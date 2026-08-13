Cómo suenan los celulares antes de un terremoto: así funciona la alerta de Google

Camila Domínguez Posada, directora de Android para Hispanoamérica en Google, explica a Infobae todo lo que se debe saber sobre las alertas tempranas de sismos en los celulares.

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Durante el reciente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, varias personas recibieron en sus celulares una advertencia: la alerta de sismos de Google, integrada en Android y completamente gratuita, avisó segundos antes del movimiento telúrico.

Esta función, que no requiere aplicaciones externas, ha comenzado a cambiar la reacción ante desastres naturales en el país y en otros 98 territorios donde ya se encuentra disponible.

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En entrevista exclusiva con Infobae, Camila Domínguez Posada, directora de Android para Hispanoamérica, detalla cómo funciona esta tecnología y desmiente las creencias más comunes sobre su alcance y limitaciones.

Cómo detecta y transmite la alerta el sistema de Google en el celular

Según Domínguez, la red de alerta sísmica de Google funciona gracias a los acelerómetros integrados en los teléfonos. Estos sensores, originalmente pensados para otras aplicaciones, se convierten en detectores cuando se trata de un movimiento telúrico o sismo.

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La alerta sísmica de Google utiliza los acelerómetros de los teléfonos Android para detectar temblores. (Foto: Europa Press)

“Los detectores son los teléfonos que están más cerca al epicentro del terremoto. Esos teléfonos tienen que cumplir ciertas características para poder detectar que es efectivamente un temblor o un sismo y no un movimiento cualquiera”, señala Domínguez.

En este sentido, cuando un grupo de teléfonos detecta una vibración compatible con las ondas P de un sismo, envían la señal a los servidores de Google. El sistema analiza la información, determina la magnitud y la ubicación del epicentro y, en cuestión de segundos, decide a qué otros dispositivos enviar la alerta.

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Qué características hacen distinta a la alerta de sismos de Google

El sonido de la alarma de Google es específico y distinto de cualquier notificación habitual del teléfono. Dentro de los ajustes, los usuarios pueden acceder a un demo para familiarizarse con la señal.

El sonido de la alarma es exclusivo y diferente de otras notificaciones del teléfono. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Según Domínguez, “existen dos tipos de alerta: de atención y de acción, según la gravedad del sismo”. En caso de que se active la alerta, la pantalla despliega sugerencias inmediatas, como resguardarse bajo una mesa o protegerse, dependiendo del nivel de emergencia.

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La vocera insiste en que “no todos los sismos requieren evacuar o salir corriendo”, así que la alerta promueve la calma y una respuesta adecuada de acuerdo con la situación. Tras la notificación, el teléfono ofrece información adicional, incluido un enlace a una búsqueda con detalles sobre el epicentro, la magnitud y recomendaciones oficiales.

Por qué algunos usuarios no reciben la alerta de Google antes de un sismo

La cobertura de la alerta es amplia y abarca 98 países, pero la recepción depende de la ubicación y la intensidad del sismo. Domínguez asegura que la distancia al epicentro es clave: “Algunas personas dijeron que no les sonó la alerta, y la razón es que no iba a llegar con ninguna intensidad de riesgo”.

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Es clave tener activada la función de alerta de sismos. (Samsung)

Además, factores como la configuración del dispositivo y la versión del sistema operativo pueden influir, aunque la mayoría de los teléfonos en la región cumplen los requisitos técnicos.

Un punto importante es que la alerta no puede predecir terremotos, sino que avisa segundos antes de que el movimiento sea perceptible para las personas.

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“Para quienes están en el epicentro, el margen de tiempo es muy corto, Es más, algunos receptores ni siquiera alcanzan a sonar cuando ya están sintiendo el movimiento”, explica la vocera. Agregó que a mayor distancia, el aviso puede alcanzar de diez a treinta segundos.

Qué mitos hay sobre la alerta de sismos disponibles en los celulares

Uno de los mitos más extendidos es la supuesta capacidad de predicción de terremotos. Domínguez aclara: “No predecimos el temblor, es el anuncio previo a que el humano sienta el movimiento”.

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Google desmiente que el sistema pueda predecir terremotos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Otra duda frecuente es la necesidad de tener un teléfono costoso o redes avanzadas; la realidad es que la función opera con la configuración básica y acceso a localización.

Cuáles pasos seguir para activar la alerta de sismos de Google

El primer paso para recibir alertas sísmicas es activar la función en el dispositivo. La ruta puede variar según el fabricante del teléfono, pero la ejecutiva de Google sugiere buscar en los ajustes del dispositivo las palabras “alertas” o “sismos”. Una vez habilitada la función, es indispensable mantener encendida la localización.

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Asimismo, en cuánto al tipo de celular que se requiere, Domínguez aclara que “no tiene que ser un teléfono de gama alta. De hecho, está disponible desde el sistema operativo 10 en Android”.