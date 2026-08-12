PlayStation Plus Extra y Premium dan la bienvenida a Helldivers 2: cómo jugarlo gratis

Helldivers 2 llega hoy al catálogo de PlayStation Plus para suscriptores Extra y Deluxe. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

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Helldivers 2 se suma al catálogo de juegos de PlayStation Plus: los suscriptores de los niveles Extra y Premium pueden acceder al shooter cooperativo de Arrowhead Game Studios sin costo adicional.

El lanzamiento coincide con la llegada de Vacío de Libertad, la nueva actualización gratuita del juego disponible en PS5, PC y Xbox.

La comunidad tiene hasta el 18 de agosto para alcanzar un desafío colectivo: eliminar 500 millones de enemigos para desbloquear avatares de PlayStation de Helldivers.

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La incorporación al catálogo llega junto a Vacío de Libertad, actualización gratuita disponible en PS5, PC y Xbox. (PlayStation)

PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony que ofrece tres niveles de acceso. El plan Essential incluye juegos mensuales gratuitos y descuentos en PlayStation Store.

El nivel Extra (y su equivalente Deluxe en América Latina) agrega un catálogo rotativo de cientos de títulos de PS4 y PS5 descargables, entre los que se incorpora hoy Helldivers 2.

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Qué es Helldivers 2

Desarrollado por el estudio sueco Arrowhead Game Studios y publicado por Sony Interactive Entertainment, Helldivers 2 es un shooter cooperativo en tercera persona para hasta cuatro jugadores.

Los jugadores encarnan a los Helldivers, tropas de élite de la Supertierra, y seleccionan misiones desde un mapa galáctico para combatir distintas amenazas alienígenas.

Helldivers 2 es un shooter cooperativo en tercera persona de hasta cuatro jugadores. (PlayStation)

El arsenal incluye armas de fuego, minas, torretas y los llamados estratagemas (lanzamientos aéreos que pueden incluir desde bombas de racimo hasta cápsulas de suministros), con fuego amigo siempre activado.

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La actualización Vacío de Libertad, abre un nuevo frente: los planetas cercanos al Vacío de los Iluminados presentan mutaciones extrañas, nuevos objetivos de misión (destruir espiras y portales, infiltrarse en estructuras enemigas) y dos nuevos tipos de enemigos, el ágil Nefasto y el resistente Triturador.

La actualización también incorpora 300 nuevos rangos de progresión y pelotones de las SEAF que combaten junto al escuadrón del jugador.

Vacío de Libertad suma 300 rangos de progresión y refuerzos de las SEAF. (PlayStation)

Cómo acceder a PlayStation Plus

Para jugar Helldivers 2 a través del catálogo, se requiere una suscripción activa a PlayStation Plus Extra o Deluxe.

La suscripción se contrata directamente desde PlayStation Store, disponible en la consola PS5, en la web de PlayStation o desde la aplicación móvil de PlayStation. Una vez activa, el juego aparece en la sección Catálogo de juegos dentro de la tienda.

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Los precios del nivel Extra parten desde USD 16,99 por mes en Estados Unidos; los de Deluxe, desde USD 19,99 mensuales.

Los planes anuales no sufrieron aumentos en la última actualización de tarifas de mayo de 2026.

Acceder al juego exige una suscripción activa a PS Plus Extra o Deluxe. (PlayStation)

Los juegos del catálogo están disponibles para descargar y jugar mientras la suscripción permanezca activa; si se cancela, el acceso se suspende aunque el título esté instalado.

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Qué incluye el PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Extra es el nivel intermedio de la suscripción de PlayStation que, además de los beneficios base del servicio, suma acceso a un catálogo amplio de juegos y contenido adicional.

El plan incluye juegos mensuales que se renuevan periódicamente, así como multijugador online para jugar con otros usuarios, descuentos exclusivos en la tienda de PlayStation y contenido exclusivo no disponible para el resto de los suscriptores.

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También ofrece almacenamiento en la nube para guardar partidas y Share Play, una función que permite compartir la pantalla o pasar el control a otro jugador de forma remota.

PlayStation Plus Extra es el nivel intermedio del servicio de suscripción de Sony. (PlayStation)

Lo que distingue al nivel Extra del plan básico son dos beneficios clave: el catálogo de juegos, que da acceso a cientos de títulos sin costo adicional, y Ubisoft+ Classics, una selección de juegos de la biblioteca de Ubisoft disponibles dentro de la suscripción.

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La diferencia con el nivel Deluxe radica en que este incluye un catálogo de juegos clásicos y acceso a pruebas.

Deluxe y Extra son los planes más costosos, la mensualidad tiene un costo de 15,99 dólares y 13,49 dólares, respectivamente.