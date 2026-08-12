Los detalles que rodearon a la misteriosa boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: “Íntima y privada”

La foto que confirmó la boda íntima entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

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La boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se celebró en un entorno de estricta privacidad en Cascais, según confirmaron los propios protagonistas a través de sus redes sociales y de un comunicado oficial. El evento, uno de los más comentados del año, estuvo rodeado de secretismo desde sus primeras filtraciones hasta la confirmación oficial, con la mayoría de los medios lusos coincidiendo en la escasez de información concreta sobre el casamiento.

De acuerdo con Observador, la ceremonia tuvo un carácter civil, “íntimo y privado”, y solo asistieron los cinco hijos de la pareja. La noticia fue difundida mediante un breve comunicado emitido por la agencia Brunswick Group, que representa al futbolista. En el documento se precisó que la unión se realizó “en presencia de los cinco hijos”. El propio Cristiano Ronaldo publicó una imagen en Instagram junto a Georgina Rodríguez en la que entrelazan las manos y exhiben las alianzas, acompañada únicamente por las iniciales “C❤️G”.

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El delantero portugués tiene cinco hijos. Junto a Georgina tuvieron a Alana Martina, en noviembre de 2017 y en abril de 2022 a Bella Esmeralda. Anteriormente, el delantero tuvo a Cristiano Jr, nacido en junio 2010 y los mellizos Eva María y Mateo (junio de 2017).

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sellaron su amor con una boda íntima

“Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contrajeron matrimonio hoy en una ceremonia civil en Cascais, Portugal. La ceremonia, de carácter íntimo y privado, tuvo lugar en presencia de los cinco hijos de la pareja”, reza el comunicado de la agencia estadounidense Brunswick Group, que representa al jugador, reproducido por el medio portugués Observador.

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La elección de la iglesia fue uno de los aspectos menos claros. Los rumores sobre el posible lugar del matrimonio se multiplicaron durante las semanas previas, con versiones que ubicaban la boda en la catedral de Funchal o en Sintra. Rádio Renascença y Eco destacan que la expectación entre los aficionados llevó a decenas de curiosos a congregarse en la Sé do Funchal el día del enlace, aunque la iglesia negó haber recibido cualquier reserva o solicitud de la familia Ronaldo para celebrar la ceremonia en ese sitio. “Hasta la fecha, no hay ninguna boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez programada ni prevista en la Catedral de Funchal. La Catedral acoge numerosas celebraciones nupciales a lo largo del año, generalmente los sábados. Estas parejas y sus familias tienen derecho a vivir un momento tan importante de sus vidas con paz, privacidad y tranquilidad”, aclaró la institución religiosa en sus redes sociales.

Los cinco hijos de Cristiano Ronaldo estuvieron presentes en la ceremonia

El entorno del futbolista evitó revelar cualquier detalle adicional sobre la celebración, el lugar exacto o la lista de presentes. Según Jornal Económico, la pareja optó por mantener la máxima discreción, apoyándose únicamente en la publicación de la imagen de sus manos con las alianzas como confirmación visual del vínculo.

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El comunicado oficial y la fotografía del anillo, lanzados por la propia pareja, fueron la única información concreta proporcionada de manera pública. La estrategia de comunicación contribuyó a alimentar el misterio, ya que ni los familiares ni los representantes del entorno de ambos agregaron datos sobre la ceremonia. La prensa portuguesa coincide en que el hermetismo fue absoluto y que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez diseñaron una boda a su medida, sin intervención externa y lejos de los reflectores habituales que suelen acompañar a los eventos de celebridades.

La pareja, que inició su relación en 2016, oficializó su compromiso hace un año, cuando Georgina Rodríguez compartió una foto del anillo con la frase “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Desde entonces, la atención mediática se mantuvo sobre cada paso previo al casamiento, aunque la celebración final se desarrolló bajo total reserva. Tras el enlace, Cristiano Ronaldo regresó a Arabia Saudita para incorporarse al Al Nassr, mientras que la familia continúa residiendo en Riad. La reaparición deportiva de CR7 está prevista para el 15 de agosto, cuando el Al Nassr reciba al Al-Fateh por la primera fecha de la liga árabe.

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La fecha elegida para el casamiento tampoco fue al azar. El 11 de agosto de 2025, Georgina Rodríguez difundió en sus redes sociales una imagen del anillo de compromiso y escribió: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, confirmando ante todos que aceptaba la propuesta de Cristiano Ronaldo. Según especialistas, esa joya está valuada entre 6 y 12 millones de dólares. El propio Ronaldo contó que la propuesta surgió de manera espontánea: mientras planeaba cómo entregarle el anillo, sus dos hijas menores ingresaron en la habitación y le dijeron: “Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo”. El futbolista interpretó ese momento como la señal para formalizar la petición.

Antes del anuncio oficial, circularon versiones que situaban la boda en Funchal. Según publicó el diario británico The Sun, la ceremonia se realizaría el 8 de agosto en la Catedral de Funchal, un edificio histórico de más de 500 años en el centro de la capital de Madeira, la isla natal de Cristiano Ronaldo. También se mencionó que la recepción tendría lugar en el hotel Savoy Palace, un establecimiento de cinco estrellas muy cercano a la catedral. Una fuente consultada por el medio inglés afirmó que se había notificado a los huéspedes que dos plantas del hotel permanecerían cerradas el viernes y el sábado, junto con varias áreas de los bares.

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