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Los Gobernadores del Norte Grande reclamaron a Santilli obras de infraestructura para la región

Una decena de mandatarios provinciales hizo planteos sobre energía, rutas y fondos al Jefe de Gabinete. “El 90% de la agenda está resuelta”, aseguró el funcionario nacional. También se abordó la prevención de El Niño

Tres hombres de traje y corbata conversan en un salón interior con un banner azul y ventanas
Diego Santilli conversa con los gobernadores Passalacqua y Jalil durante el encuentro del Norte Grande.
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Posadas recibió la jornada con lluvia y envuelta en un fuerte operativo de seguridad. La Policía misionera se desplegó en puntos estratégicos para custodiar la 24° Asamblea del Norte Grande. A la cita asistieron diez mandatarios del NOA y el NEA.

Además del anfitrión Hugo Passalacqua, los que dieron el presente fueron el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el correntino Juan Pablo Valdés; el del Chaco, Leandro Zdero; el jujeño Carlos Sadir; el de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el de Salta, Gustavo Sáenz y el de Santiago del Estero, Elías Suárez.

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El de Formosa, Gildo Insfrán y el riojano Ricardo Quintela faltaron a la cita pero enviaron representantes.

El jefe de Gabinete Diego Santilli estuvo cara a cara con ellos durante la asamblea a la que también se sumó el titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

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Los planteos

Varios mandatarios hablaron al término del cónclave. El catamarqueño Jalil relató que, dentro de los temas que se debatieron, estuvo el acceso a la infraestructura y al gas natural. Sobre este punto, durante el debate, Passalacqua tuvo una intervención tragicómica. Marcó que todos hablan del gas, pero destacó que no llega a Misiones. “Estamos como en el siglo XIX: quemando leña en la industria”, expresó al tiempo que reclamó la conexión para su provincia.

El mandatario catamarqueño adelantó que en relación a la cuestión energética habrá una reunión la semana próxima en Buenos Aires. El Gobierno de Javier Milei busca recortar los alcances de la ley de “zonas frías”. La iniciativa ya tiene media sanción del Senado. Los gobernadores pretenden que se avance en “zonas cálidas” para subsidiar el consumo de electricidad en verano a cambio.

Once hombres de traje y corbata se alinean junto a dos soldados con uniforme de gala frente a una fila de banderas y astas en un patio mojado
Diego Santilli y varios gobernadores del Norte Grande asisten a un acto protocolario en Misiones, flanqueados por una guardia de honor y banderas provinciales.

Jalil también consignó que se abordó la cuestión de las rutas y la necesidad de inversión de la Nación en las que son de su jurisdicción.

Valdés, en tanto, puso el acento en las previsiones para enfrentar los efectos climáticos de El Niño. Remarcó que este fenómeno trae lluvias e inundaciones. Y que luego vendrá “La Niña”, con sequías e incendios. “Tenemos un mal recuerdo”, consignó el gobernador correntino.

El mandatario también remarcó la necesidad de extender la red de gas. “Nos daría más igualdad”, sentenció. Su provincia, al igual que Chaco y Misiones, no tienen acceso al fluido. “En el Norte Grande hay falta de infraestructura de gas, electricidad y de rutas”, consignó.

El gobernador correntino también hizo mención a que se reclamó a Santilli por la hidrovía. Su provincia, al igual que Chaco, pretende que el calado del río Paraná frente a sus costas llegue a los 12/14 pies para facilitar la navegación y mejorar la competitividad de los puertos.

Jaldo, por su parte, consignó que al Jefe de Gabinete le pidieron por la reversión del gasoducto del norte. La obra es clave para asegurar la provisión del gas de Vaca Muerta a las provincias del NOA.

Por último, destacó la presencia de Santilli y el diálogo con el Gobierno nacional. “Hay que terminar con las grietas y las diferencias que tanto mal le hicieron a la Argentina. Los Gobernadores representamos al 100% de los que viven en nuestras provincias. Y el Presidente nos representa a todos porque fue electo en democracia por voluntad popular. Quienes tenemos responsabilidad institucional debemos estar a la altura de las circunstancias. La Argentina no está bien. Sólo se mejoraron algunas variables macroeconómicas. Pero eso no llegó a la gente”.

