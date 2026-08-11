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Así es la edición especial de la PS5 inspirada en Wolverine con un diseño transparente

Esta versión también incluye dos modelos diferentes del DualSense que estarán el día del lanzamiento del videojuego

PlayStation anunció una PS5 edición limitada de Marvel’s Wolverine y un DualSense especial antes del lanzamiento del videojuego.
PlayStation anunció una PS5 edición limitada de Marvel’s Wolverine y un DualSense especial antes del lanzamiento del videojuego.
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Antes del lanzamiento del videojuego, PlayStation anunció la llegada de una versión especial de la PS5 con el diseño de Wolverine en dos colores, así como una edición especial del DualSense.

El diseño de esta versión hace referencia al característico color amarillo del personale de Marvel y sus garras, generando un ligero esfecto transparente en la tapa de la consola.

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Cómo es la edición limitada de Marvel’s Wolverine de la PS5

La PlayStation 5 Digital Edition – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition Bundle destaca por su acabado en amarillo, color emblemático del traje clásico de Wolverine.

El diseño de la PS5 de Wolverine incorpora un efecto transparente en las tapas que deja entrever el interior del dispositivo.
El diseño de la PS5 de Wolverine incorpora un efecto transparente en las tapas que deja entrever el interior del dispositivo.

En las carátulas de la consola resaltan unas marcas de garras que, según la presentación oficial, no solo evocan la fuerza del mutante sino que también permiten entrever el interior del dispositivo.

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Este diseño fue desarrollado en colaboración con el artista gráfico escocés Jock, conocido por su trabajo en cómics. Según palabras del propio Jock, el objetivo fue mostrar a Wolverine en su faceta más feroz y trasladar la intensidad del arte hecho a mano al hardware de última generación de PlayStation.

“Sigo dibujando todas mis obras de arte de forma tradicional, así que la oportunidad de combinar hardware de vanguardia con la energía y la espontaneidad del dibujo a mano alzada es increíblemente emocionante”, dijo el artista, en declaraciones publicadas por la empresa japonesa en un comunicado.

La colección no se limita únicamente a la consola. El bundle principal incluye la consola PS5 Digital Edition, cubiertas de edición limitada Battle Yellow, un control DualSense a juego y un código digital para descargar el videojuego Marvel’s Wolverine.

El bundle de la PS5 edición Wolverine incluye la consola Digital Edition, cubiertas Battle Yellow, un control DualSense a juego y un código digital del videojuego.
El bundle de la PS5 edición Wolverine incluye la consola Digital Edition, cubiertas Battle Yellow, un control DualSense a juego y un código digital del videojuego.

Quienes tienen una PS5 podrán personalizar su consola

Quienes ya cuenten con una consola PS5, tanto en su versión estándar como Pro, también podrán sumar a su colección elementos inspirados en Wolverine. Estarán disponibles cubiertas para PS5 Slim y PS5 Pro en las variantes Battle Yellow y Adamantium, ambas con las icónicas marcas de garras.

La versión Adamantium, inspirada en el metal indestructible que recubre el esqueleto de Logan, presenta un acabado metálico premium que simula la fuerza y el brillo de este material en las carátulas y el DualSense correspondiente.

El DualSense Wireless Controller – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition repite el amarillo intenso y las marcas de garras, integrando además detalles gráficos que refuerzan la personalidad del personaje. Por su parte, el DualSense Adamantium Limited Edition replica el acabado metálico de las carátulas Adamantium y estará disponible para compra por separado.

Todas las cubiertas y mandos podrán adquirirse de forma independiente, sin necesidad de comprar la consola completa, algo que abre la posibilidad de personalizar equipos ya existentes. Las cubiertas son compatibles tanto con consolas con lector de discos como sin él.

PlayStation 5 - Marvel’s Wolverine - videojuegos - tecnología - 21 de mayo
La PS5 edición limitada de Marvel’s Wolverine saldrá el 15 de septiembre de 2026, con preventa desde el 19 de agosto y un precio de 649,99 dólares en Estados Unidos.

Cuándo será el lanzamiento de la versión especial de la PS5

La fecha señalada para la llegada al mercado de esta edición limitada será el 15 de septiembre de 2026, mismo día que el lanzamiento mundial de Marvel’s Wolverine para PS5.

La preventa de los productos abrirá el 19 de agosto de 2026 a las 10:00 horas locales, tanto en el sitio oficial direct.playstation.com (disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, España, Portugal, Italia y Austria) como en algunos minoristas seleccionados fuera de estas regiones.

En Estados Unidos, el precio de la PS5 edición Wolverine será de $649,99 USD, el DualSense costará $84,99 USD y las carátulas se venderán a $74,99 USD.

El bundle de edición limitada incluye un código digital para descargar el juego, asegurando que quienes adquieran la consola puedan disfrutar de la experiencia completa desde el primer día con el envío incluido en la compra.

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