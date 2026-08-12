Universidad de Panamá mantiene estable su matrícula en 84 mil estudiantes durante el primer semestre

La Universidad de Panamá posee 10 centros regionales y extensiones universitarias. (UP)

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El cierre del primer semestre de 2026 en la Universidad de Panamá reflejó una matrícula de 84 mil estudiantes, cifra que se mantiene estable respecto al año anterior.

De cara al segundo semestre, la universidad anticipa recibir cerca de 75 mil estudiantes, lo que significa una reducción esperada de entre el 5% y el 7% en comparación con el periodo anterior, manifestó el magíster Ricardo Parker, secretario general de la institución.

Este descenso responde a un patrón histórico en el comportamiento de la matrícula, según explicó Parker.

El proceso de inscripción continua bajo un esquema escalonado, implementado para evitar aglomeraciones y mejorar la atención a los estudiantes.

Durante el primer semestre de 2026, más del 95 % de las calificaciones se entregó dentro del calendario establecido, lo que ha permitido asegurar que el proceso de inscripción avance sin complicaciones.

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Hasta julio de este año el centro de estudios superiores ha expedido 7 mil 515 diplomas digitales. (UP)

La universidad ha robustecido su proceso de descentralización, facilitando que cerca del 40 % de los trámites académicos y administrativos puedan realizarse en los 10 centros regionales y extensiones universitarias.

Esta medida reduce la necesidad de desplazamiento hacia la sede principal y representa un ahorro de tiempo y recursos para los estudiantes del interior, quienes ahora pueden gestionar documentos y certificaciones cerca de sus lugares de residencia.

La descentralización ha sido una respuesta directa a las demandas de una comunidad estudiantil amplia y diversa. Hasta hace pocos años, la mayoría de los trámites exigía presencia en el campus central, lo que generaba desplazamientos masivos desde diferentes regiones del país.

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Uno de los hitos del año ha sido la puesta en marcha del Sistema de Emisión y Revisión de Diplomas Electrónicos (SIREDE), que comenzó a operar a finales de marzo de 2026.

Mediante esta plataforma, la universidad ha expedido 7 mil 515 diplomas digitales hasta julio, a los que se suman más de 2 mil 500 documentos emitidos en los primeros meses del año bajo el sistema anterior.

La participación estudiantil aumentó durante el periodo de verano, como resultado de ajustes en los planes de estudio. (UP)

En conjunto, la cifra total alcanza los 10 mil 530 diplomas en lo que va del año. Con SIREDE, se explicó que el tiempo de trámite se redujo de 45 a 30 días o menos, agilizando la entrega de documentos a los graduandos y consolidando la transformación digital universitaria.

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Este avance impacta directamente en la experiencia de los egresados, quienes ahora obtienen sus títulos en menos tiempo.

La cantidad de diplomas emitidos por la Universidad de Panamá también evidencia un crecimiento sostenido. Al cierre de 2025, la universidad otorgó 17 mil 500 títulos de pregrado, grado y postgrado.

Para 2026, la expectativa es alcanzar 19 mil diplomas, lo que supondría un aumento en la cantidad de profesionales que terminan su formación en la institución.

Durante el periodo de verano, la participación estudiantil aumentó como resultado de ajustes en los planes de estudio que incluyeron asignaturas para esa temporada.

La descentralización ha sido una respuesta directa a las demandas de una comunidad estudiantil amplia y diversa. (UP)

En 2025, cerca de 33 mil estudiantes participaron en los cursos de verano, atendidos por unos mil 320 docentes universitarios. Este año, se informó que la cifra ascendió a 36 mil estudiantes, quienes fueron acompañados por alrededor de mil 500 profesores.

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En materia de admisión internacional, el secretario general señaló que este año completaron exitosamente el proceso de ingreso alrededor de 400 estudiantes extranjeros, lo que representa un incremento de aproximadamente 100 personas respecto a 2025.

Este dato evidencia un interés creciente por la oferta académica de la Universidad de Panamá por parte de estudiantes de otras nacionalidades.

El balance institucional indica que la universidad avanza en la modernización de sus servicios y en la diversificación de su población estudiantil, manteniendo la confianza y la preferencia entre quienes buscan formación superior en el país.