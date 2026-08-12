Costa Rica activa seguimiento por terremoto en Colombia: unos 100 costarricenses viven en zonas más afectadas

El sismo de magnitud 7,4 provocó afectaciones en varios departamentos de Colombia y fue percibido en ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Quibdó. REUTERS/Sergio Acero

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El Gobierno de Costa Rica mantiene seguimiento a la situación de sus ciudadanos en Colombia luego del sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes y que generó afectaciones principalmente en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.

El movimiento también fue percibido en ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Quibdó, generando preocupación entre la población y activando los protocolos de atención y evaluación de las autoridades colombianas.

Ante esta situación, el Consulado General de Costa Rica en Colombia informó que, hasta el momento, no se registran personas costarricenses afectadas ni solicitudes de asistencia consular relacionadas con el sismo.

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La representación diplomática mantiene, sin embargo, un seguimiento permanente de la situación, especialmente debido a la presencia de ciudadanos costarricenses en diferentes regiones del territorio colombiano.

De acuerdo con el padrón consular, aproximadamente 2,000 personas costarricenses se encuentran registradas en Colombia, de las cuales alrededor de 100 residen en las zonas con mayores afectaciones provocadas por el movimiento telúrico.

Un movimiento que activó la atención en varias regiones

La magnitud de 7,4 convierte al fenómeno en un evento sísmico de considerable intensidad, capaz de ser percibido a grandes distancias y de generar movimientos fuertes en distintas localidades.

Colombia es un país con una importante actividad sísmica debido a su ubicación geográfica y a la interacción de diferentes placas tectónicas. Esta condición hace que los organismos de emergencia mantengan sistemas de monitoreo permanente para detectar movimientos y evaluar posibles riesgos para la población.

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Cuando ocurre un terremoto de magnitud elevada, las autoridades deben realizar verificaciones en infraestructura pública y privada, carreteras, puentes, viviendas, hospitales, redes eléctricas y otros servicios esenciales, además de determinar si existen personas heridas o atrapadas.

La percepción del movimiento en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó también explica la preocupación generada entre residentes y visitantes, incluso en lugares donde los efectos materiales pueden ser menores.

En este tipo de emergencias, las autoridades recomiendan a la población conservar la calma, alejarse de estructuras que puedan representar un peligro y mantenerse informada mediante canales oficiales.

También es importante atender las instrucciones de los organismos de socorro y evitar difundir información no confirmada sobre daños, víctimas o posibles réplicas.

Alrededor de 100 costarricenses registrados ante el consulado residen en las zonas colombianas que presentan mayores afectaciones por el sismo. REUTERS/Raquel Cunha

Costa Rica verifica situación de sus ciudadanos

Ante la emergencia, la representación diplomática costarricense activó el seguimiento correspondiente para conocer la situación de los nacionales que viven o se encuentran temporalmente en las regiones afectadas.

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Hasta el momento, no se han reportado costarricenses afectados, según la información proporcionada por el Consulado General.

La ausencia de reportes de ciudadanos afectados no significa que el monitoreo haya concluido. Por el contrario, la representación diplomática continuará verificando la situación y mantendrá abiertos sus canales de comunicación para atender eventuales solicitudes de asistencia.

Los costarricenses que se encuentren en las zonas afectadas y enfrenten una emergencia o necesiten apoyo consular pueden comunicarse al correo electrónico concr-co@rree.go.co.

También está disponible el número de emergencias consulares +57 313 841 3850.

En caso de encontrarse ante una situación de emergencia o peligro inmediato, las autoridades recomiendan comunicarse con la línea 123 y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia colombianos.

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Hasta el momento, las autoridades costarricenses informan que no hay personas costarricenses afectadas ni solicitudes de asistencia consular. (Agencia Andina)

Recomendaciones para quienes están en Colombia

Las autoridades costarricenses recomendaron a los ciudadanos mantenerse informados mediante los canales oficiales y atender las indicaciones emitidas por las autoridades locales.

Después de un terremoto pueden producirse réplicas, por lo que se recomienda permanecer atentos a las comunicaciones oficiales y evitar ingresar a edificaciones que hayan sufrido daños hasta que sean revisadas por personal competente.

También se aconseja tener identificados los números de emergencia, mantener comunicación con familiares y conocidos y seguir las instrucciones de evacuación cuando sean emitidas.

El Consulado General continuará dando seguimiento a la situación y señaló que comunicará oportunamente cualquier información relevante a través de sus canales oficiales.