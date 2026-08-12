Gege Neumann cumplió 43 años: los emotivos saludos de su hermana Nicole, su familia y amigos

Gege Neumann cumplió 43 años y recibió saludos de cumpleaños de su familia y amigos en redes sociales

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Geraldine “Gege” Neumann llegó a los 43 años rodeada de afecto. Este martes, las redes sociales se convirtieron en el escenario de una lluvia de mensajes de cumpleaños para la modelo, cantante y conductora, hermana de Nicole Neumann, que recibió saludos de su pareja, su familia política, sus hijos y un nutrido círculo de amigos del mundo del espectáculo.

Jorge Otamendi saludó a Gege Neumann en Instagram y reafirmó el vínculo de una pareja que se conoció en 2004 y se casó en 2005

Uno de los primeros en aparecer fue su marido, el fotógrafo Jorge Otamendi, quien publicó una foto junto a ella en sus historias de Instagram con la leyenda: “Feliz cumple reina @gegeneumann”, acompañada de un “Te amo” bien visible. La imagen los muestra a ambos bajo el sol, con sombreros de ala ancha, en lo que parece una reunión al aire libre. La pareja, que lleva más de dos décadas juntos, se conoció en 2004 y se casó al año siguiente.

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Allegra Cubero le dedicó un mensaje a su tía Gege Neumann y volvió a mostrar el vínculo con las sobrinas

Otro saludo familiar emotivo llegó desde la cuenta de Allegra Cubero, hija de Nicole Neumann y el exfutbolista Fabián Cubero, quien le escribió a su tía: “Feliz cumple tía, te amo”. Gege le respondió: “Yo a vos mi amor”, al repostear la imagen. Las fotos que eligió para acompañar el mensaje muestran a ambas en un abrazo en lo que parece ser su cumpleaños de 15. El vínculo entre Gege y sus sobrinas es uno de los más comentados dentro de la familia, especialmente en un contexto en el que la modelo siempre se mostró cuidadosa al referirse a los conflictos familiares públicos.

Helena Otamendi, hija de Gege Neumann, compartió un saludo de cumpleaños con una foto familiar en sus redes sociales

Quien también sumó su saludo fue Helena Otamendi, su hija, quien publicó una foto en blanco y negro de Gege junto a ella de bebé con el simple pero afectuoso: “Feliz cumple @gegeneumann”, acompañado de un emoji de corazón. La imagen captura un momento de juego y risas, con la homenajeada sacando la lengua junto a los chicos, en una postal completamente despojada de poses.

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El músico Ponch se sumó a los saludos de cumpleaños para Gege Neumann con un mensaje sobre su amistad

Desde el mundo del espectáculo, los saludos no tardaron en llegar. Su amigo, el músico Ponch le dedicó unas palabras que dejan ver la profundidad del vínculo: “De esas personas que la vida te regala y que, con los años, se vuelven imprescindibles. Amiga, confidente y compañera de tantas historias. Te quiero mucho más que mucho!! Feliz cumple Gege!”. La historia incluía de fondo el clásico “Happy Birthday” de B.B. King y una foto de los dos juntos en lo que parece una fiesta nocturna.

Juan Otero felicitó a Gege Neumann desde el camarín

El saludo de Juan Otero llegó desde el camarín. En un selfie de espejo junto a Gege, en el que ella sostiene una brocha de maquillaje, el joven le escribió: “Feliz cumpleaños a la mejor de todas” y ella le respondió un “Love you”. Otero forma parte del equipo del programa Solo con Niki, conducido por Nicole Neumann.

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Nicole Neumann publicó dos saludos para Gege Neumann e incluyó su cumpleaños en el festejo por los 100 programas de Solo con Niki

Y fue precisamente Nicole quien sumó dos saludos distintos. En sus historias, publicó una foto elegante junto a Gege, ambas de noche, frente a un edificio iluminado, una de blanco y la otra de negro, con el texto: “Feliz cumple Ge!!! Love you”. Su hermana le respondió otro: “Love you”. Además, en una publicación del feed de Instagram, Nicole celebró el programa número 100 de Solo con Niki junto a un video de fotos y su equipo e incluyó a su hermana en el festejo: “Y muy Feliz cumple @gegeneumann!!! Y toda la produ ahí detrás! Los amamos!”.

Gege Neumann es modelo, cantante con su propia banda y conductora. Casada con Jorge Otamendi desde 2005, la pareja tiene dos hijos y reside en la zona del Tigre. A lo largo de los años construyó una carrera con perfil propio, alejada del ritmo de exposición de su hermana Nicole, aunque siempre presente en los momentos que importan: los de la familia y los amigos.

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