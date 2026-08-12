De Maradona a Messi: los mejores memes que dejaron Flores y Aranda tras brillar en el triunfo de Boca ante Recoleta por la Sudamericana

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La victoria de Boca Juniors por 3 a 1 ante Deportivo Recoleta en la cancha de Huracán por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana no tardó en convertirse en combustible para los memes en las redes sociales. El protagonista indiscutido de la noche fue Leonel Flores, el juvenil de 19 años que marcó un golazo, provocó las dos expulsiones del rival y se transformó en la figura del partido, todo lo cual disparó una cadena de comparaciones que lo pusieron a la altura de los más grandes del fútbol argentino.

La imagen que más circuló fue la de una cuenta de X (@CAPArgento__) que montó una composición en la que Lionel Messi le pasa la pelota a Flores con la leyenda: “Cuando se retiró Maradona, salió Messi. Ahora se está por retirar Messi y salió Leonel Flores”. Otra publicación, de @lazarocabj_, fue más directa: posteó una imagen de Diego Armando Maradona con el texto “Flores, Leonel. 2026”, en referencia al golazo que el juvenil convirtió en el minuto 61. El usuario @ankarafelix, por su parte, eligió una foto de Carlos Tevez con la camiseta de Boca y escribió simplemente “LEONEL FLORES”, sin más explicación necesaria.

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El resumen de la actuación del joven delantero también tuvo su meme propio. La cuenta @1mariannn lo sintetizó con precisión: “Metió un golazo, hizo expulsar a 2 jugadores, se bailó a todos los rivales y siempre va para adelante. Leonel Flores, 19 años”, acompañado de la imagen del futbolista de niño con la camiseta del Xeneize y el texto “USTEDES CONTRA MI SOLO”.

Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda también tuvieron su cuota de protagonismo en las redes. La cuenta @Volve10Riquelme publicó una foto de Luis Suárez, Neymar y Messi celebrando juntos en el FC Barcelona con el texto “Ascacíbar, Aranda y Flores”, mientras que @maarcosxeneize eligió una imagen de Kylian Mbappé y Messi chocando los cinco en el PSG para representar a “Aranda y Flores hoy”. La cuenta @Labocatw fue más gráfica: usó la foto de un edificio azul y amarillo inclinado, a punto de derrumbarse, con los nombres de Aranda, Flores, Ascacíbar y Sebastián Villa como los puntales que lo sostenían, bajo el título “BOCA HOY”.

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El otro gran tema de la noche fue la sequía goleadora de Miguel Merentiel. El delantero apodado “La Bestia” tuvo varias chances durante el partido —incluido un cabezazo al palo a los 39 minutos y un gol anulado por fuera de juego a los 77— y las redes no le perdonaron ninguna. La cuenta @Volve10Riquelme volvió a la carga con una imagen de Ronaldo Nazário celebrando un gol, acompañada del texto: “Merentiel si no fallara 10 goles por partido”.

El triunfo en sí también generó su propio meme de la ambivalencia boquense. @Meel_Galarza publicó una secuencia de Los Simpson en la que el personaje le dice a Boca: “Recuerdas que no me volvería a ilusionar contigo”, a lo que el escudo del club responde: “Mentí…”. La revancha de la serie se disputará el próximo martes desde las 19:00 (hora argentina) en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

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Los mejores memes que dejó el triunfo de Boca ante Recoleta: