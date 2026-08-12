Crimen y Justicia
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Liberaron al empresario Leandro Pérez, ex de Victoria Xipolitakis, tras ser indagado por lavado

“Lelo” fue excarcelado este martes por el juez de Garantías Carlos Vera Barros luego de que pusiera a disposición un bien inmueble para cautelar en el marco del legajo en el que está acusado junto con su hijo y su socio por operaciones que son objeto de investigación

Leandro David “Lelo” Pérez ex de Vicky Xipolitaquis
Leandro David “Lelo” Pérez fue pareja de Victoria Xipolitakis
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El empresario Leandro David “Lelo” Pérez (53), ex pareja de la vedette Victoria Xipolitakis que había sido detenido el pasado 30 de julio por presuntas maniobras de lavado, fue excarcelado este martes. Lo resolvió el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros después de que pusiera a disposición un inmueble para cautelar en la causa en la que está acusado junto con su hijo y su socio de operaciones sospechosas.

Pérez, a través de sus defensores particulares Carlos Varela y Adrián Martínez, entregó una propiedad situada en el barrio Tablada, en la zona sur de Rosario, valuada en 205 millones de pesos. Después de dicha acción, el juez otorgó a él y a su socio Marcelo Malatesta la excarcelación, que ya había sido aplicada para el hijo de “Lelo”, Agustín, el 31 de julio pasado.

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En su resolución, Vera Barros también impuso al ex de Xipolitakis el compromiso de concurrir cada quince días ante la Justicia federal e informar en caso de que tenga que salir de la provincia de Santa Fe.

El legajo se mantiene bajo secreto de sumario por decisión del juez. Cobró notoriedad el 30 de julio, cuando la Policía Federal detuvo a Pérez en su departamento ubicado en las torres Aqualinas, en barrio Martin, a metros del Monumento Nacional a la Bandera, por estar sindicado de maniobras sospechadas de lavado narco. En esa fecha también habían sido arrestados su socio y el ex policía de Santa Fe Mauricio Novillo, quien fue destituido de la fuerza por una causa de enriquecimiento ilícito.

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La investigación fue impulsada por el fiscal de la Procelac de Rosario Juan Argibay Molina y el fiscal de la Procunar Matías Scilabra, quienes advirtieron hace por lo menos 9 años posibles operaciones de lavado de Pérez que buscaron introducir dinero obtenido por el narcotráfico de Los Monos o el asesinado capo narco Luis Medina –quien formalmente nunca llegó a ser acusado como tal–.

El ex de Xipolitakis tenía vínculos con "Monchi Cantero", uno de los principales cabecillas de Los Monos (Foto: Télam)
El ex de Xipolitakis tenía vínculos con "Monchi Cantero", uno de los principales cabecillas de Los Monos (Foto: Télam)

En la causa se presume que los involucrados usaron empresas comerciales y estructuras inmobiliarias para adquirir activos de alto valor, vehículos de lujo y propiedades. Incluso se dedicaron a la construcción de edificios.

“Lelo” no es un desconocido para la Justicia. Con una condena previa a tres años de prisión dictada en febrero de 2023 por lavado de activos simple en el fuero provincial, sus antecedentes lo conectan con nombres pesados del hampa rosarina. En investigaciones previas, quedaron documentados sus nexos con el fallecido Luis Medina y con la firma Reina Automotores S.R.L., una concesionaria que sirvió de nexo comercial para la adquisición de vehículos utilizados por los principales cabecillas de Los Monos, entre ellos, Ramón Ezequiel Machuca, alias “Monchi Cantero”, condenado como uno de los líderes de esa organización.

Sin embargo, lejos de replegarse tras su condena provincial, la investigación federal reveló que Pérez continuó estructurando maniobras de blanqueo a mayor escala. Para ello habría utilizado la firma Transporte Overland S.R.L., además de sociedades como Palabra Santa S.R.L. y Araca Corazón S.R.L.

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