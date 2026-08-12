Mensaje falso de Amazon: 5 trucos para identificar una estafa de suplantación de identidad

Amazon advierte que la suplantación de identidad consiste en que un estafador se haga pasar por una empresa o persona de confianza. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Recibir un mensaje que aparenta ser de Amazon puede generar dudas sobre su autenticidad. Las estafas de suplantación de identidad, conocidas como phishing, emplean distintas estrategias para engañar a los usuarios y obtener datos personales, dinero o acceso a dispositivos.

Estos fraudes imitan comunicaciones legítimas de compañías reconocidas, usando canales tan variados como correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto y redes sociales. Reconocer las señales de alerta resulta fundamental para evitar caer en este tipo de engaños.

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Qué es una estafa de suplantación de identidad según Amazon

Amazon advierte que la suplantación de identidad consiste en que un estafador se haga pasar por una empresa o persona de confianza. El objetivo principal de estas acciones es apropiarse de información personal o de recursos económicos de la víctima.

Recibir un mensaje que aparenta ser de Amazon puede generar dudas sobre su autenticidad. REUTERS/Dado Ruvic

Los delincuentes se valen de mensajes o llamadas en los que aparentan representar a la compañía, simulando procesos de compra, entrega o problemas con la cuenta. A través de estos medios, buscan que el usuario realice pagos, entregue datos sensibles o permita el acceso remoto a su computadora.

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La clave de la estafa radica en la apariencia de legitimidad, ya que el mensaje intenta replicar el estilo y formato de Amazon, generando confianza en quien lo recibe.

5 señales que permiten detectar un mensaje falso de Amazon

Identificar una estafa de suplantación de identidad no siempre resulta sencillo. Amazon destaca cinco señales que pueden ayudar a reconocer estos intentos de fraude.

Amazon destaca la notificación de pedidos o entregas que el usuario no reconoce. (Imagen ilustrativa Infobae)

La primera es la creación de una falsa sensación de urgencia. Los estafadores suelen presionar para que la persona actúe rápidamente, alegando problemas con la cuenta, pedidos bloqueados o amenazas de suspensión de servicios. Esta táctica busca que la víctima no tenga tiempo de analizar la situación y responda impulsivamente.

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Otra señal es la solicitud de información personal. Puede tratarse de datos bancarios, direcciones, credenciales de inicio de sesión o cualquier dato que permita acceder a cuentas sensibles. Amazon nunca solicita este tipo de información a través de canales no oficiales.

Una tercera alerta es la invitación a realizar pagos fuera de las plataformas oficiales, como el sitio web de Amazon o su aplicación. Los delincuentes pueden pedir transferencias bancarias o pagos a través de sitios de terceros, lo que reduce la posibilidad de revertir la operación en caso de fraude.

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La clave de la estafa radica en la apariencia de legitimidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

El cuarto indicio es la exigencia de pagar con tarjetas de regalo. Los estafadores solicitan que la víctima adquiera tarjetas de regalo y comparta los códigos, una modalidad difícil de rastrear y recuperar una vez realizada la transacción.

Por último, Amazon destaca la notificación de pedidos o entregas que el usuario no reconoce. Si llega una alerta sobre una compra que no se hizo, es probable que se trate de un intento de engaño dirigido a obtener información adicional o inducir a un pago indebido.

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Consejos para evitar caer en estafas de suplantación de identidad

Amazon recomienda mantener la cautela ante cualquier comunicación inesperada que solicite información o pagos. Es aconsejable verificar siempre la legitimidad del mensaje entrando directamente a la plataforma, evitando hacer clic en enlaces sospechosos o proporcionar datos a desconocidos.

Amazon recomienda mantener la cautela ante cualquier comunicación inesperada que solicite información o pagos. REUTERS/Dado Ruvic

Si un mensaje genera dudas, lo mejor es contactar al servicio al cliente de Amazon a través de los canales oficiales para confirmar la veracidad de la alerta.

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Revisar cuidadosamente la dirección de correo, el formato del mensaje y los datos solicitados puede marcar la diferencia para identificar una estafa. Ante la menor sospecha, conviene ignorar el mensaje y reportarlo a la compañía.

La prevención y la atención a los detalles son las herramientas más efectivas para protegerse de las estafas de suplantación de identidad, especialmente cuando los intentos de fraude imitan a empresas de la magnitud y alcance de Amazon.

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