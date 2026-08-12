Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Adrián Suar habló de cirugías estéticas y retoques: “Me cuido bastante”

El actor de Yo, Narciso, su nueva película en donde interpreta a un cirujano plástico, contó en Puro show cómo toma el paso del tiempo

El actor de Yo, Narciso, su nueva película, contó cómo toma el paso del tiempo (Video: Puro show/ Eltrece)
Guardar

En la previa del estreno de la comedia Yo, Narciso, Adrián Suar compartió sus reflexiones sobre el cuidado estético y la exposición pública, en una entrevista en Puro show (Eltrece). El actor y productor, protagonista junto a Natalia Oreiro, analizó el modo en que la imagen impacta en quienes trabajan en la pantalla y cómo convive con el paso del tiempo.

Durante la charla, Suar fue consultado sobre la relación entre su personaje, un cirujano plástico, y su propia rutina de cuidado personal. Reconoció que presta atención a su piel y realiza tratamientos para mejorar su aspecto. “Interpretás a un cirujano plástico en la película y yo todo el tiempo pensaba ‘¿él tendrá cosas hechas en la cara hechas?’“, lanzó con desparpajo Fernanda Iglesias. ”Yo me cuido bastante. Yo te hago trabajo preciso para la piel, para sacar manchas", enumeró.

PUBLICIDAD

adrián suar
"Le tengo mucho miedo a las cirugías plásticas", aseguró Adrián Suar (Puro show, Eltrece)

Sin embargo, el gerente de programación de Eltrece explicó que evita las cirugías estéticas y prefiere los métodos no invasivos, recomendando siempre cuidar la piel y la salud general. “Le tengo mucho miedo”, señaló, mientras detallaba que sí elegía otro tipo de cuidados estéticos que no requieren cirugías plásticas.

El productor sostuvo que la exposición en la televisión y el cine “juega en contra”, ya que la presión por verse bien es constante. “Después del nueve viene el cero. Venís bien, bien, bien y después, nunca más trabajás. Bien, bien, bien y desaparecés”, ironizó sobre los riesgos de excederse con los retoques estéticos. Según Suar, quienes trabajan frente a cámara sienten la necesidad de mantener una buena imagen, aunque advirtió sobre el peligro de obsesionars. “El tema es hasta dónde, ¿no?”, reflexionó el productor.

PUBLICIDAD

adrián suar natalia oreiro yo narciso
Adrián Suar y Natalia Oreiro son los protagonistas de Yo, Narciso (The Walt Disney Company)

Consultado sobre el impacto del paso de los años, el actor de 58 años admitió que siente los efectos de la edad como cualquier persona. “Todo el mundo quiere detener a veces el tiempo y decir: ‘me quedaría acá’”, reflexionó. Aunque se definió como alguien de “espíritu joven”, subrayó que la edad es ineludible y que lo importante es la manera en que se transita esa etapa.

El actor remarcó que el entrenamiento físico y el cuidado de la salud son centrales en su vida, no solo por la exposición mediática sino por bienestar personal. “Soy alguien que me gusta, siempre entrené, me hace bien, te hace bien a la cabeza. Estar sano en general”, expresó. Reconoció que muchas de las recomendaciones sobre vida sana pueden sonar a lugares comunes, pero insistió en que marcan una diferencia en el día a día.

La temática de la película Yo, Narciso dialoga de manera directa con las preocupaciones personales del actor. La historia, escrita y protagonizada por Suar y Oreiro, propone una mirada irónica sobre la obsesión por la imagen, la necesidad de aprobación y la constante búsqueda de ser admirados.

adrián suar natalia oreiro yo narciso
Suar interpreta a un cirujano plástico en la comedia romántica que protagoniza con Natalia Oreiro

En la ficción, Suar interpreta a Máximo Rey, un carismático cirujano plástico que se convierte en objeto de estudio para Rocío Flores, una profesora de sociología interpretada por Oreiro. El experimento académico pronto se transforma en un enredo amoroso, y la película utiliza el humor para poner bajo la lupa el ego y las nuevas formas de vincularse en tiempos de redes sociales.

