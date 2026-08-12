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Dos policías fallecieron y dos más heridos en un fuerte accidente de tránsito en Guatemala

El choque ocurrió en el kilómetro 251 de la ruta al Atlántico, en Morales; otros dos agentes de la PNC fueron trasladados heridos al hospital

Las autoridades investigan las causas del choque en Izabal y aún no confirman si fue detenido Nery Sau Palala Contreras, conductor del camión cisterna con placas C-104BPV.
Los Bomberos Voluntarios utilizaron equipo hidráulico para rescatar a los policías atrapados bajo la autopatrulla tras el impacto con el camión cisterna. (Facebook)
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Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala murieron y otros dos resultaron heridos este lunes en un choque entre una autopatrulla y un camión cisterna en el kilómetro 251 de la ruta al Atlántico, en Morales, Izabal, informaron los Bomberos Voluntarios.

La emergencia se desató cuando un camión cisterna volcó y cayó sobre la autopatrulla IZA-140, que transportaba a policías de la Comisaría 61.

De acuerdo con los socorristas, la autopatrulla quedó atrapada bajo el vehículo pesado, obligando a los Bomberos Voluntarios a utilizar equipo hidráulico para rescatar a los ocupantes.

Datos confirmados sobre el accidente en Izabal

En el incidente, dos de los agentes fallecieron en el lugar, mientras que los otros dos fueron trasladados con lesiones graves a un hospital cercano.

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Los fallecidos fueron identificados como Rony Vitelio Cortez López y Brandon Marcelo Camó Solomán, ambos integrantes del núcleo de reserva de la Comisaría 61 de Izabal.

Las autoridades investigan las causas del choque en Izabal y aún no confirman si fue detenido Nery Sau Palala Contreras, conductor del camión cisterna con placas C-104BPV.
La PNC identificó a los agentes fallecidos en Morales, Izabal, como Rony Vitelio Cortez López y Brandon Marcelo Camó Solomán. (PNC de Guatemala)

Mientras que los nombres de los agentes lesionados, según la información oficial, son Nestor Quintino Guevara Salazar y Oscar Danilo Pineda Gómez.

La PNC confirmó que estos policías recibieron atención médica tras el accidente y que se mantiene la expectativa de que puedan recuperarse.

El incidente ocurrió mientras los agentes retornaban de una comisión, luego de haber apoyado en labores de seguridad en la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, ubicada en Morales.

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La patrulla IZA-140 la conducía León Sanabria, quien sufrió heridas en el impacto. El camión cisterna, con placas C-104BPV, estaba a cargo de Nery Sau Palala Contreras, de 53 años, aunque hasta el momento no se ha informado su situación de salud ni sobre una posible detención.

La intervención de los Bomberos Voluntarios. tres unidades de emergencia y equipo hidráulico fueron movilizados para atender la emergencia, ya que dos de las víctimas quedaron atrapadas entre los restos de la autopatrulla.

Las autoridades investigan las causas del choque en Izabal y aún no confirman si fue detenido Nery Sau Palala Contreras, conductor del camión cisterna con placas C-104BPV.
La autopatrulla IZA-140 regresaba de una comisión de seguridad en la cárcel de máxima seguridad El Triunfo cuando ocurrió el accidente en Guatemala. (Facebook)

Las autoridades de tránsito acudieron para realizar los procedimientos de rigor y determinar las causas exactas del accidente, las cuales permanecen bajo investigación.

Reacción de la Policía Nacional Civil y apoyo a las familias

La Policía Nacional Civil expresó su pesar por la pérdida de sus compañeros: “Lamentamos el trágico fallecimiento de dos compañeros agentes de la PNC”, comunicaron las autoridades. Además, los superiores del cuerpo policial dispusieron medidas para brindar apoyo a las familias afectadas.

Las muestras de solidaridad se multiplicaron entre agentes y funcionarios, quienes pidieron fortaleza para los allegados de los fallecidos y desearon pronta recuperación a los heridos.

Las autoridades investigan las causas del choque en Izabal y aún no confirman si fue detenido Nery Sau Palala Contreras, conductor del camión cisterna con placas C-104BPV.
El accidente en Izabal ocurrió cuando un camión cisterna volcó y cayó sobre la autopatrulla IZA-140 de la Comisaría 61. (Facebook)

Otros accidentes recientes con autopatrullas en Guatemala

El accidente en Izabal no es un caso aislado. Días antes, en la zona 1 de la ciudad capital, se registró una colisión múltiple en la que resultaron involucrados un automóvil particular, una motocicleta y una patrulla de la PNC.

En esa ocasión, la imprudencia de un motorista que ignoró la señal de un semáforo provocó el vuelco de la radiopatrulla, daños materiales en una vivienda cercana y dejó tres personas lesionadas, entre ellas un agente policial.

Este video documenta las secuelas de un accidente de tránsito que involucra un vehículo de la Policía Nacional Civil (PNC). Las imágenes muestran a agentes de la PNC y civiles alrededor de una patrulla, visiblemente dañada. Tras el percance, ocurrido en Guatemala, dos policías fallecieron y dos más resultaron gravemente heridos. (Redes sociales)

Investigación en curso y medidas preventivas

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente ocurrido en Morales, Izabal, y no han confirmado si el conductor del camión cisterna ha sido detenido.

El hecho ha generado preocupación por la seguridad vial en las principales rutas del país, especialmente para los cuerpos de seguridad que desempeñan labores de patrullaje.

Mientras avanzan las pesquisas, la atención se centra en la recuperación de los agentes heridos y el apoyo a las familias de los fallecidos, quienes recibieron el respaldo institucional tras la tragedia.

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