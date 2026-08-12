De Miss Universo a la cocina: Sheynnis Palacios rinde emotivo homenaje a Nicaragua en su debut en Top Chef VIP

La cocina más exigente de la televisión hispana abrió sus puertas y la nicaragüense Sheynnis Palacios fue una de las figuras más destacadas de la jornada (Cortesía: Sheynnis Palacios).

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La cocina más exigente de la televisión hispana, Top Chef VIP, volvió a abrir sus puertas el día de ayer 11 de agosto en el horario estelar de Telemundo. La nueva temporada recibió a 20 celebridades dispuestas a enfrentarse a ingredientes sorpresa, pruebas de alto nivel y complejas decisiones que pondrán a prueba su creatividad, disciplina y temple.

Entre la lista de famosos, la atención de millones de espectadores estuvo fija en la ex Miss Universo 2023, la nicaragüense Sheynnis Palacios, quien deslumbró en su debut al presentar una elaboración cargada de sentimiento, sabor y nostalgia patria.

En este primer reto culinario bajo la temática “Raíces”, las celebridades debían llevar a la mesa un platillo que hablara de sus orígenes y de los momentos que marcaron sus vidas. Sin dudarlo, Palacios decidió honrar la gastronomía de Nicaragua mediante una receta tradicional que la transportó de inmediato a su infancia: la clásica repocheta.

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Durante su intervención, la nostalgia se apoderó de Sheynnis al compartir el profundo significado que este plato tiene en su memoria afectiva. “En mi infancia no recuerdo un platillo que mi mamita o mi mami me hicieran que no fueran las repochetas. Siempre tengo el recuerdo de una repocheta deliciosa, crujiente, hecha con mucho amor, que incluso pedía dos, tres, hasta cinco”, confesó ante las cámaras y los jueces.

Revive el emotivo momento en que Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, presenta su plato 'Raíces' en Top Chef VIP. Un tributo a su infancia y a la gastronomía nicaragüense que conmovió a todos, pero que también se enfrentó al exigente paladar de los jueces.

Para el pueblo nicaragüense, ver a Sheynnis representar nuevamente a su nación en una plataforma internacional de gran envergadura posee un valor incalculable. Debido a la compleja situación política de Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega, la ex Miss Universo no ha podido regresar a su tierra natal.

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Por esta razón, el acto de cocinar una receta tan autóctona en la televisión hispana se convirtió en una forma de reconectarse con su tierra, sus raíces y con los millones de compatriotas que la siguen con admiración.

Entre los mejores platillos de la noche

La presentación de Sheynnis no pasó desapercibida para los jueces de la competencia. Uno de los evaluadores destacó el valor cultural y la ejecución del platillo: “Es algo muy, muy de Nicaragua, lo cual es lindo. Cuando la persona no importa a dónde vaya ni a qué posición llegue, siempre recuerda de dónde viene y lo lleva en su corazón”.

No obstante, las observaciones técnicas no se hicieron esperar. Los chefs notaron un ligero fallo en el sazón, señalando que la mezcla de frijoles tenía un exceso de sal, un aspecto recurrente durante esta primera jornada de evaluación.

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De igual forma, mencionaron que un poco más de crema hubiese ayudado a nivelar aún más el balance con el pico de gallo. Ante las críticas constructivas, Sheynnis mantuvo una actitud positiva y agradecida, asegurando que no se dejaría estresar por los detalles técnicos del arranque.

Sonriente y agradecida, la reina de belleza recibió los comentarios de los chefs durante el primer reto de la temporada (Cortesía: Shennis Palacios).

A pesar de las correcciones en el punto de sal, el sazón autóctono y el concepto emocional del plato hicieron destacar la propuesta de la reina nicaragüense. Con este platillo, Palacios fue llamada a pasar al frente entre los mejores platillos del reto para optar por el primer pin de inmunidad, un beneficio crucial que otorgaba la salvación directa del primer reto de eliminación de la temporada, además de una ventaja secreta.

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Aunque en esta ocasión el codiciado galardón fue otorgado a la actriz Aylín Mújica, el debut de Sheynnis dejó una grata impresión. Su paso por la cocina de Top Chef VIP promete ser una travesía llena de sazón, orgullo y una constante representación del espíritu de su tierra natal.