“Venimos de una película de terror”

Al arribar al aeropuerto de Posadas, el Jefe de Gabinete habló con la prensa local. “Para mí es muy importante escuchar a los gobernadores. Tenemos una agenda muy amplia con ellos para el desarrollo del Norte: energía, transporte de cabotaje y coparticipación”, citó.

Sobre la inversión en rutas nacionales, apuntó: “Se preadjudicaron todas las concesiones de corredores viales. Son más de 9 mil kilómetros, el 70% de la red vial argentina. Estarían entrando en obra a fin de mes, principios de septiembre. Ahora se adjudicarán los últimos 3 mil km que faltan. Hay obras que estamos conversando una a una” con los mandatarios provinciales, agregó.

Tres hombres en traje sentados en una mesa, dos de ellos sonríen, con micrófonos y una pequeña bandera de franjas roja, azul y blanca
Diego Santilli durante un encuentro con gobernadores del Norte Grande en el que le reclamaron por obras de infraestructura

Santilli afirmó luego: “El 90% de la agenda con los gobernadores está resuelta”. “Estamos en un proceso de transición de una economía que destruía los sectores productivos a una que los fortalece. Llevamos dos años. El esfuerzo que ha hecho la sociedad es enorme. Veo que (el país) comenzará a crecer”, agregó. Cuando le preguntaron por el cierre de fábricas, respondió: “También se están abriendo muchas”.

“Hay industrias que crecen. Otras que no. Nosotros tratamos de que la (mejora de la) economía llegue a todos los sectores. Yo creo que va a llegar”, añadió.

En el tramo final le preguntaran cuál sería el mensaje al argentino que no tiene trabajo, no llega a fin de mes y no puede pagar los servicios. “En primer lugar, agradecerle el esfuerzo que viene haciendo- contestó - Llevamos dos años y sé que no es sencillo, no es fácil. Pero teníamos 57% de pobreza. Hoy hay un cambio. Existen sectores que todavía la están padeciendo, pero el cambio llegará a todos”.

“¿Cuándo? - agregó - El problema del país es el atajo que nos llevó a esos niveles de pobreza. Venimos de una película de terror y eso está cambiando”, concluyó.

En detalle

El encuentro comenzó a las 10 con la recepción de los mandatarios. Veinte minutos más tarde se tomó la foto institucional. El lugar elegido fue la explanada del Parque del Conocimiento ubicado a corta distancia del aeropuerto. La Asamblea comenzó cerca de las 11 y se extendió hasta las 13. Al concluir se hizo la rueda de prensa.

Santilli llegó en un vuelo de línea a la tierra colorada. Desarrolló una agenda institucional exclusiva. No hubo encuentros partidarios con referentes de LLA misionera. La pregunta que estaba en el aire era si se iba a reunir con el caudillo Carlos Rovira. Hasta hace poco era una parada obligada. Pero la ruptura con el gobernador Passalacqua y el quiebre del oficialismo menguó en forma sensible el poder de Rovira. Santilli no hizo foto pública con el caudillo.

El quiebre es “una situación de la provincia. Nosotros no nos podemos meter”, dijo a los medios locales al arribar a Posadas. Al terminar el cónclave de mandatarios regresó a Buenos Aires.

Quien sí se metió en la interna misionera fue el salteño Sáenz. “Se terminaron los capangas”, soltó al llegar a Posadas. “Yo acompaño al Gobernador que ha elegido la gente. No puede gobernar un fantasma, un señor ingeniero que no lo conoce nadie, o por lo menos no lo conozco yo. Rovira creo que se llama”, agregó. “Me parece fundamental este proceso que están viviendo acá. Que se democratice de una vez por todas Misiones”, concluyó.

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