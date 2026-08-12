Autoridades decomisan nueve paquetes grandes de marihuana y metanfetamina en la capital salvadoreña

La PNC y la FAES capturaron a dos hombres en Nejapa, San Salvador Oeste, por presunto tráfico ilícito de drogas. (Foto cortesía Policía Nacional Civil de El Salvador)

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En una operación conjunta ejecutada en el sector de Nejapa, municipio de San Salvador Oeste, las autoridades capturaron a dos individuos señalados por transportar sustancias ilícitas a bordo de una motocicleta. La intervención, desarrollada por la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), resultó en la incautación de nueve paquetes grandes de marihuana y una bolsa que contenía metanfetaminas, así como teléfonos móviles vinculados a la actividad delictiva.

Según información oficial proporcionada por la PNC, los detenidos fueron identificados como Jonathan Alexander Pasquier de León, de 25 años, y Bryan Balmore Ascencio Juárez, también de 25 años. Ambos sujetos fueron interceptados cuando se movilizaban por las colonias El Cambio y Las Américas. De acuerdo con el reporte policial, en esas zonas los individuos eran reconocidos como distribuidores de estupefacientes.

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Durante la revisión de la motocicleta donde los ahora procesados se desplazaban, los agentes encontraron diversas porciones de marihuana, una bolsa con metanfetamina y dos teléfonos celulares. La Policía Nacional Civil (PNC), detalló que la evidencia, sumada a los antecedentes de los aprehendidos, sustentó la acusación por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Las autoridades decomisaron nueve paquetes grandes de marihuana, una bolsa con metanfetaminas y teléfonos móviles en el operativo en San Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción policial se enmarca en los operativos que buscan frenar la venta y distribución de sustancias ilegales en el área metropolitana de San Salvador. Según la PNC, la colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad ha permitido detectar y neutralizar puntos de venta de droga, lo que contribuye a la reducción de la incidencia delictiva vinculada al narcomenudeo.

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El informe no detalla el peso y valor en el mercado de la droga decomisada por las autoridades. Este hallazgo refuerza el señalamiento de las autoridades sobre la diversificación de sustancias que actualmente circulan en el país, incrementando los riesgos para la salud pública y la seguridad ciudadana.

La captura de Pasquier de León y Ascencio Juárez se suma a una serie de acciones recientes que buscan desarticular redes de narcomenudeo en la capital salvadoreña, donde la presencia policial se ha incrementado en zonas catalogadas como de alto riesgo. Las autoridades subrayaron que ambos detenidos serán remitidos ante las instancias judiciales correspondientes, acusados formalmente por el delito de tráfico ilícito de drogas.

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La captura se realizó en las colonias El Cambio y Las Américas, donde la PNC señaló a los acusados como distribuidores de estupefacientes. (Foto cortesía Policía Nacional Civil de El Salvador)

El marco legal vigente en El Salvador, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, establece penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes sean encontrados culpables de este tipo de delitos. Sin embargo, el periodo de reclusión puede variar dependiendo de las circunstancias específicas, como la cantidad de droga incautada, la reincidencia o la existencia de agravantes de los acusados.

La Policía Nacional Civil sostuvo que el decomiso de droga y la detención de supuestos traficantes responde a una estrategia integral para combatir el crimen organizado en el territorio. En sus mensajes oficiales, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía a abstenerse de involucrarse en actividades ilícitas, resaltando que el tráfico de drogas únicamente conduce a la cárcel.

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