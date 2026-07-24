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Estudio revela que los videojuegos mejoran la memoria, la lógica y reduce el estrés laboral

Memoria, razonamiento, atención y capacidad de reacción figuran entre las habilidades que los jugadores aseguran haber fortalecido

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laptop gamer - laptop - gamer - videojuegos - tecnología - 14 de mayo
Muchos adultos juegan videojuegos para liberar el estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los videojuegos ya no son vistos únicamente como una forma de entretenimiento. Un nuevo estudio presentado en 2026 concluye que jugar también puede aportar beneficios para el desarrollo cognitivo y el bienestar emocional, al mejorar habilidades como la memoria, la lógica, la atención y la capacidad de reacción, además de ayudar a reducir el estrés generado por la jornada laboral.

Las conclusiones provienen de la VI Radiografía del Gaming, un informe anual elaborado por PcComponentes que analiza los hábitos de los jugadores y la evolución del sector. El estudio muestra que millones de adultos incorporan los videojuegos como parte de su rutina diaria para relajarse después del trabajo, ejercitar la mente y disfrutar de una actividad de ocio compatible con su vida familiar y profesional.

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Los resultados también reflejan un cambio en la percepción del perfil del jugador. Aunque todavía persiste la idea de que el gamer es un adolescente aislado, la realidad apunta a un público adulto que utiliza los videojuegos como una herramienta para desconectar y mantener un equilibrio entre el trabajo y el tiempo libre.

Mujer sentada en sofá gris, con camiseta gris y pantalones vaqueros cortos, sostiene un mando de videojuegos negro. Una almohada a rayas a su lado.
Una mujer joven juega videojuegos con un mando en el sofá de su casa, con una postura ligeramente inclinada que indica concentración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los videojuegos fortalecen distintas capacidades cognitivas

Uno de los principales hallazgos del estudio es que casi nueve de cada diez jugadores consideran que los videojuegos han mejorado alguna de sus capacidades cognitivas.

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Entre los beneficios más destacados aparecen el desarrollo del razonamiento lógico, la orientación espacial, la rapidez para resolver problemas y la concentración.

Según los datos del informe:

  • El 41,1 % afirma haber mejorado su capacidad de deducción y ubicación espacial.
  • El 36,9 % señala que procesa la información y reacciona con mayor rapidez ante situaciones cotidianas.
  • El 32,7 % considera que fortaleció su capacidad de mantener la atención durante más tiempo.
  • El 29,3 % destaca una mayor coordinación y agilidad física al utilizar mandos y teclados.

Estas habilidades no solo resultan útiles dentro de los videojuegos, sino que también pueden trasladarse a actividades laborales o académicas que requieren concentración, análisis y toma de decisiones.

Silueta de una persona con auriculares y gamepad jugando en un monitor curvo, con luces LED verdes y púrpuras en el entorno oscuro de la habitación.
Un joven juega videojuegos en un monitor curvo dentro de una habitación oscura con iluminación LED verde y púrpura que crea una atmósfera de inmersión total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugar también ayuda a reducir el estrés

El informe también muestra que los videojuegos cumplen una función importante como mecanismo de relajación.

El 38,4 % de los jugadores asegura que utiliza las consolas o el computador para escapar temporalmente del estrés cotidiano, mientras que el 41,9 % corresponde a trabajadores que juegan al finalizar su jornada laboral para descansar mentalmente.

Este cambio refleja una evolución en el papel del gaming dentro de la vida adulta.

Más que una simple forma de entretenimiento, muchas personas consideran que jugar durante un tiempo limitado les permite liberar tensión, despejar la mente y afrontar con mayor tranquilidad las responsabilidades del día siguiente.

Una mujer de cabello castaño sentada en un sillón gris claro, sonríe mientras juega un videojuego en su iPhone, con una estantería y plantas al fondo.
Una mujer sonríe mientras juega un videojuego en su iPhone sentada cómodamente en el sillón de su casa, reflejando el entretenimiento digital moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil del gamer ha cambiado

La investigación también desmonta varios estereotipos relacionados con los videojuegos. Aunque el 41,5 % de la población todavía cree que el jugador habitual es un adolescente solitario, los datos muestran un escenario muy diferente.

Hoy el gaming forma parte de la rutina de adultos que trabajan, estudian, mantienen una vida social activa y encuentran en los videojuegos un espacio para disfrutar de su tiempo libre.

Además, el interés por las experiencias individuales sigue creciendo. Mientras en 2025 el 35,7 % prefería jugar en solitario y sin conexión, en 2026 esa cifra aumentó hasta el 44,7 %.

Por otra parte, el 62,8 % de los encuestados afirmó que seguirá jugando durante la próxima década, lo que evidencia una consolidación del videojuego como una afición a largo plazo.

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La mayoría de los jugadores son adultos que trabajan. (Imagen ilustrativa Infobae)

PC y consolas continúan liderando las preferencias

El estudio también analiza cómo juegan los usuarios. El computador continúa siendo la plataforma favorita con un 49,6 % de preferencia, seguido por las consolas con 44 % y los teléfonos inteligentes con 35,3 %.

En cuanto a la compra de videojuegos, el formato físico mantiene una presencia importante.

El 41,2 % de los jugadores todavía prefiere adquirir juegos en caja o disco, mientras que el 27,5 % opta exclusivamente por el formato digital.

Respecto a los géneros favoritos, las aventuras y plataformas ocupan el primer lugar con un 17 %, seguidas por los juegos casuales para dispositivos móviles (16,1 %) y los títulos de estrategia (14,6 %).

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La PC y consolas entre los dispositivos más usados por los gamer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, más del 70 % de los jugadores consume contenido relacionado con videojuegos a través de plataformas como YouTube y Twitch.

El gaming se consolida como parte de la vida adulta

Para Eugenio Pérez, portavoz de PcComponentes, los resultados reflejan un cambio profundo en la forma en que la sociedad percibe esta actividad.

Según explicó, el gaming se ha integrado con naturalidad en la rutina de millones de personas que encuentran en los videojuegos una manera de relajarse, desconectar y dedicar tiempo a una afición compatible con sus responsabilidades personales y profesionales.

El estudio también evidencia cómo los videojuegos han evolucionado hasta convertirse en una actividad que va más allá del ocio.

Además de ofrecer entretenimiento, contribuyen al desarrollo de habilidades cognitivas, ayudan a gestionar el estrés y forman parte de los hábitos cotidianos de una generación de adultos que ya no considera el gaming una actividad exclusivamente infantil, sino una opción de bienestar y aprendizaje que continúa ganando relevancia en la sociedad actual.

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