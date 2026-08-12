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Un doble fondo ocultaba 1,567 paquetes de droga en una embarcación interceptada en Panamá

El cargamento estaba distribuido en 53 sacos y fue localizado cerca de Isla del Rey, una zona del Pacífico utilizada en las operaciones contra el tráfico marítimo ilícito.

Las autoridades contabilizaron 1,567 paquetes rectangulares, cuyo contenido deberá ser sometido a pruebas científicas para determinar qué sustancia transportaban. Tomada del MP
Las autoridades contabilizaron 1,567 paquetes rectangulares, cuyo contenido deberá ser sometido a pruebas científicas para determinar qué sustancia transportaban. Tomada del MP
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Una embarcación pesquera que navegaba por aguas del Pacífico panameño escondía 53 sacos dentro de una estructura de doble fondo. Al revisar la carga, las autoridades encontraron 1,567 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita y aprehendieron a los seis tripulantes que viajaban a bordo, en una nueva operación antidrogas desarrollada cerca del Archipiélago de Las Perlas.

El procedimiento se produjo al sur de Punta Coco, en las inmediaciones del Archipiélago de Las Perlas, después de labores de patrullaje y control del tráfico marítimo ilícito.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas coordinó la acción con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) que localizaron e inspeccionaron la embarcación.

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Punta Coco está situada en el extremo sur de Isla del Rey, la mayor isla del Archipiélago de Las Perlas, en el golfo de Panamá y sobre la vertiente del Pacífico.

Se encuentra aproximadamente a 110 kilómetros de Ciudad de Panamá y solo es accesible por vía marítima o aérea. En el área funciona además una base del Senan.

Una embarcación azul en mar abierto con tres hombres y numerosos fardos amarillos y verdes. Un hombre usa uniforme, los otros dos gorras. El cielo tiene nubes
Las autoridades contabilizaron 1,567 paquetes rectangulares, cuyo contenido deberá ser sometido a pruebas científicas para determinar qué sustancia transportaban. Archivo/(United States Coast Guard)

El Archipiélago de Las Perlas pertenece administrativamente al distrito de Balboa, provincia de Panamá, y se extiende en medio del golfo de Panamá, frente a las costas del Pacífico.

Su posición geográfica resulta particularmente relevante para las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico, debido a las rutas marítimas que atraviesan esta zona del país.

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Durante la inspección de la embarcación, los agentes detectaron una estructura modificada que funcionaba como doble fondo, mecanismo utilizado para mantener la carga fuera de la vista durante una revisión superficial. En ese compartimiento fueron encontrados los 53 sacos que contenían los 1,567 paquetes, según informó la Procuraduría General de la Nación.

No es la primera incautación registrada este año en esta zona. En marzo, el Senan decomisó otros 680 paquetes de cocaína cerca de Punta Coco después de interceptar una embarcación que se desplazaba hacia la costa.

Para entonces, las operaciones aeronavales también habían detectado cargamentos en Playa Bongo, otro punto de Isla del Rey, además de sectores del Pacífico central.

El operativo se desarrolló en aguas del Archipiélago de Las Perlas, en el golfo de Panamá, una extensa zona insular sobre el Pacífico. Tomada del Senam/Archivo
El operativo se desarrolló en aguas del Archipiélago de Las Perlas, en el golfo de Panamá, una extensa zona insular sobre el Pacífico. Tomada del Senam/Archivo

El Pacífico panameño constituye una zona estratégica para las operaciones contra el tráfico marítimo de drogas por la posición del país entre Sudamérica y Centroamérica y su extensa fachada oceánica.

Las embarcaciones utilizadas para trasladar cargamentos desde zonas productoras de cocaína pueden emplear rutas marítimas alejadas de la costa antes de aproximarse a puntos de transferencia o continuar hacia otros mercados.

Las estadísticas oficiales reflejan la magnitud del fenómeno. Entre enero y junio de 2026, Panamá decomisó 54.66 toneladas de diferentes tipos de drogas, de acuerdo con cifras preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

Del total incautado, 32.68 toneladas fueron cocaína y otras 21.86 toneladas correspondieron a marihuana.

Aunque Colón encabezó los decomisos provinciales con 15.24 toneladas, varias provincias sobre el litoral Pacífico acumularon cantidades importantes durante el semestre. Panamá Oeste registró 11.65 toneladas; Panamá, 9.65 toneladas; Chiriquí, 9.62 toneladas; Los Santos, 5.08 toneladas, y Darién, otras 1.83 toneladas. La distribución muestra que las incautaciones abarcan buena parte de ambas costas panameñas.

Panamá acumuló 54.66 toneladas de drogas incautadas entre enero y junio de 2026 Tomada del Senam/Archivo
Panamá acumuló 54.66 toneladas de drogas incautadas entre enero y junio de 2026 Tomada del Senam/Archivo

Las cifras también muestran fuertes variaciones mensuales. Mayo fue el mes con mayores decomisos del primer semestre, al alcanzar 12.49 toneladas, seguido de febrero con 10.50 toneladas y enero con 9.95 toneladas. Junio cerró con 7.61 toneladas, mientras marzo y abril registraron 7.05 toneladas cada uno.

El nuevo cargamento localizado frente a Punta Coco equivale a más de 1,500 paquetes adicionales que todavía deberán ser sometidos a pruebas científicas.

La Fiscalía precisó que los análisis determinarán la composición exacta de la sustancia, por lo que oficialmente todavía no se ha establecido qué tipo de droga contenían los envoltorios.

Los investigadores también deberán determinar la procedencia de la embarcación, el origen del cargamento y cuál era su destino final, además de establecer la participación individual de los seis tripulantes. Los aprehendidos serán presentados ante un Tribunal de Garantías para las respectivas audiencias del proceso penal.

El hallazgo vuelve a colocar al Archipiélago de Las Perlas dentro del mapa de las operaciones antidrogas de 2026. La combinación de extensas áreas marítimas, numerosas islas y rutas de navegación en el Pacífico obliga a mantener patrullajes permanentes, mientras las organizaciones criminales recurren a embarcaciones y compartimentos ocultos para intentar trasladar grandes cargamentos sin ser detectados.

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