Una muerte, deformaciones y lesiones gravísimas: de qué acusan a Aníbal Lotocki en el juicio en su contra

Aníbal Lotocki en una audiencia previa

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Una muerte, deformaciones en el cuerpo, infecciones persistentes y daños en nervios en cinco pacientes. Esas son algunas de todas las acusaciones a las se enfrenta el médico Aníbal Lotocki en el juicio oral que comenzó este miércoles, a donde llegó imputado por los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones gravísimas reiteradas.

El proceso judicial tiene como eje la muerte de Rodolfo Christian Zárate, quien falleció tras someterse a una cirugía estética a cargo de Lotocki en una clínica privada de la ciudad de Buenos Aires en abril de 2021. Según la acusación, el médico realizó una lipoescultura y dermolipectomía en distintas partes del cuerpo de la víctima, quien presentaba antecedentes médicos de diabetes y un reciente cuadro de COVID-19.

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Durante la intervención, Lotocki se ausentó del quirófano durante cuarenta minutos, dejando la operación en manos de sus ayudantes. Tras la cirugía, Zárate fue derivado a una habitación, donde su estado de salud se agravó. Finalmente, sufrió un paro cardíaco y murió después de que los esfuerzos de reanimación fracasaran.

Además de este caso, el tribunal investiga denuncias de cinco mujeres que aseguran haber sufrido lesiones irreversibles tras ser intervenidas quirúrgicamente por Lotocki entre 2009 y 2021. Las pacientes relataron daños como inflamaciones crónicas, endurecimiento de tejidos, migración de sustancias aplicadas, pérdida de movilidad y dolor persistente, consecuencias de la utilización de materiales de relleno de carácter permanente cuyas cantidades y naturaleza no fueron comunicadas ni registradas en sus historias clínicas.

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El juicio oral comenzó este miércoles

Según el expediente, los procedimientos denunciados se realizaron en quirófanos que no contaban con el equipamiento médico de emergencia necesario, lo que agravó la situación de las víctimas. El requerimiento fiscal resaltó que “solo el imputado sabe qué producto compró, a quién, cuánto y cuándo”, ya que los materiales utilizados carecían de documentación legal, lo que impidió esclarecer su composición y origen.

Además, las pacientes sostienen que Lotocki no les advirtió sobre los riesgos reales de las sustancias empleadas ni les proporcionó información clara acerca de los procedimientos.

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El médico detenido

En la causa, la fiscalía indicó que Lotocki desoyó señales de alarma médicas tanto antes como después de las intervenciones, y que omitió actuar para evitar el desenlace fatal en el caso de Zárate. Se lo acusa también de alterar la historia clínica para encubrir información relevante sobre el procedimiento y de incumplir su deber profesional de informar a las pacientes sobre los riesgos y materiales utilizados.

El juicio es llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, que también juzga a otros cuatro médicos y a la directora del centro médico donde se realizó la operación, imputados como coautores del homicidio de Zárate. Además, una instrumentadora enfrenta cargos por encubrimiento al haber ocultado el teléfono de Lotocki a los investigadores.

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El médico imputado permanece detenido desde octubre de 2023 por orden de la Cámara Nacional de Apelaciones. Previamente, ya había recibido una condena a ocho años de prisión por estafa y lesiones graves a otras pacientes, aunque esa sentencia sigue recurrida ante la Corte Suprema de Justicia.