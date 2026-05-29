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7 señales que revelan que un mensaje en WhatsApp es una estafa

Desde errores ortográficos hasta solicitudes de datos bancarios y enlaces maliciosos, los fraudes en la aplicación usan diversas tácticas para engañar a los usuarios

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El uso masivo de WhatsApp ha hecho que aumenten los intentos de ataque. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
El uso masivo de WhatsApp ha hecho que aumenten los intentos de ataque. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El uso masivo de WhatsApp ha vuelto a la aplicación un espacio favorable para que circulen intentos de estafa que buscan engañar a los usuarios. En este contexto, reconocer las señales de alerta es clave para proteger la información personal y evitar caer en trampas que pueden tener consecuencias económicas o de privacidad.

Según información de WhatsApp y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), existen patrones y estrategias que revelan la verdadera naturaleza de estos mensajes.

Detectar estos indicios permite frenar la propagación de fraudes y salvaguardar datos sensibles, como contactos, conversaciones y archivos, tanto en WhatsApp como en otras plataformas de mensajería.

Cuáles son las señales más comunes para detectar una estafa en WhatsApp

Identificar errores ortográficos, enlaces sospechosos o solicitudes de información es clave para evitar fraudes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)
Identificar errores ortográficos, enlaces sospechosos o solicitudes de información es clave para evitar fraudes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

La identificación de un intento de estafa requiere observar ciertos comportamientos y características en los mensajes recibidos. Según WhatsApp, las señales de alerta más frecuentes incluyen:

  • Errores ortográficos o gramaticales evidentes.
  • Solicitudes para tocar enlaces, activar funciones o descargar aplicaciones externas.
  • Peticiones de información personal, como datos bancarios, contraseñas o fechas de nacimiento.
  • Solicitudes para reenviar el mensaje a otros contactos.
  • Exigencias de pago o afirmaciones de que se debe abonar dinero para usar WhatsApp.
  • El remitente se hace pasar por una persona conocida o cercana.
  • Mensajes que mencionan premios, loterías, empleos, inversiones o préstamos de dudosa procedencia.

Por qué no se deben abrir enlaces o archivos enviados por extraños en WhatsApp

Los enlaces y archivos adjuntos se han convertido en herramientas recurrentes para los estafadores que operan en plataformas de mensajería. Los enlaces pueden dirigir a sitios web maliciosos diseñados para robar datos personales o instalar software no autorizado en el dispositivo.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El phishing es uno de las modalidades de fraude que más se expanden por WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones, estos enlaces simulan ser parte de actualizaciones oficiales o promociones exclusivas, lo que dificulta la distinción entre un mensaje legítimo y uno fraudulento.

La descarga de archivos adjuntos supone un riesgo adicional, porque pueden contener programas dañinos, conocidos como malware, que comprometen la seguridad del teléfono.

WhatsApp advierte que antes de abrir cualquier enlace o archivo es necesario examinar con detenimiento el remitente y la naturaleza del contenido. Analizar la procedencia de estos archivos y enlaces es una medida básica para frenar la entrada de amenazas.

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Qué hacer si un mensaje en WhatsApp solicita datos personales o bancarios

La petición de información confidencial es una táctica clásica en los fraudes de phishing. Los ciberdelincuentes suelen hacerse pasar por entidades conocidas para obtener datos bancarios como números de tarjetas de crédito, contraseñas o documentos de identidad.

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Nunca se deben compartir información financiera sin verificar la identidad del remitente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INCIBE sugiere no proporcionar información personal a través de mensajes, incluso si el remitente parece ser un conocido, porque las cuentas pueden haber sido suplantadas.

WhatsApp aconseja verificar la identidad del remitente por otros medios, como una llamada telefónica o videollamada, antes de compartir cualquier dato.

Los estafadores suelen aprovechar la urgencia o el miedo para obtener una respuesta rápida, así que mantener la calma y revisar cada solicitud resulta esencial para evitar consecuencias negativas.

Por qué no se debe reenviar un mensaje de un desconocido en WhatsApp

Solicitar el reenvío de mensajes es una táctica para amplificar el alcance de fraudes y rumores. WhatsApp ha detectado que este tipo de mensajes suelen incluir promesas de premios, alertas o amenazas para presionar a los usuarios.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, al fondo hay siluetas oscuras de personas.
Reenviar una comunicación sospechosa aumenta la propagación de los riesgos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sugiere no reenviar mensajes que resulten sospechosos o provengan de personas desconocidas, porque se puede contribuir a la difusión de estafas masivas.

Asimismo, compartir estos mensajes facilita la obtención de nuevos objetivos para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan la viralidad para expandir ciberataques. Incluso mensajes aparentemente inofensivos pueden formar parte de campañas coordinadas para recabar información personal o financiera o propagar software malicioso en cadenas de contactos.

Qué prácticas fortalecen la protección frente a fraudes en WhatsApp y otras apps

La prevención es el recurso más efectivo frente a los intentos de estafa en servicios de mensajería. El INCIBE y WhatsApp sugieren mantener actualizados los sistemas operativos y las aplicaciones, así como activar la autenticación de dos factores para añadir una capa extra de seguridad.

En caso de recibir un mensaje dudoso, se sugiere reportarlo y bloquear al remitente. Utilizar software antivirus y analizar los archivos antes de abrirlos reduce la exposición ante amenazas.

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