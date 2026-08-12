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Qué hacer si la pantalla del televisor no enciende luego de un terremoto

El electrodoméstico puede fallar por cortes de energía, daños en el cableado, conexiones sueltas o averías internas derivadas de vibraciones o golpes

El televisor puede no responder por diferentes motivos relacionados con las secuelas del sismo. (Foto: EFE)
El televisor puede no responder por diferentes motivos relacionados con las secuelas del sismo. (Foto: EFE)
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Cuando ocurre un terremoto, muchas personas se enfrentan a la incertidumbre de no saber si los dispositivos en el hogar han sufrido daños. Entre los aparatos más utilizados y vulnerables se encuentra el televisor, cuya pantalla puede dejar de encender tras el movimiento sísmico.

Ante esta situación, es fundamental actuar con calma y seguir una serie de pasos para descartar desperfectos simples antes de recurrir a un servicio técnico o pensar en reemplazar el dispositivo.

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El funcionamiento del televisor tras un terremoto puede verse afectado por múltiples factores, desde cortes de energía y cables sueltos hasta daños internos graves. Seguir un procedimiento ordenado permite identificar el origen de la falla y determinar si se trata de un fallo menor o de un daño estructural.

Qué comprobar al momento de poner a funcionar el televisor

Saturación de enchufes eléctricos Sobrecarga de energía en espacios confinados Seguridad eléctrica en el hogar Prevención de riesgos eléctricos Imagen que muestra enchufes eléctricos saturados, resaltando el peligro de sobrecarga energética en espacios estrechos y enfatizando la importancia de la seguridad eléctrica. - (Imagen ilustrativa Infobae)
Se debe conectar el televisor directamente a la red eléctrica a través de un enchufe de pared. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según fabricantes como LG y Sony, el primer paso consiste en verificar si el televisor está recibiendo alimentación eléctrica. Es clave revisar que el cable de alimentación se encuentre en buenas condiciones y correctamente conectado tanto al televisor como a la toma de corriente. Un cable flojo, dañado o mal ajustado puede impedir el encendido del electrodoméstico.

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En situaciones donde se utiliza una regleta eléctrica o un protector de voltaje, conviene conectar el televisor directamente a la toma de corriente para descartar fallas en estos accesorios.

Si el televisor sigue sin encender, es crucial comprobar que la toma tiene electricidad, probando con otro aparato o revisando los interruptores generales de la vivienda. Este chequeo inicial ayuda a descartar problemas externos y enfoca la atención en el propio dispositivo.

Cómo saber si hay un daño físico en el televisor

Una persona vista desde atrás, con una camiseta azul, limpia una pantalla de televisor grande y negra con un paño azul, dejando rastros circulares de limpieza.
Se debe verificar que la parte física del televisor no tenga grietas o piezas sueltas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras un fenómeno sísmico, los dispositivos pueden sufrir golpes, caídas o desplazamientos. Conviene observar el exterior del televisor en busca de grietas, abolladuras, piezas sueltas o rastros de impacto. Estos signos pueden indicar un daño interno que requiere la intervención de un técnico especializado.

Además, al intentar encender el televisor, es importante prestar atención a la presencia de olores inusuales, chispazos o ruidos extraños provenientes del aparato.

Si se detecta cualquiera de estos síntomas, hay que dejar de intentar encenderlo y solicitar una revisión profesional. Manipular un televisor con daños físicos podría profundizar la avería o poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

Qué pasa si el piloto rojo del televisor está encendido

Un control remoto en la mano de una persona apuntando a la TV - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe intentar prender el televisor con el control remoto o directamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos modelos de televisor cuentan con un piloto luminoso que indica si el aparato recibe alimentación eléctrica. Si dicho piloto rojo permanece encendido, pero el televisor no responde al mando a distancia, la causa podría encontrarse en el propio mando.

Se sugiere comprobar las pilas o intentar encender el televisor usando los botones físicos ubicados en el lateral, la parte inferior o posterior del aparato.

Asimismo, en caso de que el televisor siga sin responder, una acción sugerida consiste en retirar el cable de alimentación durante aproximadamente 30 segundos y volver a conectarlo. Este procedimiento puede restablecer el funcionamiento normal si el dispositivo ha quedado bloqueado tras el movimiento sísmico.

Por qué aparece el mensaje “No hay señal” en el televisor

Señor en pijama configurando el televisor con el control remoto desde el sillón (Imágen ilustrativa Infobae)
Mensajes sobre la falta de señal en el dispositivo están relacionados con daños o en el servicio o una mala configuración. (Imagen ilustrativa Infobae)

El mensaje “No hay señal” es frecuente tras un terremoto, sobre todo cuando se ha alterado la posición de cables o antenas. Se sugiere revisar que el cable de antena esté correctamente conectado y en buen estado.

Si la señal no se recupera tras unos minutos, se debe acceder al menú del televisor, ingresar en la sección de canales y realizar una prueba de señal para comprobar la intensidad y calidad.

Si el televisor está conectado a un dispositivo externo mediante HDMI o componentes, conviene revisar nuevamente el estado de esas conexiones. En caso de persistir el mensaje, podría tratarse de un fallo en la instalación de la antena o en el propio aparato, lo que justifica la consulta con un profesional.

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