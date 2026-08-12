Adrián Suar habló de cirugías estéticas y retoques: “Me cuido bastante”

El actor de Yo, Narciso, su nueva película, contó cómo toma el paso del tiempo (Video: Puro show/ Eltrece)

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En la previa del estreno de la comedia Yo, Narciso, Adrián Suar compartió sus reflexiones sobre el cuidado estético y la exposición pública, en una entrevista en Puro show (Eltrece). El actor y productor, protagonista junto a Natalia Oreiro, analizó el modo en que la imagen impacta en quienes trabajan en la pantalla y cómo convive con el paso del tiempo.

Durante la charla, Suar fue consultado sobre la relación entre su personaje, un cirujano plástico, y su propia rutina de cuidado personal. Reconoció que presta atención a su piel y realiza tratamientos para mejorar su aspecto. “Interpretás a un cirujano plástico en la película y yo todo el tiempo pensaba ‘¿él tendrá cosas hechas en la cara hechas?’“, lanzó con desparpajo Fernanda Iglesias. ”Yo me cuido bastante. Yo te hago trabajo preciso para la piel, para sacar manchas", enumeró.

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"Le tengo mucho miedo a las cirugías plásticas", aseguró Adrián Suar (Puro show, Eltrece)

Sin embargo, el gerente de programación de Eltrece explicó que evita las cirugías estéticas y prefiere los métodos no invasivos, recomendando siempre cuidar la piel y la salud general. “Le tengo mucho miedo”, señaló, mientras detallaba que sí elegía otro tipo de cuidados estéticos que no requieren cirugías plásticas.

El productor sostuvo que la exposición en la televisión y el cine “juega en contra”, ya que la presión por verse bien es constante. “Después del nueve viene el cero. Venís bien, bien, bien y después, nunca más trabajás. Bien, bien, bien y desaparecés”, ironizó sobre los riesgos de excederse con los retoques estéticos. Según Suar, quienes trabajan frente a cámara sienten la necesidad de mantener una buena imagen, aunque advirtió sobre el peligro de obsesionars. “El tema es hasta dónde, ¿no?”, reflexionó el productor.

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Adrián Suar y Natalia Oreiro son los protagonistas de Yo, Narciso (The Walt Disney Company)

Consultado sobre el impacto del paso de los años, el actor de 58 años admitió que siente los efectos de la edad como cualquier persona. “Todo el mundo quiere detener a veces el tiempo y decir: ‘me quedaría acá’”, reflexionó. Aunque se definió como alguien de “espíritu joven”, subrayó que la edad es ineludible y que lo importante es la manera en que se transita esa etapa.

El actor remarcó que el entrenamiento físico y el cuidado de la salud son centrales en su vida, no solo por la exposición mediática sino por bienestar personal. “Soy alguien que me gusta, siempre entrené, me hace bien, te hace bien a la cabeza. Estar sano en general”, expresó. Reconoció que muchas de las recomendaciones sobre vida sana pueden sonar a lugares comunes, pero insistió en que marcan una diferencia en el día a día.

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La temática de la película Yo, Narciso dialoga de manera directa con las preocupaciones personales del actor. La historia, escrita y protagonizada por Suar y Oreiro, propone una mirada irónica sobre la obsesión por la imagen, la necesidad de aprobación y la constante búsqueda de ser admirados.

Suar interpreta a un cirujano plástico en la comedia romántica que protagoniza con Natalia Oreiro

En la ficción, Suar interpreta a Máximo Rey, un carismático cirujano plástico que se convierte en objeto de estudio para Rocío Flores, una profesora de sociología interpretada por Oreiro. El experimento académico pronto se transforma en un enredo amoroso, y la película utiliza el humor para poner bajo la lupa el ego y las nuevas formas de vincularse en tiempos de redes sociales.

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La comedia se estrena este jueves 13 de agosto y llega después de los éxitos de 30 noches con mi ex y Mazel Tov, reafirmando el interés del actor por explorar problemáticas contemporáneas desde el humor.

La presentación de Yo, Narciso reunió a una extensa lista de personalidades del espectáculo. Además de Natalia Oreiro, acompañaron a Suar figuras como Guillermo Francella, Facundo Arana, Ricardo Mollo, Julieta Cardinali y Gustavo Bermúdez, junto a colegas, familiares y amigos.

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