrera de entrada continúa disminuyendo, la responsabilidad sobre la calidad del software se vuelve un factor determinante para el futuro del ecosistema digital.