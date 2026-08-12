Sorpresa en la Fórmula 1 por el cambio de jefe de equipo que realizó una escudería antes del reinicio de la actividad

En su primera temporada en la Fórmula 1, Cadillac cambió a su jefe de equipo: Marcin Budkowski reemplazará a Graeme Lowdon (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

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El Cadillac Formula 1 Team anunció la designación de Marcin Budkowski como su nuevo jefe de equipo, en medio de su primera temporada en la máxima competición del automovilismo. El ingeniero franco-polaco, con más de dos décadas de experiencia en la categoría, asume el cargo en reemplazo de Graeme Lowdon, quien lideró la escudería desde su etapa fundacional y a lo largo de estas primeras 11 carreras del campeonato 2026.

El cambio llega en el receso de verano y en un momento de presión para el equipo: Cadillac es la única escudería del certamen sin puntos, ubicada en el último lugar del Campeonato de Constructores. Su mejor resultado en carrera hasta la fecha fue un 13° puesto del finlandés Valtteri Bottas en el Gran Premio de China, tras aprovechar una serie de abandonos y penalizaciones de rivales. El mexicano Sergio Pérez, por su parte, llegó a cruzar la línea de meta entre los diez primeros en Mónaco —lo que habría representado el primer punto de la historia del equipo—, pero una penalización posterior por posición incorrecta en el relanzamiento lo relegó al puesto 15.

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La confiabilidad mecánica es otra de las variables que el equipo deberá atender. De acuerdo con datos publicados por el sitio especializado Motorsport, Cadillac acumula nueve abandonos en 11 carreras, la segunda cifra más alta de la grilla, detrás de Aston Martin. Pérez sufrió cuatro retiros y Bottas cinco, con fallas de suspensión entre las causas más recurrentes.

El medio europeo Sky Sports definió la salida de Lowdon como un “repentino despido” y aclararon: “Aunque un comunicado del equipo indicó que el cambio ‘se produce tras una transición de liderazgo planificada’, no había ningún indicio previo de que Lowdon no fuera a permanecer en su puesto al menos durante la primera temporada de Cadillac en la parrilla”. El medio especializado The Race lo catalogó como un “cambio abrupto”.

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"Mi objetivo será alinear a nuestro equipo, herramientas y flujo de información para que las decisiones correctas se tomen rápidamente", sostuvo Budkowski

Ante ese escenario, la escudería optó por una reestructuración en su cúpula directiva. Budkowski reemplaza a Lowdon, quien condujo el proyecto desde cero y fue el responsable de dar forma operativa al equipo durante su fase de construcción. El CEO Dan Towriss reconoció su labor, pero dejó en claro que la organización entra en una nueva etapa. “Nuestro objetivo no ha sido simplemente participar en la Fórmula 1, sino construir un equipo de nueva generación capaz de competir en la parte delantera”, declaró el directivo en comunicado oficial recogido por el sitio oficial de la Formula1.

Budkowski llega al cargo con un perfil técnico y directivo forjado en estructuras de primer nivel. Pasó por Prost, Ferrari y McLaren antes de incorporarse a la Federación Internacional del Automóvil (FIA), donde ocupó un rol de supervisión técnica. En 2018 se sumó a Renault/Alpine como director ejecutivo, posición que mantuvo hasta su salida en 2022. Tras ese período, se alejó del paddock y trabajó como analista televisivo en Polonia.

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El nuevo director de equipo asumirá sus funciones en pista en el Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort, programado del 21 al 23 de agosto. Sus prioridades, según explicó en el comunicado oficial, pasan por agilizar la toma de decisiones internas y maximizar el desarrollo del monoplaza dentro de los límites del techo presupuestario. “Mi objetivo será alinear a nuestro equipo, herramientas y flujo de información para que las decisiones correctas se tomen rápidamente y el rendimiento del auto mejore cada vez que competimos. Es un privilegio liderar los esfuerzos en pista de Cadillac F1, comenzando en Zandvoort el próximo fin de semana”, afirmó Budkowski.

El contexto operativo del equipo añade complejidad al desafío. Las fábricas de Cadillac en Estados Unidos aún están en construcción, lo que limita la capacidad de desarrollo propio del monoplaza. A eso se suma la dependencia de la unidad de potencia suministrada por Ferrari, un factor externo que el equipo no controla directamente. Tal como expresó Motorsport, la actualización de Aston Martin presentada en Hungría empujó a Cadillac nuevamente hacia el fondo de la grilla tras varios grandes premios en los que había logrado mantenerse por delante de su rival.

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Towriss describió la incorporación de Budkowski como parte de una “transición de liderazgo planificada”, en la que la organización pasa de su etapa de arranque hacia la siguiente fase de rendimiento en carrera. Cadillac disputará 13 carreras en lo que resta de la temporada 2026, con Zandvoort como el primer escenario bajo la nueva conducción técnica.