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Google desplegará tres nuevos cables submarinos en América Latina para un internet más rápido

Los cables denominados Alisios, Canoa y OlaLuz tienen como objetivo optimizar de países como República Dominicana, Panamá y Chile con Estados Unidos y Europa

Google lanzó tres nuevos cables submarinos —Alisios, Canoa y OlaLuz— para conectar el Caribe y América Latina con Estados Unidos y Europa. REUTERS/Steve Marcus/File Photo
Google lanzó tres nuevos cables submarinos —Alisios, Canoa y OlaLuz— para conectar el Caribe y América Latina con Estados Unidos y Europa. REUTERS/Steve Marcus/File Photo
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Tres cables desplegados por Google en el fondo del océano Pacífico y Atlántico van a cambiar la forma en que el Caribe y América Latina se conectan por internet con el resto del mundo.

Google anunció el despliegue de Alisios, Canoa y OlaLuz, tres nuevos sistemas de cables submarinos que unirán a países como República Dominicana, Panamá y Chile con Estados Unidos y Europa, como parte de su iniciativa Americas Connect.

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Para entender por qué esto importa, vale la pena explicar qué son los cables submarinos y para qué sirven.

Se trata de cables de fibra óptica que se tienden en el fondo del océano y que transportan la gran mayoría de los datos que circulan por internet en el mundo.

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Mapa de América con cables submarinos Curie, Firmina, Sol, Nuvem, Alisios, Canoa, OlaLuz. Incluye regiones Google Cloud en Estados Unidos y Chile, y una leyenda
Son cables de fibra óptica instalados en el fondo del océano que mueven la mayor parte del tráfico de internet a nivel global. (Google)

Cuando alguien envía un correo electrónico de Santo Domingo a Madrid, o hace una videollamada de Santiago a Nueva York, esa información viaja, en la mayoría de los casos, a través de estos cables.

Son invisibles para el usuario común, pero son la columna vertebral de la conectividad global.

Según Google, la economía digital mundial depende de una infraestructura “robusta, resiliente y altamente segura” para sostener tanto el uso cotidiano de internet como avances en áreas como la telemedicina y la investigación científica.

Primer plano de un cable de fibra óptica submarino cubierto de vida marina yace en el fondo arenoso del océano, con peces plateados y luz solar visible.
El usuario no los ve, pero sin ellos internet tal como lo conocemos no existiría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué son cada uno de los cables que desplegará Google

Cada uno de los nuevos sistemas de Google tiene una ruta y un propósito específicos dentro de la arquitectura de Americas Connect.

Alisios conectará a la República Dominicana, Panamá y Chile. Su nombre hace referencia a los vientos alisios, los que históricamente usaron los exploradores para navegar por los trópicos y el Caribe.

En el Pacífico, este cable formará parte de un anillo submarino con rutas entre Chile y Panamá, más un tercer enlace desde Panamá hacia la costa oeste de Estados Unidos, con conectividad a las regiones de Google Cloud en Chile, Los Ángeles y Las Vegas.

Mapa con contornos de Estados Unidos, República Dominicana y Panamá. Muestra el cable submarino Firmina y otros cables conectando puntos en estas naciones
Alisios unirá República Dominicana, Panamá y Chile. (Google)

Canoa unirá a la República Dominicana con Bermudas. Su nombre proviene de la lengua taína y rinde homenaje a la cultura marítima del Caribe y el Atlántico Norte.

Al combinarse con los cables Nuvem y Sol, Canoa habilitará una conexión directa desde América Latina y el Caribe hacia Europa y América del Norte, con alcance a las regiones de Google Cloud en Carolina del Sur, Virginia y Madrid.

La ministra de Asuntos Internos de Bermudas, Alexa N.H. Lightbourne, destacó que Canoa es “el primer sistema de cable submarino que conecta directamente a Bermudas con la República Dominicana” y que “esta conexión crea nuevas vías digitales y alianzas entre Bermudas y la Comunidad del Caribe”.

Mapa de cables submarinos que conectan Estados Unidos, República Dominicana, Bermudas y otra masa terrestre. Se muestran los nombres Sol, Nuvem, OlaLuz, Canoa. Logotipo de Google Cloud Region
Canoa enlazará República Dominicana con Bermudas. (Google)

OlaLuz conectará directamente a la República Dominicana con Florida. Su nombre combina las palabras “ola” y “luz”, en referencia a las ondas de luz que transportan los datos a través del cable en el fondo del océano.

Esta ruta fortalecerá la capacidad de la red entre el Caribe y la costa este de Estados Unidos, y mejorará la resiliencia de la región ante posibles fallas.

Además de los tres cables nuevos, Google establecerá una ramificación adicional del cable Firmina, construido originalmente para conectar América del Norte con América del Sur, que se instalará directamente en la República Dominicana, sumando capacidad adicional al Caribe.

Alisios dará conectividad a las regiones de Google Cloud en Chile, Los Ángeles y Las Vegas. REUTERS/Annegret Hilse//File Photo
Alisios dará conectividad a las regiones de Google Cloud en Chile, Los Ángeles y Las Vegas. REUTERS/Annegret Hilse//File Photo

El presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, afirmó que el proyecto “respalda un salto cualitativo en la búsqueda del gobierno por cerrar la brecha digital, fomentar el talento local e impulsar oportunidades económicas basadas en la tecnología”.

Con estas inversiones, Google apunta a construir una red de nube global “más conectada y abierta”, con capacidad de crecer a medida que aumenten las necesidades de conectividad en la región.

“Los nuevos sistemas pueden facilitar aún más la conectividad futura a través de unidades de ramificación ubicadas estratégicamente, reflejando el enfoque de nuestra iniciativa Pacific Connect para garantizar que la red y nuestros socios puedan crecer al ritmo de las necesidades y oportunidades de la región”; indicó Google.

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