La comedia se estrena este jueves 13 de agosto y llega después de los éxitos de 30 noches con mi ex y Mazel Tov, reafirmando el interés del actor por explorar problemáticas contemporáneas desde el humor.

La presentación de Yo, Narciso reunió a una extensa lista de personalidades del espectáculo. Además de Natalia Oreiro, acompañaron a Suar figuras como Guillermo Francella, Facundo Arana, Ricardo Mollo, Julieta Cardinali y Gustavo Bermúdez, junto a colegas, familiares y amigos.

Temas Relacionados

Adrián SuarPuro showcirugías estéticas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gege Neumann cumplió 43 años: los emotivos saludos de su hermana Nicole, su familia y amigos

La modelo y conductora celebró un nuevo año rodeada de mensajes cariñosos de su entorno más cercano. Las imágenes

Gege Neumann cumplió 43 años: los emotivos saludos de su hermana Nicole, su familia y amigos

Mirtha Legrand acompañó a Carlos Rottemberg en la presentación de su libro: “Siempre estuvo a mi lado”

La conductora asistió a la presentación del nuevo libro del empresario y le dedicó un sentido mensaje frente a colegas, amigos y figuras del espectáculo

Mirtha Legrand acompañó a Carlos Rottemberg en la presentación de su libro: “Siempre estuvo a mi lado”

Brian Lanzelotta habló tras ser estafado por 17 millones de pesos: “El papel higiénico se está vendiendo por TikTok”

El ex Gran Hermano contó en América Noticias las novedades en la investigación. Aseguró que el camión con la mercadería que envió llegó a Mendoza. La palabra de su abogado

Brian Lanzelotta habló tras ser estafado por 17 millones de pesos: “El papel higiénico se está vendiendo por TikTok”

El desagradable gesto de Luana Fernández contra Sol Abraham que podría costarle su salida de Gran Hermano

La participante cruzó todos los límites en plena cocina. El episodio desató repudio dentro y fuera del reality y abrió dudas sobre una posible sanción

El desagradable gesto de Luana Fernández contra Sol Abraham que podría costarle su salida de Gran Hermano

La reacción de La Joaqui ante el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Dios"

La ex de Luck Ra fue una de las primeras en reaccionar al video con el que la cantante anunció su unión con el futbolista y dejó un comentario que generó repercusión por su situación sentimental reciente

La reacción de La Joaqui ante el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Dios"

AMÉRICA

Aprueban proyecto para que Panamá se adhiera a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio

Aprueban proyecto para que Panamá se adhiera a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio

Falla nuevo intento por incorporar un tercer operador de telefonía móvil en Panamá

La Policía Nacional Civil de Guatemala alerta por un aumento de estafas digitales

Panamá sale a conquistar el Caribe con 55 empresas y una ofensiva exportadora

Comité Olímpico de El Salvador evalúa logros y retos tras Santo Domingo 2026

MALDITOS NERDS

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Hello Games explica por qué dejó de mostrar ‘Light No Fire’ durante años

‘Big Walk’ supera el millón de copias vendidas en sus primeros seis días

Sonic y Green Hill llegarán a Fortnite el 20 de agosto con la temporada Override

El productor de P-Studio quiere remakes de ‘Persona’ y ‘Persona 2′

DEPORTES

Lionel Messi emprendió el regreso a Miami junto a su familia tras despedir a su padre en Rosario

Lionel Messi emprendió el regreso a Miami junto a su familia tras despedir a su padre en Rosario

Se completó la cuarta fecha del Torneo Clausura: así están las posiciones y la Tabla Anual

10 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la identificación de la gente con el juego a la broma sobre la sequía de Merentiel

Boca hizo el saque inicial dos veces: Paredes reveló los entretelones del insólito error arbitral en el triunfo de Boca ante Recoleta

De Maradona a Messi: los mejores memes que dejaron Flores y Aranda tras brillar en el triunfo de Boca ante Recoleta por la Sudamericana